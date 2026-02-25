Pagelle di Juventus-Galatasaray 3-2: Osimhen gela i bianconeri ai supplementari. Male Zhegrova e David, il cuore non basta

Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per i playoff di Champions League. Che beffa per la squadra di Spalletti

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La strada in salita, prima durante e dopo. Ma la Juventus l’impresa contro il Galatasaray l’ha sfiorata, portando l’incontro fino ai tempi supplementari dopo il 2 a 5 dell’andata. I bianconeri passano nel primo tempo con Locatelli su rigore, perdono Kelly per espulsione ad inizio ripresa e continuano a macinare calcio fino a raddoppiare e triplicare. Le firme sono di Gatti e McKennie ma è solo vana speranza. Ai supplementari arriva Osimhen alla prima occasione a mettere fine a ogni sogno di gloria. Passano i turchi che poi trovano anche il 2-3 con Yilmaz.

Le scelte di Spalletti e Buruk

Il Galatasaray ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione con il 5-2 dell’andata, ma la Juventus ha il dovere di crederci e soprattutto dare un segnale a tutto l’ambiente dopo le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare giocate. Bremer recupera ma va in panchina, l’emergenza costringe Spalletti a schierare McKennie terzino sinistro. In attacco c’è Yildiz ad accompagnare David e Conceicao. I turchi non rinunciano ad Osimhen e rispolverano l’ex del match Mario Lemina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Locatelli accende la speranza dal dischetto

La Juventus fa la partita. L’atteggiamento bianconero è quello giusto, aggressivo nel recupero palla e con l’intensità che richiede un impegno del genere. La strategia del Galatasaray è quella di giocare con il cronometro, con perdite di tempo che fanno infuriare Luciano Spalletti (“Si va via“, è il chiaro labiale del tecnico di Certaldo). Il match si sblocca solo su calcio di rigore: ingenuo il fallo di Torreira su Thuram che porta Locatelli a firmare l’1-0 con il quale si conclude la prima frazione.

Il rosso a Kelly, Osimhen e le 7 vite della Juve

Ad inizio ripresa, però, arriva un’altra espulsione a penalizzare la Juventus: stavolta la vittima è Kelly, con tanto di intervento del Var che tramuta il cartellino da doppio giallo in rosso diretto. Non cambia l’inerzia della partita: i bianconeri continuano a rendersi pericolosi con le iniziative di Conceicao e Yildiz. E trovano il raddoppio con la zampata di Gatti. Il Galatasaray è in bambola e così McKennie infila anche il 3-0 portando la gara ai supplementari. Nell’extra-time l’incontro si equilibra maggiormente anche se è Zhegrova ad avere l’occasione più ghiotta per chiudere i conti, sprecandola in malo modo. Allo scadere del primo tempo supplementare, Osimhen finalizza al primo tentativo. Poi arriva anche Baris Yilmaz per il definitivo 3-2.

Le pagelle della Juventus

Perin 6 Le parate (poche) sono standard e visti i tempi è già tanto. Su Osimhen era difficile fare di più.

Le parate (poche) sono standard e visti i tempi è già tanto. Su Osimhen era difficile fare di più. Kalulu 6,5 Stavolta lascia a Conceicao la manovra offensiva. Accompagna fino a metà campo, preoccupandosi di non concedere metri alle spalle. Il suo tiro ribattuto da Cakir permette a Gatti di firmare il 2-0. (Dal 109′ Openda ng ).

Stavolta lascia a Conceicao la manovra offensiva. Accompagna fino a metà campo, preoccupandosi di non concedere metri alle spalle. Il suo tiro ribattuto da Cakir permette a Gatti di firmare il 2-0. (Dal 109′ ). Gatti 6,5 Provoca Osimhen, sa che il duello si vince anche così. Non si risparmia negli interventi e neppure negli inserimenti offensivi come conferma il gol del 2-0. Certo, l’errore sul gol del nigeriano c’è.

Provoca Osimhen, sa che il duello si vince anche così. Non si risparmia negli interventi e neppure negli inserimenti offensivi come conferma il gol del 2-0. Certo, l’errore sul gol del nigeriano c’è. Kelly 5,5 Il rosso è certamente eccessivo, però l’inglese da ammonito non doveva correre rischi.

Il rosso è certamente eccessivo, però l’inglese da ammonito non doveva correre rischi. McKennie 7 Dopo 15 minuti la maglia è già nera, sporca di fango. E’ il segnale evidente della battaglia che ingaggia e vince contro Yilmaz. Si fa sentire anche davanti: il 3-0 di testa

Dopo 15 minuti la maglia è già nera, sporca di fango. E’ il segnale evidente della battaglia che ingaggia e vince contro Yilmaz. Si fa sentire anche davanti: il 3-0 di testa Locatelli 7 Ci crede, carica la folla, si prende la responsabilità del rigore. Fa il capitano, in poche parole. (Dal 109′ Kostic ng ).

Ci crede, carica la folla, si prende la responsabilità del rigore. Fa il capitano, in poche parole. (Dal 109′ ). Thuram 6,5 Si procura il rigore e ha il merito di accendere le giocate offensive della squadra. (Dal 78′ Adzic 5 Sanguinosa la palla persa da cui poi nasce l’azione dell’1-3).

Si procura il rigore e ha il merito di accendere le giocate offensive della squadra. (Dal 78′ Sanguinosa la palla persa da cui poi nasce l’azione dell’1-3). Conceicao 6 Tutto bene fino all’ultima giocata. Lì il portoghese non ha la cattiveria necessaria per incidere. (Dal 67′ Zhegrova 5 Propizia il 2-0 di Gatti ma si divora il 4-0 in modo clamoroso).

Tutto bene fino all’ultima giocata. Lì il portoghese non ha la cattiveria necessaria per incidere. (Dal 67′ Propizia il 2-0 di Gatti ma si divora il 4-0 in modo clamoroso). Koopmeiners 7 Dalla doppietta dell’andata ad un’altra buona prestazione. Agisce da mezz’ala inizialmente, si inserisce tra le linee e aiuta nel gioco. Poi diventa difensore per necessità e fa benissimo anche lì.

Dalla doppietta dell’andata ad un’altra buona prestazione. Agisce da mezz’ala inizialmente, si inserisce tra le linee e aiuta nel gioco. Poi diventa difensore per necessità e fa benissimo anche lì. Yildiz 7 Tanto passa dai suoi piedi. A tratti incontenibile, anche se manca il gol per sfortuna. (Dal 103′ Miretti ng ).

Tanto passa dai suoi piedi. A tratti incontenibile, anche se manca il gol per sfortuna. (Dal 103′ ). David 5,5 Lavora bene nelle sponde e tecnicamente. Però manca in area di rigore, dove servirebbe maggiormente. (Dal 67′ Boga 6,5 Entra bene in gara: propizia l’assist per Yildiz che è sfortunato prendendo il palo. Porta tanta energia).

Top e flop del Galatasaray