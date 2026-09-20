I top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 5a giornata. Successo rotondo per i bianconeri, che si portano a 10 punti in classifica. Terzo ko di fila per Sarri.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non sarà stata la versione spumeggiante della prima di Europa League ma anche in questa veste pragmatica la Juventus funziona eccome. I bianconeri battono 2-0 l’Atalanta con un gol di Chico Conceicao e con il raddoppio di Bremer, riscopertosi finalmente anche concreto oltre che bello da vedere. Il resto è la generosità di Nico Gonzalez che gioca da mediano, Kolo Muani che da attaccante salva un gol travestendosi da Bremer. In questo contesto si inserisce anche l’impreciso Zufferli che non vede una evidente trattenuta di Kalulu su Rowe che poteva portare a un calcio di rigore.

Ma la Dea di Sarri combina poco per rimettersi realmente in pista. Krstovic è facile preda della retroguardia juventina, anche il centrocampo non brilla particolarmente. Dopo un primo tempo più offensivo, Spalletti sfrutta il vantaggio per inserire anche Sarr e pareggiare i conti numerici del reparto. Per la formazione orobica arriva la terza sconfitta consecutiva. Curiosità: fischi per Kessiè che avrebbe potuto giocare questa gara a maglie invertite prima dello scippo di Giuntoli. Storie di calciomercato.