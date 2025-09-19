Pagelle di Lecce-Cagliari 1-2: il Gallo Belotti è tornato. Tiago Gabriel fa e disfa e Falcone stavolta non basta

Ecco i top e flop della gara del Via del Mare, valevole per la 4a giornata di Serie A. I sardi vincono in rimonta acuendo la crisi degli uomini di Di Francesco.

Se non è crisi, poco ci manca. Il Lecce capitombola in casa contro il Cagliari in uno scontro salvezza già delicato nonostante si sia solamente alla quarta giornata di campionato. I giallorossi si portano in vantaggio in avvio con il gol di Tiago Gabriel. Ma è solo un’illusione: Belotti trova il pari già nella prima frazione di gioco e completa poi la rimonta nella ripresa su calcio di rigore. Finisce 2-1 per i sardi tra i fischi del Via del Mare.

Le scelte di Di Francesco e Pisacane

L’avvio di stagione è stato complicato per il Lecce e ha rievocato in Di Francesco gli spettri del recente passato. Al Via del Mare arriva un Cagliari che da queste parti ha sempre fatto fatica (1 sola vittoria nelle ultime 10 partite). Tra i padroni di casa Stulic ha ormai scalzato il giovane Camarda. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, la scelta di Pisacane è dare continuità alla formazione che ha battuto il Parma.

Tiago Gabriel illude, il Gallo la riprende

Parte forte il Lecce con Sottil che sguscia sulla fascia e serve a Tiago Gabriel, il più insospettabile, la palla dell’1-o da spingere direttamente in porta di testa. La reazione del Cagliari non si fa attendere, con gli ispirati Esposito e Palestra che confezionano diverse occasioni da rete. Quella giusta capita al Gallo Belotti che torna a colpire dopo un anno di digiuno in Serie A. Il solito Falcone evita poi che i sardi completino la rimonta.

Belotti completa la rimonta e inguaia Di Francesco

Di Francesco si rende conto delle difficoltà della sua squadra e corre ai ripari. Due sostituzioni ad inizio ripresa: escono Gallo e Sala in favore di Ndaba e Kaba e qualcosa effettivamente cambia. La chance più ghiotta capita a Tete Morente che di testa a porta praticamente scoperta manda fuori. Finché almeno Tiago Gabriel non affossa Belotti nella propria area, consentendo al Gallo Belotti di fare doppietta su calcio di rigore.

Top e flop del Lecce

Falcone 7 Para tutto quello che può. Quasi arriva anche sul rigore del Gallo.

Sottil 6,5 Ottimo lo spunto con cui confeziona la rete dell'1-0.

Tiago Gabriel 5,5 Fa bene l'attaccante ma fa male il difensore. E quest'ultimo sarebbe il suo mestiere.

Ramadani 5,5 Qualche pallone buttato di troppo a metà campo.

Gallo 4,5 Umiliato da Palestra.

Top e flop del Cagliari