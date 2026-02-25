Pagelle di Juventus-Galatasaray 3-2: Osimhen gela i bianconeri ai supplementari. Male Zhegrova e David, il cuore non basta

La strada in salita, prima durante e dopo. Ma la Juventus l’impresa contro il Galatasaray l’ha sfiorata, portando l’incontro fino ai tempi supplementari dopo il 2 a 5 dell’andata. I bianconeri passano nel primo tempo con Locatelli su rigore, perdono Kelly per espulsione ad inizio ripresa e continuano a macinare calcio fino a raddoppiare e triplicare. Le firme sono di Gatti e McKennie ma è solo vana speranza. Ai supplementari arriva Osimhen alla prima occasione a mettere fine a ogni sogno di gloria. Passano i turchi che poi trovano anche il 2-3 con Yilmaz.
- Le scelte di Spalletti e Buruk
- Locatelli accende la speranza dal dischetto
- Il rosso a Kelly, Osimhen e le 7 vite della Juve
- Le pagelle della Juventus
- Top e flop del Galatasaray
Le scelte di Spalletti e Buruk
Il Galatasaray ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione con il 5-2 dell’andata, ma la Juventus ha il dovere di crederci e soprattutto dare un segnale a tutto l’ambiente dopo le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare giocate. Bremer recupera ma va in panchina, l’emergenza costringe Spalletti a schierare McKennie terzino sinistro. In attacco c’è Yildiz ad accompagnare David e Conceicao. I turchi non rinunciano ad Osimhen e rispolverano l’ex del match Mario Lemina.
Clicca qui per rivivere le emozioni del match
Locatelli accende la speranza dal dischetto
La Juventus fa la partita. L’atteggiamento bianconero è quello giusto, aggressivo nel recupero palla e con l’intensità che richiede un impegno del genere. La strategia del Galatasaray è quella di giocare con il cronometro, con perdite di tempo che fanno infuriare Luciano Spalletti (“Si va via“, è il chiaro labiale del tecnico di Certaldo). Il match si sblocca solo su calcio di rigore: ingenuo il fallo di Torreira su Thuram che porta Locatelli a firmare l’1-0 con il quale si conclude la prima frazione.
Il rosso a Kelly, Osimhen e le 7 vite della Juve
Ad inizio ripresa, però, arriva un’altra espulsione a penalizzare la Juventus: stavolta la vittima è Kelly, con tanto di intervento del Var che tramuta il cartellino da doppio giallo in rosso diretto. Non cambia l’inerzia della partita: i bianconeri continuano a rendersi pericolosi con le iniziative di Conceicao e Yildiz. E trovano il raddoppio con la zampata di Gatti. Il Galatasaray è in bambola e così McKennie infila anche il 3-0 portando la gara ai supplementari. Nell’extra-time l’incontro si equilibra maggiormente anche se è Zhegrova ad avere l’occasione più ghiotta per chiudere i conti, sprecandola in malo modo. Allo scadere del primo tempo supplementare, Osimhen finalizza al primo tentativo. Poi arriva anche Baris Yilmaz per il definitivo 3-2.
Le pagelle della Juventus
- Perin 6 Le parate (poche) sono standard e visti i tempi è già tanto. Su Osimhen era difficile fare di più.
- Kalulu 6,5 Stavolta lascia a Conceicao la manovra offensiva. Accompagna fino a metà campo, preoccupandosi di non concedere metri alle spalle. Il suo tiro ribattuto da Cakir permette a Gatti di firmare il 2-0. (Dal 109′ Openda ng).
- Gatti 6,5 Provoca Osimhen, sa che il duello si vince anche così. Non si risparmia negli interventi e neppure negli inserimenti offensivi come conferma il gol del 2-0. Certo, l’errore sul gol del nigeriano c’è.
- Kelly 5,5 Il rosso è certamente eccessivo, però l’inglese da ammonito non doveva correre rischi.
- McKennie 7 Dopo 15 minuti la maglia è già nera, sporca di fango. E’ il segnale evidente della battaglia che ingaggia e vince contro Yilmaz. Si fa sentire anche davanti: il 3-0 di testa
- Locatelli 7 Ci crede, carica la folla, si prende la responsabilità del rigore. Fa il capitano, in poche parole. (Dal 109′ Kostic ng).
- Thuram 6,5 Si procura il rigore e ha il merito di accendere le giocate offensive della squadra. (Dal 78′ Adzic 5 Sanguinosa la palla persa da cui poi nasce l’azione dell’1-3).
- Conceicao 6 Tutto bene fino all’ultima giocata. Lì il portoghese non ha la cattiveria necessaria per incidere. (Dal 67′ Zhegrova 5 Propizia il 2-0 di Gatti ma si divora il 4-0 in modo clamoroso).
- Koopmeiners 7 Dalla doppietta dell’andata ad un’altra buona prestazione. Agisce da mezz’ala inizialmente, si inserisce tra le linee e aiuta nel gioco. Poi diventa difensore per necessità e fa benissimo anche lì.
- Yildiz 7 Tanto passa dai suoi piedi. A tratti incontenibile, anche se manca il gol per sfortuna. (Dal 103′ Miretti ng).
- David 5,5 Lavora bene nelle sponde e tecnicamente. Però manca in area di rigore, dove servirebbe maggiormente. (Dal 67′ Boga 6,5 Entra bene in gara: propizia l’assist per Yildiz che è sfortunato prendendo il palo. Porta tanta energia).
Top e flop del Galatasaray
- Osimhen 7 E’ scatenato ma per oltre 100 minuti i bianconeri riescono a tenerlo a bada. Sul finire del primo tempo supplementare, però, il nigeriano colpisce.
- Yilmaz 6 Da leone ad agnellino: rispetto all’andata viene arginato a dovere. Trova gloria nel finale
- Cakir 6 La parata migliore è su un tiro di Yildiz deviato. Sul gol di Gatti non è irreprensibile, però in precedenza aveva tenuto a galla i suoi.
- Lang 6 Applicato in fase difensiva. Dà una grande mano.
- Torreira 5 Regala alla Juve il rigore dell’1-0. Soffre tanto a centrocampo, visto il dinamismo degli avversari.
- Lemina 4,5 Sopraffatto da McKennie sul 3-0. Sempre in ritardo, da ex non fa bella figura.