Pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer fa il centravanti. Solito McKennie ma anche "solito" Cambiaso. David c'è

Ecco i top e flop del match del Tardini, valevole per la 23ma giornata di Serie A. I bianconeri dilagano e si portano momentaneamente al quarto posto in classifica.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus tiene il passo Champions e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, scavalcando la Roma. I bianconeri battono 4-1 il Parma, indirizzando la gara già nel primo tempo con le reti di Bremer e McKennie. Nella ripresa, Cambiaso segna ma nella propria porta. Tocca di nuovo a Bremer e David ristabilire e addirittura aumentare le distanze tra le due squadre. Altra goleada subita dai gialloblù, in difficoltà e mai realmente in partita.

Le scelte di Cuesta e Spalletti

Il mercato sta animando le ultime ore della Juventus, tra i colpi fatti come Holm e Boga e quelli ancora da fare come Icardi. Intanto, Luciano Spalletti va avanti per la sua strada: i bianconeri hanno ormai una formazione chiara e riconoscibile. Non c’è turnover ma solo conferme. In attacco tocca a David, con Conceicao, McKennie e Yidiz a supporto. Il Parma lancia subito l’ex Nicolussi Caviglia in cabina di regia. Il peso dell’attacco è tutto su Pellegrino ma Oristanio e Ondrejka sono chiamati a fornirgli giusta assistenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Bremer-McKennie: uno-due Juve

Comincia bene la Juventus che sfiora più volte il vantaggio con Conceicao. A firmare l’1-0 è però Bremer, bravo a svettare di testa dopo calcio d’angolo. Bella ma anche cattiva: nei primi 25 minuti sono 3 gli ammoniti nella squadra di Spalletti, con McKennie che rischia persino il rosso a seguito di revisione Var. E il Parma? Un tiro insidioso con Valeri sul quale è pronto Di Gregorio. Dalla destra juventina nascono la maggior parte dei pericoli, anche per la verve offensiva di Kalulu: il cross del francese porta al raddoppio di McKennie in spaccata al volo.

Autogol di Cambiaso ma i bianconeri dilagano

Ad inizio ripresa il Parma rientra in partita con il clamoroso autogol di Cambiaso. La Juve, però, si rimette immediatamente in carreggiata con il rocambolesco 3-1 di Bremer, segnato a porta vuoto dopo assist di testa di David. A proposito del canadese, è lui a fare il 4-1 dopo tiro di Conceicao e respinta corta di Corvi. Da quel momento, diventa solo gestione per i bianconeri. I ducali, invece, registrano la quarta sconfitta nelle ultime sei partite interne.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6,5 2-3 parate da evidenziare. L’ultima su Pellegrino nel finale.

2-3 parate da evidenziare. L’ultima su Pellegrino nel finale. Kalulu 7 Non sarà Cafu ma sulla destra si sta impegnando decisamente bene. Movimenti giusti, smarcamenti offensivi e anche assist a profusione: quello per McKennie va a segno.

Non sarà Cafu ma sulla destra si sta impegnando decisamente bene. Movimenti giusti, smarcamenti offensivi e anche assist a profusione: quello per McKennie va a segno. Bremer 7,5 Pellegrino non vede palla. Il centrale brasiliano si mette in mostra anche in attacco, col colpo di testa dell’1-0 e con il tocco a porta vuota del 3.1. (Dal 66′ Gatti 6 Rimette minuti preziosi nel motore).

Pellegrino non vede palla. Il centrale brasiliano si mette in mostra anche in attacco, col colpo di testa dell’1-0 e con il tocco a porta vuota del 3.1. (Dal 66′ Rimette minuti preziosi nel motore). Kelly 6 Gara senza macchie per l’inglese.

Gara senza macchie per l’inglese. Cambiaso 4 Svagato. L’autogol è imbarazzante.

Svagato. L’autogol è imbarazzante. Locatelli 6 Lavora da equilibratore della mediana. Da un suo pallone perso nasce la palla gol di Oristanio.

Lavora da equilibratore della mediana. Da un suo pallone perso nasce la palla gol di Oristanio. Thuram 6,5 Il francese l’equilibrio lo rompe, invece. Milano-Cortina si avvicina e il francese si diverte con gli slalom ma fa bene anche in interdizione.

Il francese l’equilibrio lo rompe, invece. Milano-Cortina si avvicina e il francese si diverte con gli slalom ma fa bene anche in interdizione. Conceicao 6,5 Attivo come pochi, si fa sentire anche quando gli tocca difendere. Sbaglia qualche gol davanti alla porta ma c’è anche la sua firma sul 4-1 di David.. (Dal 66′ Kostic 6 Ci ha messo tempo ma ha acquistato la fiducia dell’allenatore. Diligente).

Attivo come pochi, si fa sentire anche quando gli tocca difendere. Sbaglia qualche gol davanti alla porta ma c’è anche la sua firma sul 4-1 di David.. (Dal 66′ Ci ha messo tempo ma ha acquistato la fiducia dell’allenatore. Diligente). McKennie 7 Spalletti gli trova sempre posto e il perché lo si vede in campo. L’americano è determinante. (Dal 74′ Cabal ng ).

Spalletti gli trova sempre posto e il perché lo si vede in campo. L’americano è determinante. (Dal 74′ ). Yildiz 5,5 Fuori forma, chiede il cambio già dopo una mezz’oretta. Serata di pausa per il 10 bianconero. (Dal 46′ Miretti 6 Giocatore duttile per Spalletti, che lo sposta da sinistra a destra ricavandone la solita affidabilità).

Fuori forma, chiede il cambio già dopo una mezz’oretta. Serata di pausa per il 10 bianconero. (Dal 46′ Giocatore duttile per Spalletti, che lo sposta da sinistra a destra ricavandone la solita affidabilità). David 6,5 Non sarà il 9 perfetto per Spalletti, però aiuta la squadra a giocare meglio. Facile facile il gol del 4-1. (Dall’80’ Openda ng Va in gol ma da posizione di fuorigioco: sfortunato).

Top e flop del Parma