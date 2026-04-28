Pagelle di PSG-Bayern Monaco 5-4: primo round a Kvaratskhelia e Dembelé, ma Olise e Diaz tengono tutto aperto

Ecco i top e flop del match del Parco dei Principi, valevole come semifinale di andata di Champions League. Gol e spettacolo senza calcoli tra le squadre di Luis Enrique e Kompany.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Chi voleva lo spettacolo è stato accontentato, in barba a dogmi tattici e alla regola dell’importante non prenderle. PSG e Bayern Monaco non speculano, se la giocano a viso aperto e danno vita a una partita memorabile e ricca di gol. Alla fine vincono i francesi per 5-4 ma la qualificazione resta assolutamente in bilico in vista del ritorno. Ad aprire le marcature è Kane su rigore, poi Kvara e Joao Neves ribaltano il match. Poi vanno a segno ancora Kvara e Dembelé (doppietta) e per i tedeschi Olise, Upamecano e Luis Diaz.

Le scelte di Luis Enrique e Kompany

L’hanno definita una finale anticipata, per il valore messo in campo dalle due squadre. Ma soltanto una tra PSG e Bayern potrà strappare il biglietto per Budapest e giocarsi la possibilità di mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. I campioni in carica recuperano Vitinha e anche Nuno Mendes. Il tridente d’attacco è quello titolare con Doué, Dembele e Kvaratskhelia. 4-2-3-1 per i bavaresi e quasi 100 gol in campo davanti tra Olise, Musiala, Diaz e Kane.

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Gol e spettacolo nei primi 45′

Parte meglio il Bayern che dopo 16 minuti trova già l’episodio per sbloccare l’incontro. Intervento di Pacho su Diaz e calcio di rigore: dal dischetto non sbaglia Kane. Il PSG è in difficoltà ma ha a disposizione campioni capaci di cambiare l’inerzia della gara con una giocata individuale. Il protagonista è Kvara che è immarcabile palla al piede e trova l’1-1. La squadra di Luis Enrique poi la ribalta addirittura con un colpo di testa da centravanti di Joao Neves da angolo.

Per due volte i rossoblù sprecano in ripartenza la possibilità del tris. Ma in velocità i francesi sanno essere micidiali. Il problema è anche gli ospiti lo sono: Olise va in percussione centralmente e fredda Safonov per il 2-2. Nel finale di primo tempo cross di Dembelé e tocco col braccio di Davies che porta al rigore per il PSG. Dal dischetto va lo stesso Dembelé per il 3-2 transalpino.

Vince il PSG ma la qualificazione resta aperta

Il Bayern cambia subito inserendo Laimer per Davies. A fare la differenza è però sempre Kvaradona che raccoglie l’assist di Hakimi per siglare il 4-2 con un tap-in perfetto. Passa qualche minuto e tocca a Dembelé mettere a segno una doppietta aumentando così il divario dai rivali. La mazzata potrebbe tramortire chiunque ma non il Gigante Bavarese che accorcia col colpo di testa di Upamecano. Poco dopo segna anche Luis Diaz con aggancio pazzesco e finta per mettere a sedere Marquinhos. Il forcing finale dei tedeschi non porta al pareggio ma il risultato lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Top e flop del PSG

Kvaratskhelia 8,5 Gol da campione vero: movimento classico da sinistra e conclusione imparabile nel primo; tap-in puntuale di destro nel secondo. Quando accelera, è semplicemente incontenibile.

Gol da campione vero: movimento classico da sinistra e conclusione imparabile nel primo; tap-in puntuale di destro nel secondo. Quando accelera, è semplicemente incontenibile. Dembelé 8 Si procura e trasforma il calcio di rigore del 3-2. Sempre determinante con le sue accelerazioni. Bello anche il gol del 4-2.

Si procura e trasforma il calcio di rigore del 3-2. Sempre determinante con le sue accelerazioni. Bello anche il gol del 4-2. Vitinha 7 Giocatore di intelligenza superiore. Sempre ben posizionato, fa sempre la cosa giusta.

Giocatore di intelligenza superiore. Sempre ben posizionato, fa sempre la cosa giusta. Doué 7 Non trova gloria personale ma regge il confronto con i due campioni che lo accompagnano in attacco.

Non trova gloria personale ma regge il confronto con i due campioni che lo accompagnano in attacco. Joao Neves 7 Tempismo perfetto sul corner, sorprende tutti e firma un gol pesante. Sempre pulito nelle giocate.

Tempismo perfetto sul corner, sorprende tutti e firma un gol pesante. Sempre pulito nelle giocate. Pacho 5,5 Errore in avvio che porta al rigore per i bavaresi.

Errore in avvio che porta al rigore per i bavaresi. Marquinhos 5 Ammonito e spesso in difficoltà sulle ripartenze del Bayern. Messo a sedere da Luis Diaz.

Top e flop del Bayern