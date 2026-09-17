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CALCIO EUROPA LEAGUE

Pagelle di Juventus-NEC 5-0: Nico è una conferma. Alajbegovic, Woltemade e Celik, prima gioia bianconera e c'è anche Kolo

I top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la prima giornata di Europa League. La Vecchia Signora chiude la pratica nel primo tempo.

5 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tutto facile, anche troppo, tanto da non risultare un test completamente affidabile. La Juventus travolge il NEC all’Allianz Stadium e si gode i primi 3 punti in Europa. I bianconeri sfruttano il tandem Grabara-Nico Gonzalez per sbloccare subito il risultato. Ma la complicità olandese è evidente sulle reti bianconere con il numero 1 Polster e il difensore Kabar nel ruolo di graditi benefattori. Dopo l’1-0 dell’argentino, così, già nel primo tempo arrivano le reti di un ispiratissimo Alajbegovic e, su calcio di rigore, di Nick Woltemade. Prime gioie per entrambi con la maglia della Vecchia Signora.

Nella ripresa il confronto, già poco attendibile, si azzera quasi del tutto. La Juve progressivamente spegne il suo furore finendo per accontentarsi del corposo divario. La formazione di Nimega non ha la forza per mettere in difficoltà l’avversario, per giunta in casa sua. Nel finale, Spalletti si concede anche la coppia Woltemade-Kolo Muani che forse presto potremo vedere anche dal primo minuto. Il francese serve il poker a Celik e poi si mette in proprio per la manita. Se si cercavano indicazioni sul nuovo modulo, forse è meglio aspettare test più probanti. Intanto, gustiamoci i top e flop della sfida.

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Top e flop della Juventus: Kerim diventa The Dream

  • Alajbegovic 7,5 Kerim The Dream e finalmente. Un gol e anche un passaggio geniale per Nico Gonzalez in occasione del rigore che vale il 3-0. Primi segnali, che arrivano dopo la prova comunque incoraggiante fornita dal giovane bosniaco a Sassuolo. Il fatto che Spalletti continui a insistere su di lui - in assenza di Yildiz - è un premio alla scelta della società di investire sul pupillo di Pjanic.
  • Woltemade 7 Kolo Muani gli sta lasciando spiragli forse inimmaginabili all'inizio. Il gigante di Brema ha provato a rispondere sfruttando il minutaggio finalmente discreto. Movimenti giusti, tecnica pure, manca un pizzico di cattiveria in più nell'area di rigore avversaria e poi ci siamo.
  • Kolo Muani 7 Spalletti gli concede qualche minuto e il francese vuole prendere parte alla festa. Prima regala un cioccolatino da scartare soltanto per Celik e poi si mette in proprio firmando la manita bianconera. Uno schiaffo alle critiche ricevute e, chissà, forse una scossa per accendere finalmente la sua nuova avventura juventina.
  • Celik 7 Anche per il terzino turco arriva la prima gioia in maglia Juve. Un premio meritato, per l'avvio di stagione dell'ex romanista in Piemonte. Celik si è subito calato bene nella parte, giocando con notevole piglio sia in fase difensiva che offensiva.
  • McKennie 6,5 Spalletti lo aveva detto nella conferenza di vigilia: l'americano è praticamente insostituibile. Corre, interpreta correttamente più ruoli, ci mette intensità e una cattiveria probabilmente unica nella rosa bianconera. Smaltito l'infortunio, torna un'arma preziosa per la Juve.
  • Grabara 6,5 Il gol che sblocca la gara è una giocata provata in allenamento. Fare in modo che riesca, però, è tutta farina del suo sacco. Tra i pali non è che sia costretto agli straordinari.
  • Gatti 6,5 Gioca al posto di Bremer, con la consapevolezza che per lui sarà complicato conquistare una maglia da titolare. Chissà che il passaggio alla difesa a tre, non possa agevolarlo. Intanto, approfittando del valore certamente non eccelso dell'avversario, sfodera una prestazione sicura e gagliarda beccandosi anche qualche applauso dal pubblico.
  • Sarr 6 In mezzo a tanta qualità, il suo dinamismo è passato un po' in sordina. Fedele alleato di Douglas Luiz anche se non ha rubato più di tanto la scena, anche per qualche imprecisione tecnica perdonabile però in una serata così.

Top e flop del NEC: Polster e Kabar diventano benefattori

  • Thomas 6 L'unico a salvarsi tra i giocatori di Schreuder. Una luce nel deserto. Ci mette voglia ma anche tecnica nel tentare di cavare un ragno dal buco. Apprezzabile.
  • Linssen 5 Non è una partita nella quale le occasioni da rete fioccano. Se ne capitano un paio, di cui una importante, devi sfruttarle meglio.
  • Kabar 4,5 Un tempo solo poi Schreuder dice basta. Ingenuo il fallo da rigore commesso su Nico e per il resto la resistenza che oppone agli attaccanti juventini è davvero scarna.
  • Polster 4,5 L'errore in uscita è imbarazzante. Buca completamente l'intervento compromettendo la gara già dopo pochi minuti dall'inizio.

Il migliore in campo: Nico, è tutta un'altra vita

  • Nico Gonzalez 7,5 Un'estate a raccontare che voleva andare via, in realtà Nico si è messo subito a disposizione di Spalletti rimettendosi alle decisioni della società che per il suo cartellino aveva deciso di sborsare 33 milioni di euro più bonus. L'argentino entra determinato in campo, come già gli era capitato in stagione. Segna l'1-0 e si procura il rigore poi trasformato da Woltemade.

Il giudizio sull'arbitro: Derevinskyi senza macchie

  • Derevinskyi 6 Non è stata una gara complessa da arbitrare e il fischietto ucraino l'ha quindi diretta senza particolari problemi. Il rigore dato alla Juve è netto, i cartellini comminati appena due, uno per parte a testimonianza di come sia stato un match tranquillo. Tutto è filato liscio, dunque.
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