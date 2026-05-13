Pagelle di Lazio-Inter 0-2: Marusic e Nuno Tavares consegnano la coppa a Chivu. Lautaro è una sentenza

Ecco i top e flop del match dell'Olimpico, finale di Coppa Italia. Suicidio biancoceleste e nuova festa per i nerazzurri.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Fa tutto la Lazio e la coppa se la prende l’Inter. Dopo lo scudetto Cristian Chivu vince anche la Coppa Italia battendo 2-0 i biancocelesti. La gara si apre con l’autogol di Marusic che di testa beffa il proprio portiere dopo angolo di Dimarco e sponda di Thuram. Nel primo tempo arriva anche il raddoppio nerazzurro con l’errore di Nuno Tavares e l’assist di Dumfries per Lautaro. Nella ripresa i cambi risvegliano timidamente i capitolini senza che però possano rimettersi in carreggiata.

Le scelte di Sarri e Chivu

Stesso stadio, stesse squadre. Formazioni diverse, però, e Sarri si augura anche un atteggiamento diverso dai suoi dato il titolo in palio. La Lazio recupera Zaccagni e lo piazza nel tridente con Isaksen e Noslin. C’è Taylor a metà campo con Patric in regia. Nuno Tavares rileva Pellegrini sulla fascia sinistra. L’Inter, invece, vuole continuare la festa e si affida alla consueta coppia Thuram (altro che infortunio) e Lautaro. C’è Sucic a centrocampo con Martinez confermato tra i pali come nel resto della competizione.

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Autosabotaggio Lazio e l’Inter vola

L’Inter conferma la sua buona tradizione con le palle inattive. 14 minuti appena e sblocca il punteggio: corner di Dimarco per la testa di Thuram, la palla carambola sulla testa di Marusic che commette un goffo autogol. La Lazio patisce il colpo e non reagisce con la tempra necessaria. Una dormita di Nuno Tavares permette a Dumfries di rubare palla e servire Lautaro che fa 2-0 a porta vuota. Un vero e proprio autosabotaggio per la formazione di Sarri (oggi in tribuna per squalifica).

Gestione nerazzurra e nuova festa

La sagra degli errori biancocelesti continua anche a inizio ripresa. Prima Nuno Tavares, poi Basic provano a dare un’ulteriore spinta all’Inter che in realtà non ne avrebbe bisogno. Luis Henrique, appena entrato, sfiora il tris su assist di Dimarco. I cambi danno un po’ di brio alla Lazio, con Dia che arriva a tu per tu con Martinez sprecando la chance di rimettere i suoi in pista. Zielinski colpisce male graziando Motta. Il finale è di gestione: la coppa la vince l’Inter che si gode il bis dopo il trionfo scudetto.

Le pagelle della Lazio

Motta 6 Nessuna responsabilità sui gol. Deve migliorare con i piedi.

Nessuna responsabilità sui gol. Deve migliorare con i piedi. Marusic 4,5 Mette la strada in salita con un’autorete che grida vendetta. (Dal 72′ Lazzari 6 Mette Dia davanti alla porta e già solo questo basta per la sufficienza).

Mette la strada in salita con un’autorete che grida vendetta. (Dal 72′ Mette Dia davanti alla porta e già solo questo basta per la sufficienza). Gila 5 Tiene botta nei primi minuti e prova anche a limitare Lautaro, ma nel complesso soffre la pressione offensiva dell’Inter. Ammonito nel primo tempo, perde lucidità col passare dei minuti e non riesce mai a guidare davvero la linea difensiva.

Tiene botta nei primi minuti e prova anche a limitare Lautaro, ma nel complesso soffre la pressione offensiva dell’Inter. Ammonito nel primo tempo, perde lucidità col passare dei minuti e non riesce mai a guidare davvero la linea difensiva. Romagnoli 5,5 Tra i pochi a mantenere ordine nel reparto biancoceleste. Prova ad arginare Thuram e Lautaro con esperienza, ma viene spesso lasciato troppo esposto dagli errori dei compagni e dalla scarsa protezione del centrocampo.

Tra i pochi a mantenere ordine nel reparto biancoceleste. Prova ad arginare Thuram e Lautaro con esperienza, ma viene spesso lasciato troppo esposto dagli errori dei compagni e dalla scarsa protezione del centrocampo. Nuno Tavares 4 Alterna qualche buona chiusura a errori pesantissimi. Sul gol del 2-0 perde ingenuamente il pallone che Dumfries trasforma nell’assist per Lautaro. Imperdonabile.

Alterna qualche buona chiusura a errori pesantissimi. Sul gol del 2-0 perde ingenuamente il pallone che Dumfries trasforma nell’assist per Lautaro. Imperdonabile. Basic 5 Fatica a entrare nel ritmo della partita. Poco incisivo sia in fase di interdizione sia nella costruzione. (Dal 78′ Pedro ng ).

Fatica a entrare nel ritmo della partita. Poco incisivo sia in fase di interdizione sia nella costruzione. (Dal 78′ ). Patric 5 Non viene premiata la scelta di Sarri di puntare sullo spagnolo in regia. Altro che gestione: il pallone lo vede poco o nulla. (Dal 46′ Rovella 6 Il suo ingresso migliora un po’ la situazione).

Non viene premiata la scelta di Sarri di puntare sullo spagnolo in regia. Altro che gestione: il pallone lo vede poco o nulla. (Dal 46′ Il suo ingresso migliora un po’ la situazione). Taylor 5,5 Rispetto ai compagni di reparto ci mette un po’ più di sostanza. Ma non basta.

Rispetto ai compagni di reparto ci mette un po’ più di sostanza. Ma non basta. Isaksen 5 Qualche accelerazione interessante, ma poca continuità. Pesano anche scelte offensive sbagliate sia concettualmente che tecnicamente. (Dal 66′ Cancellieri 6 Entra con buona verve).

Qualche accelerazione interessante, ma poca continuità. Pesano anche scelte offensive sbagliate sia concettualmente che tecnicamente. (Dal 66′ Entra con buona verve). Noslin 5 Serata complicata. Suo il tiro in porta più pericoloso ma anche un contropiede interessante sprecato.

Serata complicata. Suo il tiro in porta più pericoloso ma anche un contropiede interessante sprecato. Zaccagni 5,5 Ci prova con qualche iniziativa personale, ma viene contenuto bene dalla difesa interista. Predica spesso nel deserto. (Dal 73′ Dia 5,5 Spreca la chance dell’1-2).

Le pagelle dell’Inter