Pagelle di Napoli-Aris 6-2: in mezzo ai soliti noti Rrahmani, McTominay e De Bruyne si scatena Lucca

I partenopei salutano Castel di Sangro con una vittoria roboante. Tanti segnali positivi per Allegri e poche note stonate alla vigilia dell'inizio ufficiale della stagione.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Napoli chiude in bellezza le amichevoli estive con il 5-2 rifilato all’Aris Salonicco. I partenopei si congedano da Castel di Sangro con una prestazione convincente, chiusa in vantaggio già nel primo tempo e impreziosita ancora di più nel punteggio nella seconda frazione di gioco. A sbloccare il punteggio per gli azzurri è Rrahmani ma poco dopo i greci agguantano il pari con Racic. Prima del duplice fischio è il solito McTominay a rimettere le cose a posto.

Nella ripresa arrivano i cambi e dei nuovi protagonisti nella partita. Uno di questi è De Bruyne, autore di un grave errore nella precedente gara ma stavolta realmente sul pezzo. Il belga trova il gol del 3-1 su assist di Politano, ammira la caparbietà di Lorenzo Lucca nel poker partenopeo e colpisce il palo sul quale ancora una volta Lucca timbra il cartellino. Nel finale altro squillo dell’Aris e sempre con Racic. Poco dopo è ancora KDB a segnare.