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Pagelle di Juventus-Atalanta 2-0: Conceicao concreto, poi Bremer. Kolo Muani a tutto campo, fischi per Kessie

I top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 5a giornata. Successo rotondo per i bianconeri, che si portano a 10 punti in classifica. Terzo ko di fila per Sarri.

4 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non sarà stata la versione spumeggiante della prima di Europa League ma anche in questa veste pragmatica la Juventus funziona eccome. I bianconeri battono 2-0 l’Atalanta con un gol di Chico Conceicao e con il raddoppio di Bremer, riscopertosi finalmente anche concreto oltre che bello da vedere. Il resto è la generosità di Nico Gonzalez che gioca da mediano, Kolo Muani che da attaccante salva un gol travestendosi da Bremer. In questo contesto si inserisce anche l’impreciso Zufferli che non vede una evidente trattenuta di Kalulu su Rowe che poteva portare a un calcio di rigore.

Ma la Dea di Sarri combina poco per rimettersi realmente in pista. Krstovic è facile preda della retroguardia juventina, anche il centrocampo non brilla particolarmente. Dopo un primo tempo più offensivo, Spalletti sfrutta il vantaggio per inserire anche Sarr e pareggiare i conti numerici del reparto. Per la formazione orobica arriva la terza sconfitta consecutiva. Curiosità: fischi per Kessiè che avrebbe potuto giocare questa gara a maglie invertite prima dello scippo di Giuntoli. Storie di calciomercato.

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Top e flop della Juventus: Vicario e Celik sono garanzie

  • Kolo Muani 7 Non fa gol ma ne salva uno già fatto sulla linea di porta. Anche dal punto di vista tecnico è decisamente più pulito rispetto alle prime esibizioni di questa sua seconda era bianconera. Se il carro è questo, Spalletti può restarci comodo sopra.
  • Bremer 7 La sua testa sbuca per il 2-0 definitivo. Difensivamente non concede nulla.
  • Celik 6,5 Finora ha sbagliato poco o nulla nella sua avventura juventina, chiaramente solo all'inizio. Solido difensivamente, proposito davanti. E' suo l'assist al bacio per Chico Conceicao.
  • Vicario 6,5 Alle sue spalle è rimasto solo Pinsoglio. Alla Juve serve che sia integro e in questo stato di forma. Anche oggi è ben presente tra i pali.
  • Lucumi 6,5 Partita di spessore del centrale colombiano.
  • Nico Gonzalez 6,5 Utilissimo anche se non segna. Sulla carta fa il trequartista ma in realtà gioca da mediano, l'inerzia lo spinge soprattutto a destra. Si mette in mostra per un dinamismo davvero generoso, non disdegna la lotta.
  • Douglas Luiz 6 Arriva alla sufficienza ma è stiracchiata. Spalletti lo punzecchia perché le sue idee non trovano il conforto del campo: a volte è la misura a essere sbagliata, in altre circostanze i compagni non lo appoggiano. Quando gioca semplice le cose vanno meglio.
  • Kalulu 6 Si perde Rowe e se la cava con mestiere ma rischiando troppo. Graziato dall'arbitro. Primo tempo guardingo, nella ripresa diventa molto più propositivo.

Top e flop dell'Atalanta: Rowe il più pericoloso, Kristensen distratto

  • Carnesecchi 6,5 Per fargli gol bisogna essere perfetti. La Juve lo è due volte, sul resto il numero 1 atalantino è irreprensibile.
  • Rowe 6 Il più pericoloso tra i nerazzurri. Costringe Kalulu a una pericolosa trattenuta per arginarlo. Nella ripresa impegna Vicario con una conclusione ben ribattuta dal portiere juventino.
  • Bellanova 6 Sveglio e concentrato. Impedisce una potenziale occasione da rete avversaria con una diagonale eseguita perfettamente.
  • Krstovic 5,5 Facilmente controllato dalla retroguardia bianconera.
  • Kessiè 5,5 I fischi dei tifosi della Juve accompagnano la sua uscita dal campo. Quello è stato il suo momento, perché in campo oggettivamente ha fatto poco.
  • Kristensen 5,5 Un po' troppo distratto. Kolo Muani gli nega la gioia del gol.

 

Il migliore in campo: Conceicao finalmente anche concreto

  • Conceicao 7 La prestazione l'aveva sempre offerta mancando però quando si avvicinava all'area avversaria. Oggi, invece, si prende tutto, anche il gol che decide il risultato. Non solo estetica ma anche concretezza. E' quello che serve alla causa bianconera.

Il giudizio sull'arbitro: Zufferli tutt'altro che perfetto

  • Zufferli 5,5 La trattenuta di Kalulu su Rowe è evidente e reiterata. Lui la vede e decide di non punirla, il Var preferisce non intervenire ma a giudicare dalla maglia dell'atalantino la decisione sembra sbagliata. Manca anche un evidente cartellino giallo a Ederson per aver interrotto un'azione potenzialmente pericolosa.
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