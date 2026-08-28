Pagelle di Milan-Venezia 2-0: Ramos sbaglia tanto poi si sblocca. Saelemaekers sul pezzo, Pulisic è un caso

Il Diavolo alla portoghese vince nella ripresa. Ecco i top e flop del match di San Siro che porta i rossoneri a sei punti in due giornate e col morale a mille.

Alessio Raicaldo Web editor Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Poche luci a San Siro, ma quelle che bastano per portare il Milan a quota 6 punti dopo due giornate. Dopo un primo tempo complicato, i rossoneri passano nella ripresa contro un Venezia ben messo in campo da Giovanni Stroppa. A firmare l’1-0 con cui il Diavolo viene a capo dell’intricata matassa lagunare è Gonçalo Ramos. E dire che il portoghese era stato tutto tranne che impeccabile fino al momento del gol. Nel finale autorete di Halhal per il 2-0 definitivo. Successo meritato per Amorim, in attesa di test più probanti e di una fisionomia definitiva che probabilmente ancora non c’è. Sorprendono i zero minuti per Pulisic, lasciato ancora fuori.