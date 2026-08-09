Pagelle Parma-Sampdoria 0-2: Pellegrino indietro, i blucerchiati convincono al Tardini. In gol Abildgaard e Lauritsen

La Sampdoria chiude il primo tempo avanti 2-0, mostrando grande concretezza nelle ripartenze e sfruttando bene gli spazi concessi dal Parma. I blucerchiati trovano il vantaggio con Abildgaard e raddoppiano con Lauritsen, premiando due azioni sviluppate con velocità e verticalità. I gialloblù provano a reagire alzando il baricentro e cercando soprattutto gli inserimenti tra le linee e sulle corsie esterne. La squadra di Corradi, però, si abbassa nella seconda parte della frazione e punta a ripartire, rischiando qualcosa sulle palle inattive. Nel finale Krastev è decisivo con un grande intervento su Circati, evitando che i ducali riaprano la gara prima dell'intervallo.