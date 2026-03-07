Pagelle di Juventus-Pisa 4-0: esce David e i bianconeri dilagano. In gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga

Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 28a giornata di Serie A. Primo tempo opaco, poi la Vecchia Signora si sveglia e si prende i 3 punti.

Torna a vincere la Juventus dopo un periodo caratterizzato da sconfitte e da rimonte epiche ininfluenti o quasi. Stavolta i bianconeri portano a termine la missione, battendo 4-0 un Pisa organizzato ma decisamente inefficace nella metà campo avversaria. Il primo tempo è senza reti, con un sostanziale quanto inatteso equilibrio. Nella ripresa la Vecchia Signora spicca il volo con i gol di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Compleanno da incorniciare per Spalletti ma la rimonta Champions resta lunga.

Le scelte di Spalletti e Hiljemark

La Juventus non vince da 4 partite e ora il calendario sembra venirle incontro, quanto meno sulla carta. Il ballottaggio in porta lo vince ancora Perin, in difesa Gatti viene preferito a Kelly mentre davanti la conferma di David è dovuta a mancanza di alternative (Vlahovic indisponibile). Il Pisa è ultimo in classifica e con poche chance di salvezza. Hiljemark ha dato alla squadra solidità ma non punti. Nel suo 3-5-2 tocca a Moreo e Durosinmi provare a far male alla Vecchia Signora.

Juve senza attacco, il Pisa regge

Tanto equilibrio, decisamente più del previsto all’Allianz Stadium. La prima opportunità del Pisa con Moreo che impegna Perin già dopo 4 minuti. La Juventus crea poco e lo fa soprattutto sulla destra con Conceicao che rimane l’elemento più vivo. Qualche rischio, però, i bianconeri lo corrono pure nella propria area. Male David che non riesce ad essere riferimento offensivo e che sbaglia delle giocate che avrebbero potuto alterare l’inerzia della gara.

I bianconeri dilagano nella ripresa

Spalletti alza il tasso qualitativo nella ripresa, inserendo Boga per David. La Juve sblocca il match dopo neanche 10 minuti: pallonetto di Yildiz per la testa di Cambiaso che segna a porta vuota. Anche Hiljemark capisce che è il momento di cambiare e tra gli altri inserisce l’ex Cuadrado (fischiatissimo dallo Stadium). I bianconeri però raddoppiano con Thuram che deposita in rete dopo il palo colpito da Locatelli. La partita a quel punto è finita e arriva anche il tris di Yildiz e il poker di Boga che chiudono definitivamente i conti rendendo speciale il compleanno di Spalletti.

Le pagelle della Juventus

Perin 6,5 Molto bene su Moreo. Si trovare pronto stasera nelle poche volte in cui è chiamato in causa.

Top e flop del Pisa