Pagelle Portogallo-Uzbekistan 5-0: Ronaldo risponde a Messi e fa record mondiale. Cannavaro, il ko è netto

Ecco i top e flop del match di Houston, valevole per la 2a giornata del Gruppo K. Tutto fin troppo facile per i lusitani.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Troppa differenza in campo. Il Portogallo fa un sol boccone dell’Uzbekistan e lo batte con il punteggio di 5-0. La sfida si decide già nei primi minuti con l’uno due di Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes su punizione. Poco dopo CR7 fa anche doppietta: nessuno prima d’ora aveva mai segnato in 6 edizioni dei Mondiali. Gli asiatici si fermano al gol annullato a Ganiev per fallo su Cancelo. Nella ripresa è il numero uno di Cannavaro Nematov a fare autorete. Poi c’è gloria anche per Leao.

L’esordio flop e l’exploit di Messi: esame doppio per i lusitani

Il Portogallo ha steccato all’esordio ricevendo numerose critiche per una prestazione considerata sottotono. Come se non bastasse, Cristiano Ronaldo ha dovuto assistere al tripudio dell’eterno rivale Lionel Messi autore di 5 gol in 2 gare. Non ci sono alternative alla vittoria per i lusitani di Roberto Martinez: lo schieramento è offensivo con CR7 centravanti e Pedro Neto, Bruno Fernandes e Joao Felix a supporto. Si chiude l’Uzbekistan e non potrebbe essere altrimenti. 5-4-1 per Cannavaro dopo il ko con il Colombia.

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CR7 show e pratica chiusa nei primi 45′

Cross al centro per Cristiano Ronaldo che liscia il pallone lasciando che attraversi innocuo tutta l’area. Ma chi vuole iniziare a contestarlo farebbe bene ad aspettare ancora: l’attaccante dell’Al-Nassr si sblocca infatti poco dopo – al sesto minuto di gioco – con una giocata da grande attaccante su assist di Cancelo. Anche generoso l’ex juventino: lascia una punizione a Nuno Mendes che fa 2-0 già al 16esimo. Ci sono segnali anche dall’Uzbekistan che accorcerebbe pure le distanze se non fosse per il Var che rileva un fallo di Ganiev su Cancelo. Nel finale CR7 va di nuovo a bersaglio con un diagonale su filtrante di Bruno Fernandes.

Autogol e poi gloria anche per Leao

Il primo tempo ha sostanzialmente già detto tutto e inevitabilmente condiziona anche la ripresa. Cristiano Ronaldo vuole la tripletta e la cerca ostinatamente. Il Portogallo, però, il quarto gol lo segna col portiere avversario che goffamente devia con la schiena la palla nella propria porta. Per la squadra di Fabio Cannavaro non c’è più nulla da fare: troppo netto il divario con gli avversari. Per i lusitani è il segnale che invece questa competizione può ancora raccontare qualcosa di buono. Nei minuti finali arriva anche il quinto gol e lo firma Rafa Leao.

Top e flop del Portogallo

Cristiano Ronaldo 8 Martinez lo conferma nonostante le critiche e lui risponde da campione assoluto. Due gol, un altro sfiorato con lo scavetto e l’ennesimo record della sua carriera: a segno in sei Mondiali diversi. A 41 anni continua a scrivere la storia.

Martinez lo conferma nonostante le critiche e lui risponde da campione assoluto. Due gol, un altro sfiorato con lo scavetto e l’ennesimo record della sua carriera: a segno in sei Mondiali diversi. A 41 anni continua a scrivere la storia. Nuno Mendes 7 Una furia sulla corsia sinistra. Prima mette un pallone delizioso per Ronaldo, poi trova il gol del raddoppio su punizione. Ogni accelerazione crea il panico nella difesa uzbeka.

Una furia sulla corsia sinistra. Prima mette un pallone delizioso per Ronaldo, poi trova il gol del raddoppio su punizione. Ogni accelerazione crea il panico nella difesa uzbeka. Bruno Fernandes 7 Dirige il traffico con la solita qualità e mette la firma sul terzo gol con un assist perfetto per CR7. Sfiora anche la rete in avvio. Prestazione da leader tecnico.

Dirige il traffico con la solita qualità e mette la firma sul terzo gol con un assist perfetto per CR7. Sfiora anche la rete in avvio. Prestazione da leader tecnico. Joao Cancelo 7 Due assist, tante sgroppate e un paio di giocate di alta scuola. Quando parte sulla destra l’Uzbekistan non riesce mai a contenerlo.

Due assist, tante sgroppate e un paio di giocate di alta scuola. Quando parte sulla destra l’Uzbekistan non riesce mai a contenerlo. Leao 7 Trova gloria nel finale.

Trova gloria nel finale. Joao Felix 6 L’unico a rimanere un po’ ai margini della festa portoghese. Si vede poco e spreca una buona occasione nel primo tempo con un tiro alle stelle.

Top e flop dell’Uzbekistan