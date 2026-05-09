Pagelle di Lecce-Juventus 0-1: Vlahovic è oro per Spalletti. Bianconeri ora terzi. Tiago Gabriel, serata no

La Juventus espugna il Via del Mare e sale almeno per una notte al terzo posto in classifica. Ai bianconeri bastano 12 secondi per segnare il gol vittoria (il più veloce nella lunga storia di Madama): a firmarlo è Dusan Vlahovic, al secondo centro in due partite dal suo rientro in campo. Il Lecce cerca la rete del pari soprattutto nel secondo tempo ma sono i bianconeri a colpire altre due volte: in entrambi i casi l’intervento del Var per offside toglie la gioia alla Vecchia Signora.
- Le scelte di Di Francesco e Spalletti
- L'importanza di avere Vlahovic
- Il Var toglie due gol alla Juve
- Le pagelle della Juventus
- Top e flop del Lecce
Le scelte di Di Francesco e Spalletti
All’andata Eusebio Di Francesco riuscì a incartare Luciano Spalletti in una partita che è sembrata la copia carbone di Juventus-Verona. Oggi, però, i punti in palio sono più pesanti per entrambi con i giallorossi chiamati a scacciare via la Cremonese nella lotta salvezza e con i bianconeri che devono resistere al quarto posto che è fondamentale anche per il mercato. La Vecchia Signora rispolvera Koopmeiners a metà campo e opta per Vlahovic centravanti. I salentini, invece, puntano su Cheddira con Pierotti e Banda ai lati.
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L’importanza di avere Vlahovic
Pochi secondi e la Juve è già in vantaggio. Spalletti voleva un centravanti e il ritorno di Vlahovic dimostra subito il perché. Il numero 9 bianconero riceve palla da Cambiaso, elude la marcatura di Tiago Gabriel e fredda Falcone. Tatticamente la Vecchia Signora ha cambiato strategia e si dispone con un 4-3-3 con McKennie e Koopmeiners mezzali. Le occasioni sono diverse per gli ospiti, anche se un paio di colpi prova ad assestarli anche il Lecce in particolare con Cheddira nei primi minuti.
Il Var toglie due gol alla Juve
A inizio ripresa la Juve raddoppia in contropiede e il protagonista è sempre lo stesso: Dusan Vlahovic che di caparbietà infila ancora una volta Falcone. A salvare il Lecce ci pensa il Var: è fuorigioco. Poco dopo stessa sorte tocca Kalulu con altro gol annullato sempre per posizione irregolare dell’attaccante serbo. Di Francesco prova tutti i cambi offensivi per riaccendere l’attacco della sua squadra che è il peggiore della Serie A. L’errore di Kalulu spalanca la porta a N’Dri che però colpisce l’esterno della rete. Poco dopo è Pierotti che spaventa Di Gregorio con un tiro potente ma centrale.
Le pagelle della Juventus
- Di Gregorio 6,5 Gioca soprattutto con i piedi. Ma è bravo anche con le mani su Cheddira.
- Kalulu 6,5 Banda lo punta un paio di volte in avvio mettendolo in difficoltà. Poi il francese prende le misure e diventa anche la solita spalla di Conceicao.
- Bremer 6 Concede un metro a Cheddira e Di Gregorio ci deve mettere una pezza. Per il resto è la solita versione affidabile del brasiliano.
- Kelly 6,5 Emerge con la sua imponenza fisica.
- Cambiaso 6,5 Difendere attaccando. Quando riesce a giocare così, il terzino bianconero può fare la differenza. Assist a referto. (Dall’83’ David ng).
- McKennie 6,5 Gioca a tutto campo, dà una mano, assiste Yildiz. Preziosissimo. (Dall’86’ Gatti ng).
- Locatelli 6,5 Un paio di idee illuminanti in avvio. Verticalizza più del solito.
- Koopmeiners 6 Aggressivo nelle prime battute, poi però diventa banale nelle giocate. Che spesso sono all’indietro o orizzontali e Spalletti non gradisce.
- Conceicao 6,5 Il palo gli nega il gol. Il portoghese è sempre una soluzione per il gioco della Juve. (Dall’83’ Zhegrova ng).
- Yildiz 6,5 Oltre alle giocate offensive di rilievo, sorprende per i palloni recuperati. Il turco è tornato sui suoi standard. (Dall’83’ Boga ng).
- Vlahovic 7 Datemi un centravanti e vi solleverò la Juve. Spalletti può godersi il serbo, subito determinante. (Dal 76′ Holm ng).
Top e flop del Lecce
- Falcone 6,5 Prende quello che può.
- Banda 6 La manovra del Lecce passa dai suoi piedi. Prova ad accendersi quando possibile ma non è fortunato come all’andata.
- Siebert 6 La difesa giallorossa sbanda ma lui no. Gioca con personalità.
- Cheddira 6 La gara è complicata per il centravanti marocchino. Ha la chance per colpire dopo pochi minuti ma trova Di Gregorio, poi si sacrifica tanto.
- Ngom 5,5 Carta a sorpresa di Di Francesco per dare maggiore qualità alla manovra. L’esperimento, però, non è riuscito.
- Pierotti 5,5 Punto debole del tridente salentino. Pericoloso solo nel finale con una conclusione potente ma centrale.
- Tiago Gabriel 5 Brutta serata. Esce male su Vlahovic in avvio, poi perde palloni banali mettendo in difficoltà i compagni. Si perde anche Kalulu sul gol poi annullato.