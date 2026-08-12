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Pagelle di Napoli-Aris 6-2: in mezzo ai soliti noti Rrahmani, McTominay e De Bruyne si scatena Lucca

I partenopei salutano Castel di Sangro con una vittoria roboante. Tanti segnali positivi per Allegri e poche note stonate alla vigilia dell'inizio ufficiale della stagione.

6 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Napoli chiude in bellezza le amichevoli estive con il 5-2 rifilato all’Aris Salonicco. I partenopei si congedano da Castel di Sangro con una prestazione convincente, chiusa in vantaggio già nel primo tempo e impreziosita ancora di più nel punteggio nella seconda frazione di gioco. A sbloccare il punteggio per gli azzurri è Rrahmani ma poco dopo i greci agguantano il pari con Racic. Prima del duplice fischio è il solito McTominay a rimettere le cose a posto.

Nella ripresa arrivano i cambi e dei nuovi protagonisti nella partita. Uno di questi è De Bruyne, autore di un grave errore nella precedente gara ma stavolta realmente sul pezzo. Il belga trova il gol del 3-1 su assist di Politano, ammira la caparbietà di Lorenzo Lucca nel poker partenopeo e colpisce il palo sul quale ancora una volta Lucca timbra il cartellino. Nel finale altro squillo dell’Aris e sempre con Racic. Poco dopo è ancora KDB a segnare.

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Le scelte di Allegri per l'ultima amichevole

Ultimi test per il Napoli di Max Allegri poi sarà campionato con la trasferta di Genova che incombe. Scelte obbligate in difesa per gli azzurri considerate le numerose defezioni e in attesa che il mercato porti in dote i rinforzi auspicati. La vera sorpresa, però, è a centrocampo: c'è Gilmour titolare con Anguissa e McTominay. Nel terzetto offensivo Hojlund è il riferimento centrale con ai lati Politano e Alisson Santos. Importanti anche le gerarchie tra i pali dove Meret parte titolare.

Napoli avanti allo scadere: McTominay firma il sorpasso

Primo tempo vivace a Castel di Sangro, con il Napoli che parte meglio e trova il vantaggio al 19' grazie a un gran destro dalla distanza di Rrahmani. L'Aris reagisce e sfiora il pareggio al 27', trovando due volte Meret pronto alla risposta. Al 32' però Racic ristabilisce la parità con una punizione perfetta all'incrocio dei pali. Nel finale gli azzurri aumentano la pressione e, dopo alcune occasioni, McTominay firma il 2-1 al 44' su assist di Alisson.

Lucca show e nel mezzo De Bruyne per la goleada partenopea

A inizio ripresa ci sono subito i cambi di Allegri. Entrano Milinkovic-Savic, Lobotka, Vergara e De Bruyne. Dal piede raffinato di Politano arriva l'assist per il belga che di piatto in controbalzo mette a segno il 3-1 zittendo le critiche piovutegli addosso per l'errore nella precedente amichevole. A firmare il poker ci pensa quindi Lucca che avvia e conclude l'azione sfruttando la complicità di Vergara. Lo stesso ex udinese va nuovamente a bersaglio, raccogliendo e depositando la palla in rete dopo il palo preso da KDB.  Tocca a quest'ultimo, infine, segnare il sesto gol mentre poco prima era stato ancora a Racic a rendere meno amaro il passivo per i greci. La nota negativa è l'infortunio di Vergara costretto a uscire.

Le pagelle del Napoli

  • Meret 6 Reattivo sulla doppia occasione dell'Aris al 27', non può nulla sulla punizione perfetta di Racic. Per il resto gestisce senza particolari affanni.
  • Milinkovic-Savic 6 Nessun intervento degno di nota e nessuna responsabilità sul gol subito. Una piccola incertezza nel finale, senza conseguenze per sua fortuna.
  • Di Lorenzo 6 Parte con ordine, accompagna poco l'azione ma non concede grandi spazi sulla sua fascia. Un po' meno presente rispetto a Spinazzola.
  • Rrahmani 7 Il migliore del reparto. Segna un gol splendido con un destro dalla distanza e si fa apprezzare anche per alcuni anticipi puntuali, come quello su Gianniotas.
  • Rafa Marin 6 Qualche difficoltà nel contenere le iniziative dell'Aris quando gli ospiti aumentano la pressione. Migliora col passare dei minuti acquistando sempre più sicurezza.
  • Spinazzola 6,5 Spinge con continuità e prova a creare superiorità sulla sinistra. Suo il cross pericoloso che impegna Dioudis, positivo anche nel finale di tempo.
  • Anguissa 6 Fa il suo lavoro in mezzo al campo senza particolari acuti. Presenza fisica utile, ma non sempre riesce a dare ritmo alla manovra.
  • Gilmour 6 Interessante in costruzione, soprattutto quando trova la verticalizzazione per Politano al 25'. Cerca di giocare rapidamente e con pochi tocchi anche se non ci sono intuizioni geniali.
  • McTominay 7 Alterna quantità e inserimenti, poi trova il gol del 2-1 allo scadere con un ottimo movimento sul secondo palo. Decisivo nel momento migliore.
  • Politano 6,5 Tra i più coinvolti nella manovra offensiva. Cerca il dribbling, conquista un corner e lavora anche in fase di ripiegamento. Pregevole l'assist per De Bruyne.
  • Hojlund 5,5 Parte con una conclusione troppo alta, poi cresce e diventa importante nel finale: tiene bene palla spalle alla porta e partecipa all'azione che porta all'occasione di Spinazzola. Nel complesso, però, è poco cattivo ed efficace in zona gol e non è un dettaglio per un attaccante.
  • Alisson 6,5 Vivace e intraprendente. Cerca spesso l'uno contro uno e crea l'azione decisiva per il 2-1 con una grande accelerazione sulla sinistra e l'assist per McTominay.
  • De Bruyne 7,5 Dovrà lottare per il posto se il modulo scelto sarà il 4-3-3 però lo spirito è quello giusto. Doppietta eccellente.
  • Vergara 6,5 Gioca con buon piglio. Suo l'assist per Lucca. Ma l'infortunio preoccupa.
  • Giovane 7 Lancia ottimi segnali come la palla data a KDB per il 6-2.
  • Lucca 7 Entra, sbaglia un controllo e si prende i fischi di Castel di Sangro. Li converte in applausi con la bella azione del 4-1 conclusa in gol proprio da lui.

I top e flop dell'Aris Salonicco

TOP

  • Racic 7 È il più pericoloso dell'Aris. Segna due gol, prima con una punizione perfetta e poi con un destro secco che sorprende Milinkovic-Savic. Anche quando il Napoli prende il controllo, riesce a trovare gli spazi per rendersi pericoloso.
  • Gianniotas 6,5  Si muove molto sul fronte offensivo e prova a creare qualche problema alla difesa azzurra. Non trova il gol, ma partecipa alle iniziative più interessanti dell'Aris e costringe il Napoli a qualche intervento difensivo.

FLOP

  • Dioudis 5 Incassa cinque reti e, al di là delle responsabilità sui singoli gol, non riesce a dare sicurezza alla propria difesa. Può poco sulle conclusioni più precise, ma la serata resta negativa.
  • Jensen 5 Fatica a contenere le combinazioni offensive del Napoli, soprattutto quando gli azzurri aumentano il ritmo nella ripresa. Qualche buon intervento, ma nel complesso soffre la qualità degli avversari.
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