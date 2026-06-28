Pagelle di Sudafrica-Canada 0-1: Eustaquio nel finale premia i Canucks. Bafana Bafana eliminati

Il Canada piega il Sudafrica nel recupero grazie al gol di Eustaquio e vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Canada stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 grazie a un successo sofferto ma meritato contro il Sudafrica. A Los Angeles i Canucks dominano sul piano del gioco e costruiscono le occasioni migliori, trovando però sulla loro strada un super Ronwen Williams, decisivo con una serie di interventi. I Bafana Bafana resistono per oltre novanta minuti, sfiorando il traguardo dei supplementari, ma nel recupero devono arrendersi al gol di Stephen Eustaquio. Finisce 1-0 per la formazione di Jesse Marsch, che ora affronterà agli ottavi la vincente della sfida tra Olanda e Marocco

Le scelte dei due CT

Si aprono i sedicesimi di finale del Mondiale e come previsto l’incombenza capita al Canada, una delle nazionali organizzatrici della kermesse. I nordamericani affrontano il Sudafrica: chi passa il turno se la vedrà poi contro la vincente del duello tra Olanda e Marocco. Per entrambe si tratta di un fatto storico dal momento che mai avevano superato i gironi. I Canucks si sono qualificati grazie al secondo posto nel Gruppo B alle spalle della Svizzera e a pari punti con la Bosnia ed Erzegovina.

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Il CT dei nordamericani conferma il suo 4-4-2 che vede nello juventino David il fulcro dell’attacco. Per quanto riguarda i Bafana Bafana l’accesso ai sedicesimi è arrivato col secondo posto dietro al Messico. Il selezionatore Broos conferma Makgopa in attacco e lascia in panchina Rayners. Ancora squalificato Zwane che rientrerebbe eventualmente nel prossimo turno.

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Canada pericoloso, ma il Sudafrica resiste

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Sudafrica e Canada, al termine di una frazione avara di emozioni ma con un finale infuocato. Dopo una prima mezz’ora caratterizzata da ritmi bassi e poche occasioni, sono i Canucks ad alzare i giri del motore, sfiorando il vantaggio in più di un’occasione. La chance più clamorosa arriva al 45′: sul corner di testa di Bombito, un difensore sudafricano salva sulla linea, poi Buchanan si ritrova il pallone tra i piedi ma viene murato ancora una volta a un passo dal gol. Poco dopo, proteste nordamericane per un contatto in area su Laryea, ma il Var lascia proseguire.

Eustaquio al 92′ regala gli ottavi al Canada

Il copione della ripresa resta invariato per oltre quarantacinque minuti: il Canada fa la partita, il Sudafrica si difende con ordine e Ronwen Williams continua a tenere in piedi i Bafana Bafana. Le occasioni migliori capitano agli uomini di Marsch, con Oluwaseyi fermato dal portiere sudafricano, Jonathan David vicino al gol con un sinistro respinto e Promise David che sfiora il palo dalla distanza. Il Sudafrica prova a rispondere con Appollis, ma Crépeau non si fa sorprendere. Quando tutto lascia pensare ai supplementari, arriva la svolta nel recupero: al 92′ Stephen Eustaquio trova il varco giusto e firma il gol dello 0-1 che spezza la resistenza africana. Il Canada conquista così una meritata qualificazione agli ottavi di finale dopo una gara dominata sul piano del possesso e delle occasioni create.

Top e flop Sudafrica

Ronwen Williams 7 Tiene a galla i suoi con almeno tre interventi decisivi. Cede soltanto nel recupero.

Tiene a galla i suoi con almeno tre interventi decisivi. Cede soltanto nel recupero. Aubrey Modiba 6,5 Provvidenziale il salvataggio sulla linea nel primo tempo, gara di grande sacrificio.

Provvidenziale il salvataggio sulla linea nel primo tempo, gara di grande sacrificio. Appollis 6,5 L’unico a provare a creare qualcosa davanti, senza fortuna.

L’unico a provare a creare qualcosa davanti, senza fortuna. Makgopa 5 Isolato e mai realmente pericoloso, non riesce a far salire la squadra.

Top e flop Canada