Pagelle di Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic in gol, poi spunta Durosinmi. Scuffet e Carnesecchi protagonisti

Ecco i top e flop del match dell'Arena Garibaldi. Si conclude con un punto a testa lo scontro tra nerazzurri toscani e nerazzurri lombardi.

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

L’anticipo della 21a giornata di Serie A si conclude in parità nella sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta. Scuffet e Carnesecchi rappresentano due muri quasi invalicabili per le due squadre. I cambi, però, risultano decisivi. Nel finale la Dea trova con Krstovic il vantaggio quasi insperato, dato il dominio toscano anche per opportunità create. Poco dopo, però. la formazione di Gilardino trova con la testata di Durosinmi la rete che evita la beffa.

Le scelte di Gilardino e Palladino

Pisa e Atalanta si sfidano in una gara chiave per i rispettivi obiettivi stagionali. I nerazzurri toscani cercano punti pesanti per restare agganciati alla zona salvezza. Gilardino sceglie Touré dal primo minuto e non Leris, confermando Scuffet tra i pali. Palladino risponde con Scamacca titolare e diverse novità nell’undici iniziale, tra le quali Musah e Pasalic preferiti a Zappacosta ed Ederson. In panchina il neo arrivo Raspadori, proprio come tra i padroni di casa non partono titolari gli ultimi acquisti Durosinmi e Bozhinov.

Più Pisa che Atalanta ma primo tempo senza gol

Gara vivace all’Arena Garibaldi con il Pisa più pericoloso nei primi 45’. Touré sfiora il gol con un destro potente neutralizzato da Carnesecchi. I toscani costruiscono altre due buone chance con Aebischer e Marin. L’Atalanta – reduce da un periodo estremamente positivo – palleggia ma crea solo con cross e conclusioni sporadiche. All’intervallo è dunque 0-0, con i padroni di casa però più intraprendenti rispetto agli ospiti.

Durosinmi evita la beffa per i toscani

Il Pisa spaventa l’Atalanta anche a inizio ripresa con il colpo di testa di Moreo e un altro miracolo di Carnesecchi in risposta. A quel punto, Palladino cambia inserendo Raspadori, Ederson e Zappacosta. Scuffet, allora, non vuole essere da meno e si fa valere sul tiro sotto misura di Scalvini. Anche Gilardino decide di giocarsi la carta Durosinmi. Non è brillante la Dea, che soffre di fatto fino alla fine contro i toscani. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Krstovic con un tap-in che sa di beffa nel finale, Quando tutto sembra perso per il Pisa, spunta la testata di Durosinmi che abbatte il muro eretto da Carnesecchi.

Le pagelle del Pisa

  • Durosinmi 7 Entra e segna un gran gol da centravanti vero. Se il buon giorno si vede dal mattino, Gilardino ha una bella arma in più.
  • Touré 6,5 È il più attivo dei suoi: crea pericoli continui e va vicino al gol con una grande conclusione respinta da Carnesecchi.
  • Scuffet 6,5 Attento nell’uscita su Bernasconi, ottima risposta con i piedi su Scalvini.
  • Piccinini 6,5 Entra molto bene in partita.
  • Moreo 6,5 Spesso e volentieri pericoloso, sfiora il gol di testa.
  • Aebischer 5,5 Davanti al portiere sceglie il passaggio invece del tiro, sprecando una chance enorme.
  • Meister 5,5 Si muove tanto ma fatica a rendersi pericoloso sotto porta.

Le pagelle dell’Atalanta

  • Carnesecchi 7 Le prende tutte o quasi e non sono certamente parate banali.
  • Krstovic 7 Palladino lo vede poco ma il montenegrino è in un magic moment.
  • Zalewski 6,5 È il più intraprendente, crea superiorità e serve palloni interessanti.
  • De Ketelaere 5,5 Un fantasma nel primo tempo. Qualcosa in più nel secondo ma è insufficiente.
  • Musah 5,5 Ammonito per un intervento in ritardo, poco lucido.
  • Scamacca 5 Si vede poco, sbaglia anche l’impatto sul cross di Musah.

