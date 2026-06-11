Pagelle Messico-Sudafrica 2-0: tutto facile per gli Aztechi. Di Quinones e Jimenez le firme, tre espulsi

Buona la prima per il Messico di Aguirre. I padroni di casa battono il Sudafrica con un gol per tempo e davvero col minimo sforzo. Dopo 9 minuti la Tri passa già in vantaggio con la rete di Quinones. Nella ripresa l’espulsione di Sithole complica i piani di rimonta dei Bafana Bafana, spazzati poi definitivamente via dal sigillo di Raul Jimenez e dall’altro rosso rimediato da Zwane. Nel finale espulsione anche per gli Aztechi all’ingenuo Montes. I nordamericani si portano così a quota 3 punti, in attesa dell’altra gara del girone tra Corea del Sud e Svizzera.
- Le scelte di Aguirre e Broos
- Dominio azteca ma un solo gol: lo firma Quinones
- Il Sudafrica si chiama fuori e il Messico raddoppia
- Top e flop del Messico
- Top e flop del Sudafrica
Le scelte di Aguirre e Broos
L’attesa è terminata. Il Mondiale è pronto a cominciare, senza l’Italia ma con tanti colori e il consueto folklore a caratterizzarlo. Tocca al Messico padrone di casa aprire le danze contro il Sudafrica in un girone che include anche Corea del Sud e Repubblica Ceca. Santi Gimenez aveva promesso fuoco e fiamme alla vigilia del torneo ma parte fuori: in attacco tra i nordamericani c’è invece Raul Jimenez. Panchina confermata pure per Ochoa, vecchia conoscenza del nostro calcio. Bafana Bafana in campo con un prudente 5-3-2.
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Dominio azteca ma un solo gol: lo firma Quinones
L’andazzo della gara è chiaro fin dalle prime battute. Raul Jimenez testa i riflessi i Williams che si rende protagonista di un’eccellente parata. Si tratta comunque del preludio al gol del Messico che arriva dopo appena 9 minuti: palla persa banalmente da Sithole e Quinones trova di potenza l’1-0. Gli Aztechi sfiorano a più riprese il raddoppio dimostrando una superiorità tecnica nei confronti dell’avversario alla quale il punteggio non rende giustizia. Il Sudafrica è apparso piuttosto in difficoltà nei primi 45 minuti.
Il Sudafrica si chiama fuori e il Messico raddoppia
A inizio ripresa Sithole completa la sua serataccia facendosi espellere per un fallo su Gutierrez involato a rete. Broos a quel punto prova attraverso i cambi a rimescolare le carte, inserendo un’altra punta nel tentativo di conferire maggiore peso al proprio attacco (fino a quel momento sterile). Neanche questa è però utile al Sudafrica, tant’è che il Messico trova il raddoppio con Raul Jimenez che segna e si commuove. A complicare ulteriormente i piani dei Bafana Bafana è Zwane che viene espulso a seguito check Var per una manata su un avversario. Nel finale espulso Montes tra i padroni di casa. Vince il Messico e si prende 3 punti importanti in ottica qualificazione nel Gruppo A ma è stato tutto troppo facile.
Top e flop del Messico
- Quinones 7,5 Segna il primo gol del Mondiale sfruttando la pressione alta della Tri e per tutta la partita è una spina nel fianco della difesa sudafricana. Sfiora la doppietta in almeno due occasioni, colpendo anche un palo. Devastante.
- Raul Jimenez 7 Parte forte impegnando Williams nei primi minuti e nella ripresa trova il gol del raddoppio che gli permette di diventare il secondo miglior marcatore della storia del Messico. Lotta, attacca la profondità e lavora molto per la squadra.
- Lira 7 Meno appariscente degli attaccanti ma fondamentale. Pressa Sithole nell’azione dell’1-0, recupera palloni e detta i tempi del centrocampo messicano. Esce tra gli applausi.
- Gallardo 6,5 Spinge con continuità sulla fascia sinistra creando diversi problemi a Mudau e compagni. Dai suoi piedi nascono molte delle situazioni più pericolose del primo tempo.
- Gutierrez 6 Partecipa alla manovra ma spreca due occasioni molto favorevoli, una per tempo. Si procura il rosso di Sithole ma sotto porta manca la cattiveria necessaria.
- Rangel 6 Spettatore per quasi tutta la gara, ma nel primo tempo rischia una clamorosa frittata su un lancio innocuo del Sudafrica. Poco impegnato
- Montes 5 In superiorità numerica di due uomini e in vantaggio di 2-0 si fa espellere.
Top e flop del Sudafrica
- Williams 6,5 Evita un passivo molto più pesante. Salva su Jimenez in avvio, si oppone ancora all’attaccante messicano e compie altre parate importanti. Incolpevole sui gol.
- Okon 6+ Tra i pochi a reggere l’urto della pressione messicana. Vince diversi duelli individuali e prova a tenere in piedi il reparto nei momenti più complicati.
- Rayners 5 Isolato e poco servito, ma quando ha l’occasione per incidere non riesce mai a creare problemi alla difesa messicana.
- Foster 4,5 Doveva guidare l’attacco ma non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso. Spreca anche una delle poche ripartenze interessanti del primo tempo.
- Sithole 4 La sua partita è un disastro. Perde il pallone da cui nasce il vantaggio messicano e nella ripresa si fa espellere per fallo da ultimo uomo. Doppio errore che condanna i suoi.
- Zwane 4 Anche per lui un’espulsione per un gesto che aveva poco senso.