Pagelle di Lussemburgo-Italia 0-1: Baldini debutta con un successo. Pio Esposito brilla, sorpresa Lipani

Ecco i top e flop del match dello Stade De Luxembourg. Prova superata per la versione baby degli azzurri.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia archivia con una vittoria il test amichevole contro il Lussemburgo, imponendosi grazie al gol di Francesco Pio Esposito all’inizio della ripresa. Dopo un primo tempo dominato ma chiuso senza reti, gli azzurri alzano il ritmo nel secondo tempo e trovano il vantaggio meritato sugli sviluppi di calcio d’angolo. La squadra guidata da Baldini mostra personalità, organizzazione e diversi spunti interessanti dai giovani schierati dal primo minuto. Positive soprattutto le prestazioni di Esposito, Pisilli e Koleosho, protagonisti delle migliori occasioni create dagli azzurri. Un successo che non cancella le delusioni recenti, ma offre indicazioni incoraggianti in prospettiva futura.

Le scelte rivoluzionarie di Baldini

Il passato fa ormai parte della storia e non lo si può cancellare. Il futuro, però, passa inevitabilmente dai giovani e Silvio Baldini – tecnico ad interim della Nazionale italiana – prova a tracciare la via. L’unico “big” nella formazione degli azzurri per l’amichevole con il Lussemburgo è Donnarumma: il resto è una selezione di belle promesse e qualche giocatore già con un discreto background come Pio Esposito, Ndour e Bartesaghi. L’uomo mercato Palestra è invece out per infortunio, rimpiazzato da Favasuli.

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Possesso palla ma poche idee

L’Italia ha voglia di gestire il pallone ma non ha tante idee né una velocità di manovra tale da rendersi pericolosa. Tuttavia, gli azzurri di Baldini qualcosa costruiscono, soprattutto con Pio Esposito, Pisilli e Koleosho. La squadra mostra buona intensità nel pressing e discreta qualità nelle combinazioni offensive, ma manca precisione negli ultimi metri. Il Lussemburgo si difende con ordine e prova a ripartire, provando ad attaccare soltanto a sprazzi. Nel complesso non ci sono interventi degni di nota di Donnarumma.

Tra i giovani azzurri il big è Esposito

Manca concretezza, in buona sostanza. E l’Italia la trova a inizio ripresa. Gli azzurri passano in vantaggio grazie a Pio Esposito, che al 49′ incorna in rete il corner battuto da Pisilli. I ragazzi di Baldini continuano a gestire il possesso e sfiorano più volte il raddoppio: Pisilli colpisce il palo con un sinistro preciso sull’assist di Koleosho, mentre Fini spreca da pochi passi l’occasione più clamorosa per chiudere la partita. Il tecnico dà spazio a numerosi cambi, mantenendo però intensità e organizzazione e dando spazio a giovanissimi all’esordio assoluto nella nazionale maggiore. Il Lussemburgo prova a reagire ma crea pochissimo, lasciando all’Italia una vittoria meritata e diversi segnali positivi dalla nuova generazione azzurra.

Top e flop dell’Italia

Esposito 7 Nell’Italia dei giovani lui è già un big. Dominante fisicamente, trova il gol vittoria con uno stacco imperioso da attaccante vero.

Nell’Italia dei giovani lui è già un big. Dominante fisicamente, trova il gol vittoria con uno stacco imperioso da attaccante vero. Pisilli 7 Prestazione completa. Serve l’assist da corner per il gol decisivo, colpisce un palo e si inserisce con continuità. Manca soltanto la rete.

Prestazione completa. Serve l’assist da corner per il gol decisivo, colpisce un palo e si inserisce con continuità. Manca soltanto la rete. Koleosho 6,5 Frizzante nell’uno contro uno. Crea superiorità numerica, confeziona l’assist per il palo di Pisilli e partecipa a quasi tutte le azioni pericolose.

Frizzante nell’uno contro uno. Crea superiorità numerica, confeziona l’assist per il palo di Pisilli e partecipa a quasi tutte le azioni pericolose. Lipani 6,5 Geometrie e qualità. Ammonizione evitabile, ma la sua regia dà ordine alla manovra azzurra.

Geometrie e qualità. Ammonizione evitabile, ma la sua regia dà ordine alla manovra azzurra. Cherubini 6 A inizio ripresa si attacca soprattutto dalle sue parti.

A inizio ripresa si attacca soprattutto dalle sue parti. Ndour 6 Tanto lavoro sporco e pressing, meno brillante nelle giocate offensive.

Tanto lavoro sporco e pressing, meno brillante nelle giocate offensive. Donnarumma 6 Spettatore per gran parte della serata. Sempre attento nelle poche situazioni richieste.

Spettatore per gran parte della serata. Sempre attento nelle poche situazioni richieste. Fini 5,5 Entra e spreca una chance clamorosa per fare 2-0.

Top e flop del Lussemburgo