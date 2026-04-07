Pagelle di Real Madrid-Bayern Monaco 1-2: Luis Diaz e Kane mandano in crisi Arbeloa. Mbappé lo tiene in vita

Il Bayern Monaco si aggiudica il primo round contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions. Meglio i bavaresi soprattutto nel primo tempo, con Luis Diaz a capitalizzare il dominio e Neuer a preservarlo con le sue parate. Nella ripresa i tedeschi provano a chiudere subito il conto con Kane ma i Blancos non mollano e si rimettono in carreggiata con Mbappé. Tra 8 giorni ci sarà il ritorno ma ogni scenario è ancora aperto, dato l’enorme potenziale di entrambe le squadre.
- Le scelte di Arbeloa e Kompany
- Luis Diaz capitalizza un primo tempo in salsa bavarese
- Kane raddoppia, Mbappé riapre tutto
- Top e flop del Real Madrid
- Top e flop del Bayern Monaco
Le scelte di Arbeloa e Kompany
L’Italia è spettatrice del grande calcio. Non solo nel Mondiale ma anche nella Champions League che vede tra le protagoniste le solite note come Real Madrid e Bayern Monaco. Nella sfida del Bernabeu, Alvaro Arbeloa punta su un 4-4-2 offensivo con la coppia Kylian Mbappé–Vinicius Jr., mentre Vincent Kompany risponde con Kane riferimento centrale nel 4-2-3-1. L’assenza pesante è quella di Thibaut Courtois, sostituito da Lunin, con il ritorno solo in panchina di Militão. Se parliamo di portieri, è più fortunato il Gigante Bavarese che può tornare a fare affidamento su Neuer.
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Luis Diaz capitalizza un primo tempo in salsa bavarese
Il Bayern Monaco parte bene e costringe il Real Madrid a difendere basso come raramente capitato nella sua storia. Col passare dei minuti i Blancos prendono la misura dell’avversario fino a rendersi pericolosi ma trovando sempre l’ottima opposizione di Neuer. Nel complesso, però, i tedeschi fanno meglio dal punto di vista del gioco non è un caso che siano loro a passare avanti. Errore di passaggio di Vinicius, Gnabry premia l’inserimento di Luis Diaz per l’1-o bavarese.
Kane raddoppia, Mbappé riapre tutto
Chi si aspettava la reazione immediata dei padroni di casa viene subito gelato. A inizio ripresa è Kane a trovare il raddoppio con un destro dalla distanza che finisce nell’angolino. Dagli spalti del Bernabeu inizia a piovere qualche fischio. Vinicius Jr ha l’opportunità di accorciare le distanze, su gentile omaggio di Upamecano, ma sbaglia ancora. Neuer e pochi centimetri separano il Real Madrid dalla possibilità di rientrare in partita. Poi sbuca il solito Mbappé a rendere meno amaro il ko e aumentare le chance di ribaltare tutto in trasferta.
Top e flop del Real Madrid
- Mbappé 7 Nel primo tempo trova Neuer, nel secondo riesce a trovare il modo di segnare.
- Alexander-Arnold 6,5 Avvio pigro, poi gradualmente prende coraggio. Suo l’assist per Mbappé.
- Arda Guler 6 Svolge un lavoro tattico prezioso in una serata complicata per tutta la squadra.
- Lunin 5 Qualche uscita incerta, non dà sicurezza totale al reparto. Non perfetto neppure in occasione del gol di Kane.
- Pitarch 5 Il retropassaggio errato che per poco non permette a Gnabry di segnare lo condiziona.
- Carreras 5 Mortificato da Olise ma è comprensibile.
- Vinicius 5 Errore pesantissimo che regala il gol a Luis Diaz, poco lucido anche sotto porta.
Top e flop del Bayern Monaco
- Olise 7,5 Davvero un bel vedere. Tra i più attivi nel Bayern, a tratti immarcabile.
- Neuer 7 Decisivo, salva il risultato con più interventi di alto livello. Nel finale è anche fortunato sul tiro di Mbappé che il numero 1 tedesco aveva oggettivamente battezzato male.
- Luis Diaz 7 Freddo e rapido nel segnare il gol che sblocca il match.
- Gnabry 7 L’assist per Kane è tanta roba. Ma è tutto il potenziale offensivo bavarese a brillare.
- Kane 7 Senza il gol la sua pagella sarebbe differente. Però il gol c’è ed è anche di pregevole fattura.
- Pavlovic 7 Ruba la palla che dà il via al 2-0. In generale dà quantità e qualità in mezzo al campo, anche se magari è poco appariscente.
- Davies 5,5 Non tiene su Alexander-Arnold in occasione dell’azione dell’1-2.
- Upamecano 5 Sbaglia una rete sotto porta sullo 0-0. Non è il suo mestiere? Ok però l’atteggiamento è approssimativo anche in difesa: regala a Vinicius la palla dell’1-2 e il brasiliano lo grazia.