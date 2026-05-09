Pagelle di Lecce-Juventus 0-1: Vlahovic è oro per Spalletti. Bianconeri ora terzi. Tiago Gabriel, serata no

Ecco i top e flop del match del Via del Mare, valevole per la 36a giornata di Serie A. Gol pesante in avvio del centravanti serbo in ottica Champions.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus espugna il Via del Mare e sale almeno per una notte al terzo posto in classifica. Ai bianconeri bastano 12 secondi per segnare il gol vittoria (il più veloce nella lunga storia di Madama): a firmarlo è Dusan Vlahovic, al secondo centro in due partite dal suo rientro in campo. Il Lecce cerca la rete del pari soprattutto nel secondo tempo ma sono i bianconeri a colpire altre due volte: in entrambi i casi l’intervento del Var per offside toglie la gioia alla Vecchia Signora.

Le scelte di Di Francesco e Spalletti

All’andata Eusebio Di Francesco riuscì a incartare Luciano Spalletti in una partita che è sembrata la copia carbone di Juventus-Verona. Oggi, però, i punti in palio sono più pesanti per entrambi con i giallorossi chiamati a scacciare via la Cremonese nella lotta salvezza e con i bianconeri che devono resistere al quarto posto che è fondamentale anche per il mercato. La Vecchia Signora rispolvera Koopmeiners a metà campo e opta per Vlahovic centravanti. I salentini, invece, puntano su Cheddira con Pierotti e Banda ai lati.

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L’importanza di avere Vlahovic

Pochi secondi e la Juve è già in vantaggio. Spalletti voleva un centravanti e il ritorno di Vlahovic dimostra subito il perché. Il numero 9 bianconero riceve palla da Cambiaso, elude la marcatura di Tiago Gabriel e fredda Falcone. Tatticamente la Vecchia Signora ha cambiato strategia e si dispone con un 4-3-3 con McKennie e Koopmeiners mezzali. Le occasioni sono diverse per gli ospiti, anche se un paio di colpi prova ad assestarli anche il Lecce in particolare con Cheddira nei primi minuti.

Il Var toglie due gol alla Juve

A inizio ripresa la Juve raddoppia in contropiede e il protagonista è sempre lo stesso: Dusan Vlahovic che di caparbietà infila ancora una volta Falcone. A salvare il Lecce ci pensa il Var: è fuorigioco. Poco dopo stessa sorte tocca Kalulu con altro gol annullato sempre per posizione irregolare dell’attaccante serbo. Di Francesco prova tutti i cambi offensivi per riaccendere l’attacco della sua squadra che è il peggiore della Serie A. L’errore di Kalulu spalanca la porta a N’Dri che però colpisce l’esterno della rete. Poco dopo è Pierotti che spaventa Di Gregorio con un tiro potente ma centrale.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6,5 Gioca soprattutto con i piedi. Ma è bravo anche con le mani su Cheddira.

Gioca soprattutto con i piedi. Ma è bravo anche con le mani su Cheddira. Kalulu 6,5 Banda lo punta un paio di volte in avvio mettendolo in difficoltà. Poi il francese prende le misure e diventa anche la solita spalla di Conceicao.

Banda lo punta un paio di volte in avvio mettendolo in difficoltà. Poi il francese prende le misure e diventa anche la solita spalla di Conceicao. Bremer 6 Concede un metro a Cheddira e Di Gregorio ci deve mettere una pezza. Per il resto è la solita versione affidabile del brasiliano.

Concede un metro a Cheddira e Di Gregorio ci deve mettere una pezza. Per il resto è la solita versione affidabile del brasiliano. Kelly 6,5 Emerge con la sua imponenza fisica.

Emerge con la sua imponenza fisica. Cambiaso 6,5 Difendere attaccando. Quando riesce a giocare così, il terzino bianconero può fare la differenza. Assist a referto. (Dall’83’ David ng ).

Difendere attaccando. Quando riesce a giocare così, il terzino bianconero può fare la differenza. Assist a referto. (Dall’83’ ). McKennie 6,5 Gioca a tutto campo, dà una mano, assiste Yildiz. Preziosissimo. (Dall’86’ Gatti ng ).

Gioca a tutto campo, dà una mano, assiste Yildiz. Preziosissimo. (Dall’86’ ). Locatelli 6,5 Un paio di idee illuminanti in avvio. Verticalizza più del solito.

Un paio di idee illuminanti in avvio. Verticalizza più del solito. Koopmeiners 6 Aggressivo nelle prime battute, poi però diventa banale nelle giocate. Che spesso sono all’indietro o orizzontali e Spalletti non gradisce.

Aggressivo nelle prime battute, poi però diventa banale nelle giocate. Che spesso sono all’indietro o orizzontali e Spalletti non gradisce. Conceicao 6,5 Il palo gli nega il gol. Il portoghese è sempre una soluzione per il gioco della Juve. (Dall’83’ Zhegrova ng ).

Il palo gli nega il gol. Il portoghese è sempre una soluzione per il gioco della Juve. (Dall’83’ ). Yildiz 6,5 Oltre alle giocate offensive di rilievo, sorprende per i palloni recuperati. Il turco è tornato sui suoi standard. (Dall’83’ Boga ng ).

Oltre alle giocate offensive di rilievo, sorprende per i palloni recuperati. Il turco è tornato sui suoi standard. (Dall’83’ ). Vlahovic 7 Datemi un centravanti e vi solleverò la Juve. Spalletti può godersi il serbo, subito determinante. (Dal 76′ Holm ng).

Top e flop del Lecce