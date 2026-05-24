Pagelle di Torino-Juventus 2-2: Vlahovic riaccende dubbi e rimpianti. Casadei e Adams ridanno vita al Toro

Ecco i top e flop del match dell'Olimpico Grande Torino, valevole per la 38a giornata di Serie A. I bianconeri si fanno rimontare, restano sesti in classifica e vanno in Europa League.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Gli scontri tra tifosi, un’ora di ritardo, la contemporaneità saltata con gli altri campi: alla fine Torino-Juventus si gioca anche se perde un po’ del significato iniziale della partita. Ne viene fuori un rocambolesco pareggio con doppio vantaggio bianconero e successiva rimonta granata. Non basta per la Champions e non colma i rimpianti per ciò che poteva essere non è stato in casa Juve. Dusan Vlahovic grande protagonista con una doppietta: ultime reti per la Vecchia Signora? Tra i granata in gol Casadei e Adams.

Le scelte di Vanoli e Spalletti

Alla fine si gioca in un clima di tensione e scontri e non più in contemporanea con gli altri campi. Senza Bremer e senza Yildiz ma con Vlahovic e Thuram: così la Juventus si gioca le residue possibilità di Champions in un derby di fine stagione carico di rimpianti e pieno di dubbi sul futuro. In mezzo a tante scelte forzate, Spalletti ne fa una voluta panchinando nuovamente Di Gregorio in favore di Perin. Il Torino ci crede e vuole tornare a battere la Vecchia Signora a 11 anni dall’ultima volta. Vanoli non fa turnover e schiera i suoi con un 3-4-1-2 con Vlasic in appoggio alla coppia pesante Simeone-Zapata.

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Sentenza Vlahovic che sblocca il derby

Il Torino gioca con voglia e intensità. L’atteggiamento è difensivo ma con idee chiare su come e quando ripartire. Nella Juve c’è un modulo poco chiaro, anche per la posizione di McKennie che si trova di fatto ovunque svariando da destra a sinistra e soffermandosi talvolta anche in mezzo. I bianconeri trovano il gol dopo 23′ grazie a una percussione di Thuram e alla caparbietà di Vlahovic, nuovamente a bersaglio. Il serbo di testa sfiora il raddoppio. I granata vanno vicini al pareggio con Gineitis.

Casadei e Adams ridanno vita al Cuore Toro

La Juve torna in campo nella ripresa con la certezza di non potersi più qualificare per la Champions. La voglia di vincere non viene ridimensionata, con Cambiaso che impegna subito Paleari e con Locatelli che calcia di poco sul fondo. Al terzo tentativo è ancora Vlahovic a segnare, su assist perfetto di Conceicao. Il Torino, però, non ci sta ad assistere inerme al trionfo del nemico. L’ingresso di Casadei riapre il confronto: il centrocampista di testa segna il suo sesto gol. Il forcing finale dei granata mette in difficoltà i bianconeri e Che Adams trova la rete del definitivo 2-2. Ci sono delle colpe evidenti di Spalletti per i cambi, nessuno dei quali ha portato vantaggi alla Vecchia Signora.

Le pagelle della Juventus

Perin 6 Si fa trovare pronto in uscita e tra i pali. Non irreprensibile sulla respinta con la quale Adams fa 2-2.

Si fa trovare pronto in uscita e tra i pali. Non irreprensibile sulla respinta con la quale Adams fa 2-2. Kalulu 6,5 Gioca in costante proiezione offensiva, anche se i cross non sono proprio la specialità della casa.

Gioca in costante proiezione offensiva, anche se i cross non sono proprio la specialità della casa. Gatti 5 Coinvolto suo malgrado nell’azione del primo gol granata. Poco sicuro in difesa.

Coinvolto suo malgrado nell’azione del primo gol granata. Poco sicuro in difesa. Kelly 5,5 Non del tutto centrato. Non è un caso che dalle sue parti la Juve soffra un po’ di più.

Non del tutto centrato. Non è un caso che dalle sue parti la Juve soffra un po’ di più. McKennie 5,5 Fa un po’ di tutto senza eccellere in nulla.

Fa un po’ di tutto senza eccellere in nulla. Locatelli 5,5 Male nel finale quando perde lucidità.

Male nel finale quando perde lucidità. Thuram 6 La mancata convocazione in Nazionale ne ha riacceso la verve. Oggi lo si è rivisto nella vecchia versione, quella che funzionava meglio. Almeno all’inizio perché poi la condizione cala: presidia male il palo sul gol di Casadei. (Dal 70′ Koopmeiners 5,5 Non dà una mano).

La mancata convocazione in Nazionale ne ha riacceso la verve. Oggi lo si è rivisto nella vecchia versione, quella che funzionava meglio. Almeno all’inizio perché poi la condizione cala: presidia male il palo sul gol di Casadei. (Dal 70′ Non dà una mano). Cambiaso 5,5 Soffre Pedersen. Punto debole della retroguardia juventina. (Dal 63′ Holm 5,5 Sua la deviazione sul tiro di Adams. Prova una bella conclusione dalla distanza sulla quale Paleari fa bella figura.).

Soffre Pedersen. Punto debole della retroguardia juventina. (Dal 63′ Sua la deviazione sul tiro di Adams. Prova una bella conclusione dalla distanza sulla quale Paleari fa bella figura.). Conceicao 6,5 Primo tempo volenteroso ma poco efficace. Nella ripresa è suo l’assist per il 2-0 di Vlahovic. (Dal 70′ Miretti 5,5 Poco incisivo: entra timido).

Primo tempo volenteroso ma poco efficace. Nella ripresa è suo l’assist per il 2-0 di Vlahovic. (Dal 70′ Poco incisivo: entra timido). Boga 6 Gioca, punta, si muove. Manca il guizzo vincente però fa la sua parte. (Dal 78′ Zhegrova ng ).

Gioca, punta, si muove. Manca il guizzo vincente però fa la sua parte. (Dal 78′ ). Vlahovic 7,5 Timbra ancora il cartellino (due volte) e rianima rimpianti sul passato e dubbi sul futuro. (Dal 63′ David 5 Entra e scivola subito facendo capire che anche questa non è serata).

Top e flop del Torino