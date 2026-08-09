Il Parma cade 2-0 al Tardini contro una Sampdoria più concreta e brillante soprattutto nella prima parte della gara. I blucerchiati indirizzano la sfida già nei primi minuti con Abildgaard e Lauritsen, sfruttando bene verticalizzazioni e cross. I ducali reagiscono con una maggiore pressione e alcune occasioni, ma faticano a trasformare il possesso in vere opportunità da gol. Nella ripresa il ritmo cala, le squadre si allungano poco e la Sampdoria controlla senza correre particolari rischi. Per il Parma qualche spunto interessante, ma anche la conferma della necessità di crescere sul piano della condizione e dell’intesa.
Pagelle Parma-Sampdoria 0-2: Pellegrino indietro, i blucerchiati convincono al Tardini. In gol Abildgaard e Lauritsen
La Sampdoria supera il Parma grazie a un ottimo primo tempo e gestisce il vantaggio nella ripresa. Pellegrino mostra buone qualità ma deve ancora ritrovare la migliore condizione.
Le scelte di Cuesta e Corradi
Il trofeo "Doppio Malto" è l'occasione per un test già probante in vista dell'imminente inizio di stagione tra Parma e Sampdoria. I ducali hanno confermato Cuesta e non pensano minimamente al mercato. Per questo motivo il conteso Pellegrino occupa regolarmente il suo posto in attacco. Nel 4-3-3 dei gialloblù trovano spazio anche Frigan e Lontani. Modulo speculare anche per i liguri, alla ricerca di stabilità dopo stagioni tormentate. Per la propria panchina i blucerchiati hanno optato per la scommessa Bernardo Corradi, precedentemente assistente di Max Allegri al Milan.
Sampdoria cinica e compatta: Parma sotto 2-0 all’intervallo
La Sampdoria chiude il primo tempo avanti 2-0, mostrando grande concretezza nelle ripartenze e sfruttando bene gli spazi concessi dal Parma. I blucerchiati trovano il vantaggio con Abildgaard e raddoppiano con Lauritsen, premiando due azioni sviluppate con velocità e verticalità. I gialloblù provano a reagire alzando il baricentro e cercando soprattutto gli inserimenti tra le linee e sulle corsie esterne. La squadra di Corradi, però, si abbassa nella seconda parte della frazione e punta a ripartire, rischiando qualcosa sulle palle inattive. Nel finale Krastev è decisivo con un grande intervento su Circati, evitando che i ducali riaprano la gara prima dell'intervallo.
Ritmo più basso e blucerchiati in controllo. In campo Paratici jr
La ripresa riparte con numerosi cambi, soprattutto nel Parma, e il ritmo si abbassa rispetto ai primi 45 minuti. I ducali provano a riaprire la partita soprattutto con le palle inattive, ma senza trovare la deviazione vincente. La Sampdoria si compatta, resta corta tra i reparti e concede poco, preferendo amministrare il doppio vantaggio. Al 61' Esposito prova a sorprendere il portiere su punizione, ma la conclusione termina alta, mentre al 73' Diallo sfiora il gol di testa sugli sviluppi di un corner. Nessuna delle due squadre riesce però a cambiare il risultato: la Sampdoria porta a casa un 2-0 che nasce soprattutto dall'efficacia mostrata nel primo tempo. Curiosità: concessi minuti nel finale anche a Lorenzo Paratici, classe 2008 e figlio del direttore sportivo della Fiorentina Fabio.
Top e flop del Parma
- Circati 6 Nel complesso è tra i più attenti della retroguardia ducale. Si fa vedere anche in avanti nel finale del primo tempo, quando sfiora il gol di testa trovando però la grande risposta di Krastev. Buona presenza fisica e discreta continuità nell'arco della gara.
- Diallo 6 Entra nella ripresa e prova a dare maggiore vivacità all'attacco del Parma. Ha anche una buona occasione di testa al 73' sugli sviluppi di un corner, ma non riesce a trovare la porta. Tra i cambi è uno dei più propositivi.
- Pellegrino 5,5 Non riesce a incidere come avrebbe potuto. È ancora in ritardo di condizione e la sua stazza fisica, in questa fase della preparazione, sembra penalizzarlo soprattutto nei cambi di ritmo e negli scatti. Qualche buona giocata, ma nel complesso troppo poco per lasciare il segno.
- Lontani 5,5Ha la chance più evidente del Parma nel primo tempo dopo l'uscita a vuoto di Krastev, ma spreca tutto con un colpo di testa fuori misura. Si vede a sprazzi e non riesce a dare continuità alla manovra offensiva.
Top e flop della Sampdoria
- Abildgaard 7 È il protagonista dell'avvio blucerchiato. Trova il gol del vantaggio con una conclusione sporcata dalla difesa e poi serve l'assist per il raddoppio di Lauritsen.
- Krastev, 6,5 Alterna qualche uscita non perfetta a una parata di grande livello. Nel finale del primo tempo compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Circati, conservando il doppio vantaggio della Sampdoria.
- Lauritsen 6,5 Il gol del 2-0 da centravanti vero è pesante e premia il suo movimento in area, ma al di là della rete non riesce a essere particolarmente continuo. La marcatura gli consente comunque di chiudere la serata con una valutazione positiva.
- Depaoli 5,5 Ha una buona opportunità al 29', quando arriva alla conclusione dopo una rapida azione verticale, ma calcia alto. Dopo un avvio promettente incide poco nella restante parte della gara.