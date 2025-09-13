Juventus-Inter 4-3 pagelle il pranzo al sacco premia i bianconeri. Tra Calhanoglu e i fratelli Thuram, la decide Adzic

Ecco i top e flop della gara dell'Allianz Stadium, valevole per la 3a giornata di Serie A. Il baby talento della Vecchia Signora regala a Tudor 3 punti preziosi.

Altro che pranzo al sacco. Juventus e Inter danno vita a più partite in una regalandoci un 4-3 pirotecnico e ricco di colpi di scena. I bianconeri si portano avanti prima con Kelly e poi con Yildiz dopo il momentaneo pari di Calhanoglu. Proprio il turco e quindi Marcus Thuram completano la rimonta dei nerazzurri. La fortuna della Vecchia Signora è che il grande Lilian di figli ne aveva due: tocca a Khephren evitare il ko ai piemontesi. Al resto ci pensa Adzic che trova un clamoroso 4-3 con un tiro da fuori.

Le scelte di Tudor e Chivu

Derby d’Italia già alla terza giornata con lavori ancora in corso sia per Tudor che per Chivu. Nella Juve arrivano nuovi attaccanti ma è dura spodestare un Dusan Vlahovic fin qui sempre a segno. L’emergenza semmai è sugli esterni con Koopmeiners a rilevare l’indisponibile Conceicao e Kalulu con McKennie schierati a tutta fascia.

Nell’Inter, invece, la novità è Carlos Augusto preferito a Dimarco. Era già annunciato in partenza l’impiego al primo minuto di Akanji. C’è Mkhitaryan e non Sucic a metà campo dal primo minuto. Nessun dubbio su Barella, al netto delle polemiche pre-partita della moglie.

L’Inter crea, la Juve tira e segna

Avvio dell’Inter aggressivo: Barella al volo spaventa Di Gregorio che può solo guardare la palla andar fuori di poco. Ma è un’illusione, perché il vantaggio è della Juve con l’uomo più inatteso: segna il discusso Kelly di sinistro su assist di Bremer. Il canovaccio della gara non cambia. I nerazzurri continuano a fare la partita e trovano il pari con una conclusione dalla distanza di Calhanoglu. A questo punto, però, si accende Kenan Yildiz che da 30 metri carica un destro sul quale Sommer è in controtempo.

Adzic dal nulla tra i fratelli Thuram

Ad inizio ripresa è forsennato il possesso degli ospiti ma non porta a granché. Anche perché la Juve è interamente dietro la linea della palla. Chivu prova a sbaragliare un po’ le carte con qualche cambio ma è il solito Calhanoglu a trovare il 2-2 con controllo di coscia e destro al volo meraviglioso che non dà chance a Di Gregorio. Tudor capisce che è il caso di cambiare e allora inserisce in un colpo solo Openda, Adzic e Cabal.

Stavolta l’effetto non è lo stesso ottenuto dal collega. Da calcio d’angolo Marcus Thuram svetta di testa e completa la rimonta. Il fratello – quello bianconero – non ci sta e rimette a posto le cose in famiglia con il colpo di testa del 3-3. Quando ci si avviava verso la conclusione della sfida, Adzic si inventa un capolavoro da fuori per la clamorosa contro-rimonta e il 4-3 della Vecchia Signora. Insomma, dopo il 4-4 dello scorso anno a San Siro, viene fuori un altro derby d’Italia di altissimo livello. Ma stavolta gode la Juve.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Non può nulla sui gol subiti.

Non può nulla sui gol subiti. Gatti 6 Magari è il meno bello da vedere del pacchetto arretrato, però il suo lo fa eccome. (Dal 79′ Joao Mario ng).

Magari è il meno bello da vedere del pacchetto arretrato, però il suo lo fa eccome. (Dal 79′ Joao Mario ng). Bremer 7 Difensivamente è il solito muro, stavolta si traveste anche da assist-man.

Difensivamente è il solito muro, stavolta si traveste anche da assist-man. Kelly 6,5 Gol al volo di sinistro. Dietro è elegante e più sul pezzo rispetto agli standard.

Gol al volo di sinistro. Dietro è elegante e più sul pezzo rispetto agli standard. Kalulu 5 Terzino a tutta fascia con le sue caratteristiche. Rimane più bloccato e ci sta. Perde Thuram in marcatura sul 2-3.

Terzino a tutta fascia con le sue caratteristiche. Rimane più bloccato e ci sta. Perde Thuram in marcatura sul 2-3. Locatelli 6 Poco appariscente ma di sostanza. (Dal 73′ Cabal 6 Un po’ più di spinta sulla sinistra, anche se la condizione non è chiaramente quella ottimale).

Poco appariscente ma di sostanza. (Dal 73′ Un po’ più di spinta sulla sinistra, anche se la condizione non è chiaramente quella ottimale). K. Thuram 7,5 Le immagini a duello con il fratello sono belle da vedere. Khephren si concede qualche licenza in meno del consueto, badando più al sodo. Poi ci mette la testa per il 3-3.

Le immagini a duello con il fratello sono belle da vedere. Khephren si concede qualche licenza in meno del consueto, badando più al sodo. Poi ci mette la testa per il 3-3. McKennie 6 Come il parmigiano: dove lo metti sta. E non guasta il sapore. (Dal 79′ David ng ).

Come il parmigiano: dove lo metti sta. E non guasta il sapore. (Dal 79′ ). Koopmeiners 5 Le poche cose buone le fa da fermo sui piazzati. Ma è la stessa versione dello scorso anno. (Dal 73′ Adzic 7,5 Gol capolavoro e di una pesantezza incredibile).

Le poche cose buone le fa da fermo sui piazzati. Ma è la stessa versione dello scorso anno. (Dal 73′ Gol capolavoro e di una pesantezza incredibile). Yildiz 7,5 Decide lui quando e come entrare nella partita. Ma quando lo fa, non ce n’è per nessuno.

Decide lui quando e come entrare nella partita. Ma quando lo fa, non ce n’è per nessuno. Vlahovic 5,5 L’atteggiamento è encomiabile, lo stesso delle precedenti esibizioni. In questo caso, però, non arriva mai alla conclusione. Ci prova una sola volta ma trova l’opposizione di Acerbi. (Dal 73′ Openda 6 Si procura la punizione del 3-3).

Le pagelle dell’Inter