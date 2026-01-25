Pagelle Juventus-Napoli 3-0: David, Yildiz e Kostic per il trionfo bianconero. Sprazzi di Vergara e poco altro

Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 22a giornata di Serie A. Scacco matto di Spalletti a Conte. Le assenze degli azzurri condizionano il match.

La Juventus batte nettamente il Napoli e riprende la marcia Champions, dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Cagliari. I bianconeri capitalizzano al massimo un primo tempo ben giocato, con Jonathan David bravo a sbloccare l’incontro e indirizzarlo verso binari favorevoli ai padroni di casa. Nella ripresa la squadra di Spalletti cala e si chiude in difesa ma gli azzurri non trovano la forza di trovare il pari. A raddoppiare ci pensa Yildiz, complice il grave errore di Juan Jesus, con Kostic che completa l’opera.

Le scelte di Spalletti e Conte

La tranquillità della vigilia è stata solo apparenza. Spalletti e Conte si sono trincerati dietro silenzi che in realtà hanno fatto ancor più rumore delle parole. La Juventus ha un trend negativo con il Napoli: fuori casa perde da 7 gare di fila ma pure in casa ne ha vinta una sola delle ultime 4. Per l’occasione, i bianconeri schierano l’11 che potremmo definire classico, con Conceicao al posto di Miretti e David in attacco. Non hanno possibilità di scelta, invece, i partenopei data la situazione infortuni. L’ultimo in ordine cronologico è stato Milinkovic-Savic (più Mazzocchi), per cui tra i pali ci va Meret. In compenso, è arrivato Giovane già pronto per la panchina.

Ferocia Juve, David colpisce

Le due squadre partono forte, con grande intensità. Thuram colpisce l’incrocio dei pali, facendo capire le intenzioni della Juve. La reazione del Napoli arriva immediata con Vergara che impegna Di Gregorio. A sbloccare il match è però David, che approfitta di un batti e ribatti in area per eludere la marcatura di Spinazzola e trafiggere Meret. Conceicao sfiora il raddoppio: gli azzurri vengono salvati da un prodigioso intervento di Buongiorno sulla linea. I padroni di casa calano a fine primo tempo, con gli ospiti che tornano pericolosi in particolare con il contatto in area Bremer-Hojlund e la richiesta di un calcio di rigore.

I bianconeri si abbassano ma Yildiz li riporta in alto

Nella ripresa il Napoli parte con una marcia in più. Il calo di ritmo è vistoso da parte della Juve che non riesce a tenere palla. Spalletti corre ai rimedi inserendo Kostic e Cabal per Conceicao e Cambiaso. I cambi in realtà abbassano ulteriormente la formazione bianconera, così Conte si gioca la carta offensiva Giovane. L’errore di Juan Jesus, però, serve alla Vecchia Signora l’opportunità di fare il 2-0 e Yildiz non si fa pregare. Partita chiusa e quinta sconfitta in campionato per i partenopei.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Pochi interventi e non particolarmente complicati.

Pochi interventi e non particolarmente complicati. Kalulu 6,5 Cerca più volte l’anticipo e spesso lo trova pure. Solido.

Cerca più volte l’anticipo e spesso lo trova pure. Solido. Bremer 6,5 Rischia su Hojlund, sbagliando la marcatura. Si tratta di un episodio, per il resto il centrale brasiliano è stato in controllo.

Rischia su Hojlund, sbagliando la marcatura. Si tratta di un episodio, per il resto il centrale brasiliano è stato in controllo. Kelly 6,5 A volte eccede in autostima, perdendo qualche pallone. Però la crescita è evidente.

A volte eccede in autostima, perdendo qualche pallone. Però la crescita è evidente. Cambiaso 6 Da terzino di una difesa a quattro, diventa più prudente. Questo è probabilmente un bene. (Dal 60′ Cabal 6 Entra per bloccare la fascia c0me difensore aggiunto).

Da terzino di una difesa a quattro, diventa più prudente. Questo è probabilmente un bene. (Dal 60′ Entra per bloccare la fascia c0me difensore aggiunto). Locatelli 6,5 Assist per David e tanta battaglia a metà campo, dalla quale esce spesso vincitore. (Dall’88’ Koopmeiners ng ).

Assist per David e tanta battaglia a metà campo, dalla quale esce spesso vincitore. (Dall’88’ ). Thuram 7 Quanta energia il figlio d’arte. Le sue accelerazioni sono state un tema della gara.

Quanta energia il figlio d’arte. Le sue accelerazioni sono state un tema della gara. Conceicao 6 Molto bene fino all’ultimo passaggio o alla conclusione. Lì il portoghese si perde un po’. (Dal 60′ Kostic 7 Entra per difendere e trova il 3-0).

Molto bene fino all’ultimo passaggio o alla conclusione. Lì il portoghese si perde un po’. (Dal 60′ Entra per difendere e trova il 3-0). McKennie 6 Gioca più sulla fascia che da trequartista. Lavora tanto, come al solito, perdendo un pizzico di precisione nella zona offensiva.

Gioca più sulla fascia che da trequartista. Lavora tanto, come al solito, perdendo un pizzico di precisione nella zona offensiva. Yildiz 7 Va a sprazzi il turco ma il suo contributo nello sviluppo del gioco è sempre prezioso. Il 2-0 è un gentile omaggio di Juan Jesus. (Dall’89’ Gatti ng ).

Va a sprazzi il turco ma il suo contributo nello sviluppo del gioco è sempre prezioso. Il 2-0 è un gentile omaggio di Juan Jesus. (Dall’89’ ). David 7 La Juve cerca un bomber e lo trova in casa. Finalmente spietato il canadese, oltre che “associativo” nel gioco come lo ha definito Spalletti. (Dal 76′ Miretti 6,5 Entra e fa l’assist per il 2-0).

Le pagelle del Napoli