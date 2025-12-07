Pagelle di Napoli-Juventus 2-1: troppo Hojlund, troppo Neres. Tra i bianconeri il solito Yildiz

Ecco i top e flop del match del Maradona, valido per la 14a giornata di Serie A. Settimo trionfo in casa dei partenopei contro i bianconeri nelle ultime sette gare di A.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Napoli ingrana la settima. Sono le vittorie consecutive dei partenopei al Maradona contro la Juventus che aveva provato ad evitare l’effetto ansiogeno della città, arrivando in Campania soltanto stamattina. Invece la formazione di Conte ha largamente dominato, trovando in Neres l’ispiratore perfetto e in Hojlund un cecchino implacabile. Nel mezzo c’è stato un timido rientro bianconero col solito Yildiz a provare a rimettersi in carreggiata ma nulla da fare.

Le scelte di Conte e Spalletti

Possiamo chiamarla la partita del cuore, se non fosse per la grande rivalità che contraddistingue le due tifoseria. Da un lato c’è Antonio Conte che ha il suo nome indelebilmente legato alla storia della Juventus, anche se ora occupa un’altra panchina. Dall’altro c’è Luciano Spalletti che a Napoli ha vissuto l’esperienza più significativa della sua carriera. Oggi, però, non c’è spazio per i sentimenti ma solo per i punti. I partenopei confermano il 3-4-3 che ha portato solo soddisfazioni dopo la disfatta di Bologna. C’è Elmas al posto dell’indisponibile Lobotka. Sorprendono, invece, i bianconeri che si affidano a Yildiz falso nove con Conceicao e McKennie a supporto.

Neres spacca la Juve e Hojlund segna

Chi parte meglio è il Napoli che pressa alto e in ripartenza fa male. Tanto da passare in vantaggio dopo appena 7 minuti con il tap-in di Hojlund in anticipo su Kelly dopo un cross del solito Neres. Gli azzurri sono un blocco granitico all’interno del quale la Juve non può passare. Di Lorenzo spaventa Di Gregorio che devia in angolo. Nel finale di frazione è McTominay – pericoloso pure in avvio – a sfiorare il raddoppio e lanciare un ulteriore messaggio di sfida ad una Vecchia Signora un po’ imbambolata.

Blitz di Yildiz ma c’è troppo Hojlund

L’esperimento di giocare senza un punto di riferimento è fallito: David entra al posto di Cabal già ad inizio ripresa. Ma è ancora il Napoli a pizzicare con Hojlund che mette alla prova di nuovo Di Gregorio e con la punizione velenosa di McTominay. Al 59′ quasi improvvisamente in contropiede la Juve trova il pari con Yildiz ben ispirato da McKennie. A quel punto la partita cambia volto, diventando più confusa. A rimettere ordine è di nuovo Hojlund che riporta avanti il Napoli. Il forcing finale degli ospiti non produce alcunché: settima vittoria consecutiva dei campani al Maradona contro i piemontesi.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 6 Debole ma beffarda la conclusione di Yildiz sulla quale non può nulla.

Debole ma beffarda la conclusione di Yildiz sulla quale non può nulla. Beukema 5,5 Perde Yildiz sul gol.

Perde Yildiz sul gol. Rrahmani 6,5 Solita affidabilità.

Solita affidabilità. Buongiorno 6 Un intervento in ritardo su Conceicao che gli costa il giallo. Per il resto mai in difficoltà.

Un intervento in ritardo su Conceicao che gli costa il giallo. Per il resto mai in difficoltà. Di Lorenzo 6,5 Gioca molto alto, forse più del solito. Impegna Di Gregorio in una parata non banale.

Gioca molto alto, forse più del solito. Impegna Di Gregorio in una parata non banale. Elmas 6 Utile anche in una mediana a due.

Utile anche in una mediana a due. McTominay 7 Corre, copre, si inserisce: fa tutto.

Corre, copre, si inserisce: fa tutto. Olivera 6 Si gioca più sulla corsia opposta, per cui si limita a svolgere il suo compito con diligenza e con maggiore attenzione alla fase difensiva. (Dal 70′ Spinazzola 6,5 Più offensivo rispetto al predecessore).

Si gioca più sulla corsia opposta, per cui si limita a svolgere il suo compito con diligenza e con maggiore attenzione alla fase difensiva. (Dal 70′ Più offensivo rispetto al predecessore). Neres 8 L’uomo che spacca la partita. La difesa della Juve non lo tiene mai. (Dal 79′ Politano ng ).

L’uomo che spacca la partita. La difesa della Juve non lo tiene mai. (Dal 79′ ). Hojlund 8 E ora che torna Lukaku? Se la vedrà Conte, intanto il danese timbra il cartellino due volte e domina l’area avversaria.

E ora che torna Lukaku? Se la vedrà Conte, intanto il danese timbra il cartellino due volte e domina l’area avversaria. Lang 6 Kalulu lavora bene su di lui e l’olandese ne esce limitato. Poi però entra nell’azione del 2-1. (Dall’87’ Vergara ng).

Le pagelle della Juventus