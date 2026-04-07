Pagelle di Real Madrid-Bayern Monaco 1-2: Luis Diaz e Kane mandano in crisi Arbeloa. Mbappé lo tiene in vita

Spettacolo e grandi emozioni nel match d'andata dei quarti di finale al Bernabeu: i tedeschi ipotecano il passaggio del turno, ma tra i Galacticos gioca Kylian.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Bayern Monaco si aggiudica il primo round contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions. Meglio i bavaresi soprattutto nel primo tempo, con Luis Diaz a capitalizzare il dominio e Neuer a preservarlo con le sue parate. Nella ripresa i tedeschi provano a chiudere subito il conto con Kane ma i Blancos non mollano e si rimettono in carreggiata con Mbappé. Tra 8 giorni ci sarà il ritorno ma ogni scenario è ancora aperto, dato l’enorme potenziale di entrambe le squadre.

Le scelte di Arbeloa e Kompany

L’Italia è spettatrice del grande calcio. Non solo nel Mondiale ma anche nella Champions League che vede tra le protagoniste le solite note come Real Madrid e Bayern Monaco. Nella sfida del Bernabeu, Alvaro Arbeloa punta su un 4-4-2 offensivo con la coppia Kylian Mbappé–Vinicius Jr., mentre Vincent Kompany risponde con Kane riferimento centrale nel 4-2-3-1. L’assenza pesante è quella di Thibaut Courtois, sostituito da Lunin, con il ritorno solo in panchina di Militão. Se parliamo di portieri, è più fortunato il Gigante Bavarese che può tornare a fare affidamento su Neuer.

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Luis Diaz capitalizza un primo tempo in salsa bavarese

Il Bayern Monaco parte bene e costringe il Real Madrid a difendere basso come raramente capitato nella sua storia. Col passare dei minuti i Blancos prendono la misura dell’avversario fino a rendersi pericolosi ma trovando sempre l’ottima opposizione di Neuer. Nel complesso, però, i tedeschi fanno meglio dal punto di vista del gioco non è un caso che siano loro a passare avanti. Errore di passaggio di Vinicius, Gnabry premia l’inserimento di Luis Diaz per l’1-o bavarese.

Kane raddoppia, Mbappé riapre tutto

Chi si aspettava la reazione immediata dei padroni di casa viene subito gelato. A inizio ripresa è Kane a trovare il raddoppio con un destro dalla distanza che finisce nell’angolino. Dagli spalti del Bernabeu inizia a piovere qualche fischio. Vinicius Jr ha l’opportunità di accorciare le distanze, su gentile omaggio di Upamecano, ma sbaglia ancora. Neuer e pochi centimetri separano il Real Madrid dalla possibilità di rientrare in partita. Poi sbuca il solito Mbappé a rendere meno amaro il ko e aumentare le chance di ribaltare tutto in trasferta.

Top e flop del Real Madrid

Mbappé 7 Nel primo tempo trova Neuer, nel secondo riesce a trovare il modo di segnare.

Nel primo tempo trova Neuer, nel secondo riesce a trovare il modo di segnare. Alexander-Arnold 6,5 Avvio pigro, poi gradualmente prende coraggio. Suo l’assist per Mbappé.

Avvio pigro, poi gradualmente prende coraggio. Suo l’assist per Mbappé. Arda Guler 6 Svolge un lavoro tattico prezioso in una serata complicata per tutta la squadra.

Svolge un lavoro tattico prezioso in una serata complicata per tutta la squadra. Lunin 5 Qualche uscita incerta, non dà sicurezza totale al reparto. Non perfetto neppure in occasione del gol di Kane.

Qualche uscita incerta, non dà sicurezza totale al reparto. Non perfetto neppure in occasione del gol di Kane. Pitarch 5 Il retropassaggio errato che per poco non permette a Gnabry di segnare lo condiziona.

Il retropassaggio errato che per poco non permette a Gnabry di segnare lo condiziona. Carreras 5 Mortificato da Olise ma è comprensibile.

Mortificato da Olise ma è comprensibile. Vinicius 5 Errore pesantissimo che regala il gol a Luis Diaz, poco lucido anche sotto porta.

Top e flop del Bayern Monaco