Pagelle di Milan-Juventus 0-0: difese da bunker e un punto a testa. A San Siro non vince lo spettacolo

Ecco i top e flop del match di San Siro, valevole per la 34a giornata di Serie A. Le squadre di Allegri e Spalletti giocano a specchio e si annullano.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Milan e Juventus si dividono la posta in palio e fanno un altro passettino verso la Champions. Più significativo quello dei rossoneri che conservano 3 punti di vantaggio sui bianconeri, evitando l’aggancio e blindando così la terza posizione. Le occasioni da gol sono poche a San Siro: a prevalere sono le difese di fronte ad attacchi un po’ spuntati. Le iniziative dei singoli provano di tanto in tanto ad accendere la partita ma senza fortuna. Ne viene fuori uno 0-0 abbastanza scontato. Il quarto nelle ultime 5 gare tra le due squadre.

Le scelte di Allegri e Spalletti

Inchieste, arbitri sotto giudizio, l’autosospensione di Rocchi ma c’è anche e soprattutto voglia di calcio giocato e da questo punto di vista Milan-Juventus capita proprio a fagiolo. I risultati delle altre non hanno aiutato, aumentando ulteriormente l’importanza della partita. Max Allegri recupera Saelemaekers che dunque torna titolare sulla fascia destra. Confermata la coppia Pulisic-Leao, col portoghese osservato speciale. Tra i bianconeri c’è Yildiz ma non dal primo minuto: a sinistra gioca Boga e David pertanto resta saldo al centro dell’attacco. Difesa a 3 o a 4? Il dubbio rimane, data la versatilità di McKennie che è schierabile in ogni ruolo.

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Poco spettacolo, tanto agonismo

Più agonismo che qualità. L’avvio di Milan-Juventus è piuttosto teso, con qualche fallo che genera alcune discussioni in campo: vedi Locatelli su Rabiot da un lato e lo stesso Rabiot su Bremer dall’altro. Sozza decide di non estrarre cartellini, se non per Cambiaso per la trattenuta evidente su Saelemaekers. L’unica conclusione della prima mezz’ora è di Fofana sull’esterno della rete. Poi, però, nel finale la partita un po’ si accende, sempre per iniziative individuali. Ancora Rabiot impegna Di Gregorio in una parata però centrale e Thuram segna ma da posizione di offside. Molto ispirato Conceicao tra i bianconeri.

I cambi non cambiano: finisce a reti bianche

Saelemaekers fa tremare la traversa a inizio ripresa. La Juve ci prova soprattutto in ripartenza. Chi è meno soddisfatto è Allegri che nella prima ora di gioco effettua 3 cambi inserendo nell’ordine Estupinan, Fullkrug e Ricci. Le prime carte di Spalletti, a 20 dalla fine, sono Holm e Koopmeiners e poco dopo anche Yildiz e Zhegrova. Al 79′ paura per il Diavolo per l’infortunio di Modric, costretto ad uscire. Le due squadre provano a vincere ma alla fine sono le difese a prevalere. E per la classifica, tutto sommato, va bene così.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Praticamente spettatore. Un paio di interventi ordinari, nessuna vera difficoltà.

Praticamente spettatore. Un paio di interventi ordinari, nessuna vera difficoltà. Tomori 6 Attento su Boga, non concede molto ma nemmeno spinge.

Attento su Boga, non concede molto ma nemmeno spinge. Gabbia 6 Costretto al fallo su David in campo aperto. Nel complesso, se la cava.

Costretto al fallo su David in campo aperto. Nel complesso, se la cava. Pavlovic 6,5 Fisico e presenza, si rende protagonista anche di un paio di interventi decisivi come quello su Conceicao nella ripresa.

Fisico e presenza, si rende protagonista anche di un paio di interventi decisivi come quello su Conceicao nella ripresa. Saelemaekers 6,5 Interessante il duello con Cambiaso, dal quale esce piuttosto bene. Sfortunato sulla traversa.

Interessante il duello con Cambiaso, dal quale esce piuttosto bene. Sfortunato sulla traversa. Fofana 6,5 In un primo tempo sonnacchioso ha il merito di dare energia e vigore alla manovra offensiva rossonera. Bene anche in interdizione. (Dal 66′ Ricci 6 Aria di derby per l’ex Toro ma non ha occasioni per incidere. Si prende un giallo, lavora di quantità).

In un primo tempo sonnacchioso ha il merito di dare energia e vigore alla manovra offensiva rossonera. Bene anche in interdizione. (Dal 66′ Aria di derby per l’ex Toro ma non ha occasioni per incidere. Si prende un giallo, lavora di quantità). Modric 6 Elegante e efficace nella gestione del pallone, pur in una serata poco brillante. (Dal 79′ Jashari ng ).

Elegante e efficace nella gestione del pallone, pur in una serata poco brillante. (Dal 79′ ). Rabiot 6,5 I suoi strappi sono un tema del match. Da ex, probabilmente, ci tiene ancor di più a fare bella figura.

I suoi strappi sono un tema del match. Da ex, probabilmente, ci tiene ancor di più a fare bella figura. Bartesaghi 5,5 In sofferenza su Conceicao e non al meglio fisicamente. (Dal 46′ Estupinan 6 Difficile contenere questo Conceicao ma col sostegno dei compagni che spesso vanno in raddoppio ne esce indenne).

In sofferenza su Conceicao e non al meglio fisicamente. (Dal 46′ Difficile contenere questo Conceicao ma col sostegno dei compagni che spesso vanno in raddoppio ne esce indenne). Pulisic 5 Un po’ fuori dalla gara. Il periodo di difficoltà dura da tanto per l’americano. (Dal 62′ Fullkrug 5 Non dà nulla).

Un po’ fuori dalla gara. Il periodo di difficoltà dura da tanto per l’americano. (Dal 62′ Non dà nulla). Leao 6 Volenteroso. Prova ad accendersi seppur a sprazzi, lasciando la sensazione che non sempre gli altri intuiscano le sue idee. (Dal 79′ Nkunku ng).

Le pagelle della Juventus