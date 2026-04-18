Pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Krstovic e poi Hermoso. All'Olimpico un pari che scontenta tutti

Ecco i top e flop del match dell'Olimpico, valevole per la 33a giornata. Accade tutto nel primo tempo in un match divertente ed equilibrato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Nell’anticipo serale della 33a giornata Roma e Atalanta fanno 1-1 e rallentano nella corsa all’Europa. I giallorossi non sfruttano la sconfitta del Como e non mettono pressione alla Juventus, impegnata domani col Bologna. All’Olimpico accade tutto nel primo tempo. Sono i bergamaschi a portarsi in vantaggio con la giocata di Krstovic. Poco prima del duplice fischio, ecco che spunta Hermoso per il 2-2. Nella ripresa ci provano tutte e due ma nessuna nel modo giusto.

Le scelte di Gasperini e Palladino

La vigilia di Roma-Atalanta non è stata semplice in casa giallorossa. La conferenza di Gian Piero Gasperini è stata condizionata dalle tensioni per i contrasti con Claudio Ranieri e dalle emozioni che una partita contro il proprio passato può generare. In questo contesto c’è il campo che rende tutto ancor più pepato. Entrambe le squadre coltivano infatti ambizioni europee. I padroni di casa recuperano Mancini ma non Wesley. Soulé ed El Shaarawy agiscono alle spalle dell’insostituibile Malen. Nella Dea, invece, spazio a Bellanova e Raspadori con quest’ultimo che va a completare il tridente con De Ketelaere e Krstovic.

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Botta e risposta Krstovic-Hermoso

Roma e Atalanta concludono sul punteggio di 1-1 dopo un primo tempo intenso e ricco di occasioni. Partono meglio gli ospiti, che sbloccano al 12’ con Nikola Krstovic, bravo a finalizzare un recupero alto di De Roon. La Lupa reagisce creando diverse chance, ma trova sulla sua strada un attento Marco Carnesecchi, decisivo soprattutto su Malen. I nerazzurri sfiorano il raddoppio con Ederson, fermato da Svilar, mentre i giallorossi spingono con Soulé ed El Shaarawy. Proprio allo scadere arriva il pareggio firmato da Mario Hermoso, che in girata riequilibra il risultato.

L’equilibrio rimane anche nella ripresa

Ad inizio ripresa i cambi arrivano immediati per l’Atalanta. Poco dopo, però, anche la Roma inizia a modificare qualcosa complice anche l’infortunio di Mancini. Gradualmente i giallorossi abbassano l’età media con gli ingressi di Ghilardi, Pisilli, Venturino e Robinio Vaz. Il coraggio di Gasperini non viene premiato sul rettangolo di gioco, sebbene la partita resti aperta fino alla fine. Hermoso resta l’uomo più pericoloso, la Dea prova con ripartenze a colpire. Alla fine, però, è un pari che rende più felici soprattutto gli altri.

Top e flop della Roma

Hermoso 7 Decisivo con il gol del pari, oltre a un intervento importante su De Ketelaere.

Decisivo con il gol del pari, oltre a un intervento importante su De Ketelaere. Svilar 6,5 Attento su Ederson, tiene a galla i suoi evitando il raddoppio e facendosi trovare pronto quando chiamato in causa.

Attento su Ederson, tiene a galla i suoi evitando il raddoppio e facendosi trovare pronto quando chiamato in causa. Soulé 6,5 Dai suoi piedi arrivano le cose migliori dei giallorossi.

Dai suoi piedi arrivano le cose migliori dei giallorossi. Rensch 6,5 Suo l’assist per Hermoso. Buona prestazione per il terzino che prova a non far rimpiangere Wesley.

Suo l’assist per Hermoso. Buona prestazione per il terzino che prova a non far rimpiangere Wesley. Malen 6 Carnesecchi gli nega la gioia del gol con un miracolo. Ma l’olandese è terribile, difficile da contenere. Con l’ingresso di Robinio Vaz, cambia posizione e finisce per spegnersi.

Carnesecchi gli nega la gioia del gol con un miracolo. Ma l’olandese è terribile, difficile da contenere. Con l’ingresso di Robinio Vaz, cambia posizione e finisce per spegnersi. El Shaarawy 6 Alterna buone giocate ad altre meno precise, comunque nel vivo.

Alterna buone giocate ad altre meno precise, comunque nel vivo. Mancini 5,5 Qualche incertezza nella gestione difensiva.

Qualche incertezza nella gestione difensiva. El Aynaoui 5,5 Sempre insipido.

Top e flop dell’Atalanta

Carnesecchi 7 Protagonista assoluto, salva tutto su Malen e altri tentativi.

Protagonista assoluto, salva tutto su Malen e altri tentativi. Krstovic 7 Freddo e preciso nel gol del vantaggio.

Freddo e preciso nel gol del vantaggio. De Roon 6,5 Recupera il pallone che porta all’1-0, solido in mezzo.

Recupera il pallone che porta all’1-0, solido in mezzo. Ederson 6,5 Crea pericoli e sfiora il raddoppio, dinamico.

Crea pericoli e sfiora il raddoppio, dinamico. De Ketelaere 5,5 Poco concreto nelle scelte offensive.

Poco concreto nelle scelte offensive. Bellanova 5,5 Non sempre preciso, soffre sulle corsie.

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