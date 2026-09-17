Pagelle di Juventus-NEC 5-0: Nico è una conferma. Alajbegovic, Woltemade e Celik, prima gioia bianconera e c'è anche Kolo

I top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la prima giornata di Europa League. La Vecchia Signora chiude la pratica nel primo tempo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tutto facile, anche troppo, tanto da non risultare un test completamente affidabile. La Juventus travolge il NEC all’Allianz Stadium e si gode i primi 3 punti in Europa. I bianconeri sfruttano il tandem Grabara-Nico Gonzalez per sbloccare subito il risultato. Ma la complicità olandese è evidente sulle reti bianconere con il numero 1 Polster e il difensore Kabar nel ruolo di graditi benefattori. Dopo l’1-0 dell’argentino, così, già nel primo tempo arrivano le reti di un ispiratissimo Alajbegovic e, su calcio di rigore, di Nick Woltemade. Prime gioie per entrambi con la maglia della Vecchia Signora.

Nella ripresa il confronto, già poco attendibile, si azzera quasi del tutto. La Juve progressivamente spegne il suo furore finendo per accontentarsi del corposo divario. La formazione di Nimega non ha la forza per mettere in difficoltà l’avversario, per giunta in casa sua. Nel finale, Spalletti si concede anche la coppia Woltemade-Kolo Muani che forse presto potremo vedere anche dal primo minuto. Il francese serve il poker a Celik e poi si mette in proprio per la manita. Se si cercavano indicazioni sul nuovo modulo, forse è meglio aspettare test più probanti. Intanto, gustiamoci i top e flop della sfida.