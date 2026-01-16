Pagelle di Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic in gol, poi spunta Durosinmi. Scuffet e Carnesecchi protagonisti

L’anticipo della 21a giornata di Serie A si conclude in parità nella sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta. Scuffet e Carnesecchi rappresentano due muri quasi invalicabili per le due squadre. I cambi, però, risultano decisivi. Nel finale la Dea trova con Krstovic il vantaggio quasi insperato, dato il dominio toscano anche per opportunità create. Poco dopo, però. la formazione di Gilardino trova con la testata di Durosinmi la rete che evita la beffa.

Pisa e Atalanta si sfidano in una gara chiave per i rispettivi obiettivi stagionali. I nerazzurri toscani cercano punti pesanti per restare agganciati alla zona salvezza. Gilardino sceglie Touré dal primo minuto e non Leris, confermando Scuffet tra i pali. Palladino risponde con Scamacca titolare e diverse novità nell’undici iniziale, tra le quali Musah e Pasalic preferiti a Zappacosta ed Ederson. In panchina il neo arrivo Raspadori , proprio come tra i padroni di casa non partono titolari gli ultimi acquisti Durosinmi e Bozhinov.

Gara vivace all’Arena Garibaldi con il Pisa più pericoloso nei primi 45’. Touré sfiora il gol con un destro potente neutralizzato da Carnesecchi. I toscani costruiscono altre due buone chance con Aebischer e Marin. L’Atalanta – reduce da un periodo estremamente positivo – palleggia ma crea solo con cross e conclusioni sporadiche. All’intervallo è dunque 0-0, con i padroni di casa però più intraprendenti rispetto agli ospiti.

Durosinmi evita la beffa per i toscani

Il Pisa spaventa l’Atalanta anche a inizio ripresa con il colpo di testa di Moreo e un altro miracolo di Carnesecchi in risposta. A quel punto, Palladino cambia inserendo Raspadori, Ederson e Zappacosta. Scuffet, allora, non vuole essere da meno e si fa valere sul tiro sotto misura di Scalvini. Anche Gilardino decide di giocarsi la carta Durosinmi. Non è brillante la Dea, che soffre di fatto fino alla fine contro i toscani. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Krstovic con un tap-in che sa di beffa nel finale, Quando tutto sembra perso per il Pisa, spunta la testata di Durosinmi che abbatte il muro eretto da Carnesecchi.

Le pagelle del Pisa

Durosinmi 7 Entra e segna un gran gol da centravanti vero. Se il buon giorno si vede dal mattino, Gilardino ha una bella arma in più.

Le pagelle dell’Atalanta