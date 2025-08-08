Pagelle di Monaco-Inter 1-2: Chivu balla sulle punte Lautaro e Bonny. Calhanoglu, ci si mette anche l'arbitro

I nerazzurri vincono in rimonta e in inferiorità numerica. Ottima la reazione della squadra dopo lo svantaggio iniziale e il discutibile rosso.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Prima vera amichevole per l’Inter e prime risposte confortanti per Cristian Chivu. I nerazzurri vanno sotto dopo neanche 2 minuti con un colpo di classe di Akliouche. Le brutte notizie non sono finite qui, perché Calhanoglu si fa espellere da un eccessivamente fiscale direttore di gara. Tutto finito? Neanche per sogno, perché nella ripresa i vice-campioni d’Europa rimontano con le reti di Lautaro Martinez e Bonny.

Le scelte di Chivu

Seconda amichevole prestagionale per l’Inter di Cristian Chivu. Dopo il test interno contro la formazione Under 23, stavolta l’avversario è di livello poiché si tratta del Monaco di Adolf Hütter, terzo nell’ultima edizione di Ligue 1. In attesa di capire che ne sarà di Lookman, i nerazzurri si presentano nella loro veste migliore. La coppia d’attacco è formata da Lautaro e Thuram. Calhanoglu riprende il suo posto in cabina di regia dopo le tante voci estive.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La classe di Akliouche, l’ingenuità di Calhanoglu

Parte forte il Monaco che passa subito in vantaggio con il talento Akliouche. Zakaria sfiora il raddoppio, poi l’Inter reagisce. Il più pericoloso di tutti è Barella che per due volte ha la chance di pareggiare e la spreca e in una circostanza serve una palla d’oro a Thuram che però non insacca. Al 35′ l’episodio più significativo: entrata dura di Calhanoglu che vale il secondo giallo e la conseguente espulsione. Per il turco, insomma, un ritorno non proprio esaltante dopo le tensioni dovute alla sua volontà di ritornare in Turchia.

Lautaro e Bonny: arriva la rimonta

Il secondo tempo vive di ritmi decisamente più bassi. L’Inter trova il gol del pari con Lautaro Martinez che mette a sedere Kehrer e batte Hradecky anche grazie ad una deviazione. L’ex juventino Zakaria tenta la reazione ma la sua conclusione dalla distanza sbatte sul palo. A quel punto, via alla consueta girandola di cambi da parte di entrambe le squadre. Dentro anche Francesco Pio Esposito e soprattutto Bonny che completa la rimonta con un gol di pura caparbietà e classe. Ottima reazione per l’Inter e segnali assai confortanti per Chivu.

I promossi

Lautaro Martinez 7 Parte bene, poi scompare un po’ dalla partita. Nel momento di maggiore difficoltà della squadra, trova un gol da bomber vero.

Parte bene, poi scompare un po’ dalla partita. Nel momento di maggiore difficoltà della squadra, trova un gol da bomber vero. Bonny 7 Ruba il pallone a un avversario e completa la rimonta con un gol di classe in volata.

Ruba il pallone a un avversario e completa la rimonta con un gol di classe in volata. Di Gennaro 6,5 I suoi guantoni sono determinanti per la vittoria: bella parata nel finale su Akliouche.

I suoi guantoni sono determinanti per la vittoria: bella parata nel finale su Akliouche. Barella 6,5 Tra i più vivi della squadra, nonché uno degli elementi più pericolosi. Suo il lancio per l’1-1 di Martinez.

Tra i più vivi della squadra, nonché uno degli elementi più pericolosi. Suo il lancio per l’1-1 di Martinez. Sommer 6 Nessuna responsabilità sul gol. Respinge con prontezza le altre conclusioni verso lo specchio del Monaco.

Nessuna responsabilità sul gol. Respinge con prontezza le altre conclusioni verso lo specchio del Monaco. Sucic 6 Qualche pallone perso di troppo ma… buoni tempi di inserimento e anche qualità nel fraseggio. Da monitorare con attenzione.

I bocciati