Roma-Napoli 0-1, pagelle: arma letale Neres, Gasp è senza attacco. Difesa azzurra insuperabile, Conte è tornato

Ecco i top e flop del match dell'Olimpico. Basta un guizzo ai partenopei per superare l'avversario sul campo e in classifica

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Massimo risultato col minimo (si fa per dire) sforzo. Il Napoli espugna l’Olimpico, batte la Roma e la scavalca in classifica affiancando il Milan al primo posto. I partenopei segnano nel primo tempo con uno squillo in contropiede di David Neres. Poi diventa controllo totale, con i giallorossi completamente spuntati e incapaci di creare pericoli dalle parti di Milinkovic-Savic. Solo Baldanzi ci prova nel finale ma è davvero poco. Conte batte Gasp 1-0 ed è la terza vittoria in 8 giorni che mette definitivamente alle spalle un periodo difficile.

Le scelte di Gasperini e Conte

Gasperini e Conte si sono contesi la panchina del Napoli due anni fa. Come è andata a finire, tutti lo sanno. Oggi si ritrovano da avversari, entrambi con ambizioni scudetto dettate da una classifica buona ma ancora cortissima. La Roma rinuncia a Dybala, non in perfette condizioni e si affida a Soulé e Pellegrini a sostegno di Ferguson. Meno possibilità di scelta in casa azzurra: confermato, comunque, il 3-4-3 con Neres, Hojlund e Lang in attacco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Contropiede micidiale: Neres sblocca il match

Il primo brivido della serata lo regala il Napoli con il cross di Neres per il destro al volo di Di Lorenzo che termina di poco al lato. Gli azzurri sono un po’ più incisivi rispetto alla Roma, sebbene non creino chissà quali presupposti per portarsi in vantaggio. Pellegrini è invece l’uomo più ispirato tra i giallorossi ma la porta coperta da Milinkovic-Savic è ben protetta dal terzetto di centrali partenopeo. Non è un caso, quindi, che siano gli ospiti a portarsi avanti in contropiede con Neres che combina bene con Hojlund e fredda Svilar.

La Roma è spenta, il Napoli controlla

Il secondo tempo è molto spezzettato con continue interruzioni che non favoriscono di certo lo sviluppo della partita. Conte è soddisfatto, Gasp invece prova qualche cambio per alterare ma nessuno riempie l’area di rigore. Allora il Napoli si limita a controllare, forte di un risultato che lo avvantaggia e di un avversario che appare incapace di creargli difficoltà. Solo Baldanzi ci prova, trovando l’ottima risposta di Milinkovic-Savic. L’unico neo per gli azzurri è l’infortunio nel finale di Neres: un’altra tegola da gestire in casa partenopea. Ma anche questo tipo di guai in vetta alla classifica si digerisce meglio.

Le pagelle della Roma

Svilar 6,5 Un paio di interventi non male. Soprattutto quello tempestivo in uscita su Lang. Incolpevole su Neres.

Un paio di interventi non male. Soprattutto quello tempestivo in uscita su Lang. Incolpevole su Neres. Mancini 6 Fa buona guardia nella sua zona di competenza.

Fa buona guardia nella sua zona di competenza. N’Dicka 5,5 Limita Hojlund con le buone e con le cattive. Ma quando gli tocca impostare gli errori sono frequenti.

Limita Hojlund con le buone e con le cattive. Ma quando gli tocca impostare gli errori sono frequenti. Hermoso 6 Il Napoli attacca soprattutto dalle sue parti ma onestamente lo spagnolo non demerita.,

Il Napoli attacca soprattutto dalle sue parti ma onestamente lo spagnolo non demerita., Celik 6 Senza infamia e senza lode.

Senza infamia e senza lode. Cristante 5 La sensazione è che sia in affanno, proprio come il suo compagno di reparto se non di più. Dall’altro lato ne hanno di più e quindi va in sofferenza. (Dal 62′ El Aynaoui 6 Almeno recupera qualche pallone).

La sensazione è che sia in affanno, proprio come il suo compagno di reparto se non di più. Dall’altro lato ne hanno di più e quindi va in sofferenza. (Dal 62′ Almeno recupera qualche pallone). Koné 5 Il gol nasce da una sua palla persa. Nel complesso, è meno prorompente degli standard abituali e finisce per andare spesso a vuoto.

Il gol nasce da una sua palla persa. Nel complesso, è meno prorompente degli standard abituali e finisce per andare spesso a vuoto. Wesley 6 Perde il duello con Di Lorenzo nel primo tempo. Fa decisamente di più nella ripresa anche se i suoi cross peccano di precisione. (Dall’82’ El Shaarawy ng ).

Perde il duello con Di Lorenzo nel primo tempo. Fa decisamente di più nella ripresa anche se i suoi cross peccano di precisione. (Dall’82’ ). Soulé 5 Non entra in partita. Un tiro a giro sul finale del primo tempo ma senza convinzione, come un po’ tutta la sua gara. (Dal 62′ Dybala 5 Neanche la Joya riesce a risollevare la Roma).

Non entra in partita. Un tiro a giro sul finale del primo tempo ma senza convinzione, come un po’ tutta la sua gara. (Dal 62′ Neanche la Joya riesce a risollevare la Roma). Pellegrini 6,5 Tra i pochi attivi. (Dall’80’ Bailey ng ).

Tra i pochi attivi. (Dall’80’ ). Ferguson 5 Facile preda della difesa del Napoli. (Dal 46′ Baldanzi 5,5 Strana la mossa del Gasp che non trova in alcun modo il conforto del campo. Anche se poi è l’ex Empoli a fare l’unico tiro in porta).

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 6,5 Inoperoso fino al tiro di Baldanzi su cui comunque ci mette i guantoni con un intervento decisivo.

Inoperoso fino al tiro di Baldanzi su cui comunque ci mette i guantoni con un intervento decisivo. Beukema 6,5 Difensivamente insuperabile ma si distingue anche per alcune imbucate azzeccate.

Difensivamente insuperabile ma si distingue anche per alcune imbucate azzeccate. Rrahmani 6,5 Bravo e determinato. Sempre nella posizione giusta, è lui ad avviare l’azione dell’1-0 con un recupero palla su Koné.

Bravo e determinato. Sempre nella posizione giusta, è lui ad avviare l’azione dell’1-0 con un recupero palla su Koné. Buongiorno 6,5 Cavaliere senza macchie.

Cavaliere senza macchie. Di Lorenzo 6 Sfiora il gol in avvio. Presente in entrambe le fasi di gioco.

Sfiora il gol in avvio. Presente in entrambe le fasi di gioco. Lobotka 6,5 Non solo governo ma pure lotta. Fa quello che serve, insomma.

Non solo governo ma pure lotta. Fa quello che serve, insomma. McTominay 6 Prestazione da mediano puro.

Prestazione da mediano puro. Olivera 6 Non ruba l’occhio ma annulla Soulé.

Non ruba l’occhio ma annulla Soulé. Neres 7 Arma letale del contropiede partenopeo. (Dall’85’ Lucca ng ).

Arma letale del contropiede partenopeo. (Dall’85’ ). Hojlund 6,5 Non è facile giocare con i centrali romanisti addosso. Il danese, però, tiene sia fisicamente che tecnicamente. Combina bene con Neres in occasione dell’1-0. (Dall’80’ Elmas ng ).

Non è facile giocare con i centrali romanisti addosso. Il danese, però, tiene sia fisicamente che tecnicamente. Combina bene con Neres in occasione dell’1-0. (Dall’80’ ). Lang 6 Qualche spunto, impegna Svilar in una parata. Non va a bersaglio ma fa comunque la sua parte dimostrando di essere in crescita. (Dal 69′ Politano 6 Una giocata di rilievo con la quale arriva fino al tiro).