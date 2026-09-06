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CALCIO SERIE A

Pagelle di Juventus-Milan 1-1: Cissè, che scoperta. Gatti salva Spalletti. Kolo Muani come David

I top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 3a giornata. I rossoneri si godono il loro gioiello, i bianconeri evitano il ko nel finale.

3 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Due squadre profondamente rivoluzionate rispetto alla scorsa stagione. Addirittura 7 nuovi giocatori in campo dal primo minuto per la Juventus. Un allenatore diverso e un atteggiamento completamente opposto invece per il Milan. Eppure i primi 45 minuti sembrano una prosecuzione del doppio 0-0 di un anno fa. La voglia di vincere cozza con la paura di perdere, per cui nessuno corre rischi ma si cerca di speculare sull’errore dell’altro.

Le opportunità migliori nascono dalle palle perse. Conceicao è il più sveglio ma non sufficientemente preciso: al terzo tentativo è il palo a negargli la gioia del gol. I cambi, si sa, oggi sono fondamentali. La risorsa più importante la pesca Amorim tra i giovani ed è Cissè che si fa largo tra Locatelli e Kalulu e mette in porta per il vantaggio rossonero. La Vecchia Signora ha un attacco sterile: Kolo Muani sembra David e Woltemade ha a disposizione solo uno scampolo di match. Allora tocca a Gatti, uno degli epurati di Spalletti, togliere le castagne dal fuoco nei minuti finali per l’1-1 definitivo.

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Top e flop della Juve: Conceicao il più vivo, Gatti versione bomber

  • Gatti 7 Entra per fare il terzo centravanti e lo fa meglio delle due punte vere.
  • Conceicao 6,5 Nella fase iniziale del match lascia spazio a Nico e Alajbegovic. Poi sale in cattedra e tra i più pericolosi della squadra.
  • Lucumí 6,5 Bene difensivamente ma anche nell'impostazione palla al piede.
  • Alajbegovic 5,5 Inizio discreto poi si spegne.
  • Locatelli 5,5 Passivo nell'occasione del gol di Cissè.
  • Kolo Muani 4 Altra prova decisamente incolore per la punta francese che non tiene una palla e sbaglia anche i pochi palloni che transitano tra i suoi piedi.

Top e flop del Milan: De Winter mangia Kolo, Moreira da rivedere

  • De Winter 6,5 Da anello debole della linea difensiva a punto di forza. Prova solida dell'ex bianconero.
  • Modric 6,5 Si mette al servizio della squadra. Le cose migliori le fa nel recupero palla.
  • Chukwueze 6,5 Colleziona l'assist per Cissè. Entra bene in gara.
  • Ramos 5,5 Vale un po' il discorso fatto per Kolo Muani. Leggermente meglio del suo avversario ma comunque poco incisivo l' davanti.
  • Moreira 5 Alla prima con la maglia del Milan bisogna essere indulgenti, ancor di più se all'Allianz. Oggi il belga combina poco di rilevante.
  • Rabiot 5 Torna nel suo vecchio stadio in una posizione nella quale può colpire. Invece manca nell'ultimo passaggio ed è poco attento anche negli appoggi.

Cissè, il migliore in campo

  • Cissè 7 I love Cissè aveva detto candidamente Amorim in conferenza stampa. Ecco perché. Entra e segna
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