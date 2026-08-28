Poche luci a San Siro, ma quelle che bastano per portare il Milan a quota 6 punti dopo due giornate. Dopo un primo tempo complicato, i rossoneri passano nella ripresa contro un Venezia ben messo in campo da Giovanni Stroppa. A firmare l’1-0 con cui il Diavolo viene a capo dell’intricata matassa lagunare è Gonçalo Ramos. E dire che il portoghese era stato tutto tranne che impeccabile fino al momento del gol. Nel finale autorete di Halhal per il 2-0 definitivo. Successo meritato per Amorim, in attesa di test più probanti e di una fisionomia definitiva che probabilmente ancora non c’è. Sorprendono i zero minuti per Pulisic, lasciato ancora fuori.
Pagelle di Milan-Venezia 2-0: Ramos sbaglia tanto poi si sblocca. Saelemaekers sul pezzo, Pulisic è un caso
Il Diavolo alla portoghese vince nella ripresa. Ecco i top e flop del match di San Siro che porta i rossoneri a sei punti in due giornate e col morale a mille.
Il Diavolo passa nella ripresa: prima gioia rossonera per Ramos
Nel ricordo di Franco Baresi, il Milan torna a San Siro nel tentativo di prendersi altri tre punti dopo quelli di Torino. Modric torna in cabina di regia mentre Bartesaghi riprende il suo posto sulla sinistra in attesa di Moreira. I primi 45 minuti, però, non sono facili per il Diavolo che attacca ma che deve anche stare attento ai contropiedi di un Venezia accorto ma propositivo. Chukwueze è il più ispirato tra i rossoneri mentre Ramos non sembra un cuor di leone quando ha la chance di poter colpire. Prima del duplice fischio, infortunio in casa dei lagunari: Franjic si fa male alla spalla e viene rimpiazzato da Halhal.
Ruben Amorim prova allora a effettuare qualche cambio per rivitalizzare la manovra offensiva della sua squadra. La palla giusta sui piedi di Ramos arriva da Saelemaekers col portoghese che stavolta non sbaglia trafiggendo Stankovic. Tolto il tappo alla partita, la musica cambia col Milan che trova anche il raddoppio: è sempre Saelemaekers a lanciare l'azione ma stavolta è Halhal a fare autorete dopo eccellente risposta di Stankovic su tiro di Jashari.
Top del Milan: Ramos sbaglia tanto ma segna l'1-0
- Saelemaekers 7 Nelle gerarchie parte dietro ma oggi sfrutta la chance: suo l'assist per l'1-0 di Ramos.
- Ramos 6,5 Deve avere più occasioni per segnare però ha il merito di sbloccare una partita difficile.
- Jashari 6,5 Entra benissimo in partita.
- Chukwueze 6,5 Tra i più ispirati in casa rossonera. Crea diversi pericoli alla retroguardia veneta.
- Pavlovic 6,5 Dominante in difesa.
Flop del Milan: passo indietro per Cissè
- Bartesaghi 6 - Prestazione ordinaria: poteva osare di più.
- Cissé 5,5 E' giovane, gli va dato tempo. Oggi un passo indietro rispetto alla precedente esibizione ma è tutto normale.
Top del Venezia: Stankovic prende quello che può
- Stankovic 6,5 Determinante quando chiamato in causa. Il tiro di Ramos gli passa sotto le gambe ma non era facile prendere anche quello.
- Haps 6,5 Lavora bene in entrambe le fasi di gioco.
- Schingtienne 6,5 Il migliore del terzetto difensivo.
- Yeboah 6+ Vivo lì davanti, fa quello che può in mezzo alle maglie rossonere.
Flop del Venezia: Halhal sfortunato nel finale
- Adams 5,5 Poco cattivo. Il Venezia conta tanto sull'attaccante nigeriano che oggi poteva fare di più.
- Bella-Kotchap 5,5 Si fa bruciare da Ramos in occasione del gol.
- Halhal 5 Entra nel tabellino della partita per la sfortunata autorete.