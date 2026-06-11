Pagelle Messico-Sudafrica 2-0: tutto facile per gli Aztechi. Di Quinones e Jimenez le firme, tre espulsi

Ecco i top e flop del match del Mexico City Stadium, valevole come prima giornata del Gruppo A dei Mondiali. Un gol per tempo e 3 punti alla Tri.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Buona la prima per il Messico di Aguirre. I padroni di casa battono il Sudafrica con un gol per tempo e davvero col minimo sforzo. Dopo 9 minuti la Tri passa già in vantaggio con la rete di Quinones. Nella ripresa l’espulsione di Sithole complica i piani di rimonta dei Bafana Bafana, spazzati poi definitivamente via dal sigillo di Raul Jimenez e dall’altro rosso rimediato da Zwane. Nel finale espulsione anche per gli Aztechi all’ingenuo Montes. I nordamericani si portano così a quota 3 punti, in attesa dell’altra gara del girone tra Corea del Sud e Svizzera.

Le scelte di Aguirre e Broos

L’attesa è terminata. Il Mondiale è pronto a cominciare, senza l’Italia ma con tanti colori e il consueto folklore a caratterizzarlo. Tocca al Messico padrone di casa aprire le danze contro il Sudafrica in un girone che include anche Corea del Sud e Repubblica Ceca. Santi Gimenez aveva promesso fuoco e fiamme alla vigilia del torneo ma parte fuori: in attacco tra i nordamericani c’è invece Raul Jimenez. Panchina confermata pure per Ochoa, vecchia conoscenza del nostro calcio. Bafana Bafana in campo con un prudente 5-3-2.

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Dominio azteca ma un solo gol: lo firma Quinones

L’andazzo della gara è chiaro fin dalle prime battute. Raul Jimenez testa i riflessi i Williams che si rende protagonista di un’eccellente parata. Si tratta comunque del preludio al gol del Messico che arriva dopo appena 9 minuti: palla persa banalmente da Sithole e Quinones trova di potenza l’1-0. Gli Aztechi sfiorano a più riprese il raddoppio dimostrando una superiorità tecnica nei confronti dell’avversario alla quale il punteggio non rende giustizia. Il Sudafrica è apparso piuttosto in difficoltà nei primi 45 minuti.

Il Sudafrica si chiama fuori e il Messico raddoppia

A inizio ripresa Sithole completa la sua serataccia facendosi espellere per un fallo su Gutierrez involato a rete. Broos a quel punto prova attraverso i cambi a rimescolare le carte, inserendo un’altra punta nel tentativo di conferire maggiore peso al proprio attacco (fino a quel momento sterile). Neanche questa è però utile al Sudafrica, tant’è che il Messico trova il raddoppio con Raul Jimenez che segna e si commuove. A complicare ulteriormente i piani dei Bafana Bafana è Zwane che viene espulso a seguito check Var per una manata su un avversario. Nel finale espulso Montes tra i padroni di casa. Vince il Messico e si prende 3 punti importanti in ottica qualificazione nel Gruppo A ma è stato tutto troppo facile.

Top e flop del Messico

Quinones 7,5 Segna il primo gol del Mondiale sfruttando la pressione alta della Tri e per tutta la partita è una spina nel fianco della difesa sudafricana. Sfiora la doppietta in almeno due occasioni, colpendo anche un palo. Devastante.

Segna il primo gol del Mondiale sfruttando la pressione alta della Tri e per tutta la partita è una spina nel fianco della difesa sudafricana. Sfiora la doppietta in almeno due occasioni, colpendo anche un palo. Devastante. Raul Jimenez 7 Parte forte impegnando Williams nei primi minuti e nella ripresa trova il gol del raddoppio che gli permette di diventare il secondo miglior marcatore della storia del Messico. Lotta, attacca la profondità e lavora molto per la squadra.

Parte forte impegnando Williams nei primi minuti e nella ripresa trova il gol del raddoppio che gli permette di diventare il secondo miglior marcatore della storia del Messico. Lotta, attacca la profondità e lavora molto per la squadra. Lira 7 Meno appariscente degli attaccanti ma fondamentale. Pressa Sithole nell’azione dell’1-0, recupera palloni e detta i tempi del centrocampo messicano. Esce tra gli applausi.

Meno appariscente degli attaccanti ma fondamentale. Pressa Sithole nell’azione dell’1-0, recupera palloni e detta i tempi del centrocampo messicano. Esce tra gli applausi. Gallardo 6,5 Spinge con continuità sulla fascia sinistra creando diversi problemi a Mudau e compagni. Dai suoi piedi nascono molte delle situazioni più pericolose del primo tempo.

Spinge con continuità sulla fascia sinistra creando diversi problemi a Mudau e compagni. Dai suoi piedi nascono molte delle situazioni più pericolose del primo tempo. Gutierrez 6 Partecipa alla manovra ma spreca due occasioni molto favorevoli, una per tempo. Si procura il rosso di Sithole ma sotto porta manca la cattiveria necessaria.

Partecipa alla manovra ma spreca due occasioni molto favorevoli, una per tempo. Si procura il rosso di Sithole ma sotto porta manca la cattiveria necessaria. Rangel 6 Spettatore per quasi tutta la gara, ma nel primo tempo rischia una clamorosa frittata su un lancio innocuo del Sudafrica. Poco impegnato

Spettatore per quasi tutta la gara, ma nel primo tempo rischia una clamorosa frittata su un lancio innocuo del Sudafrica. Poco impegnato Montes 5 In superiorità numerica di due uomini e in vantaggio di 2-0 si fa espellere.

Top e flop del Sudafrica