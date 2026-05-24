Pagelle di Torino-Juventus 2-2: Vlahovic riaccende dubbi e rimpianti. Casadei e Adams ridanno vita al Toro

Gli scontri tra tifosi, un’ora di ritardo, la contemporaneità saltata con gli altri campi: alla fine Torino-Juventus si gioca anche se perde un po’ del significato iniziale della partita. Ne viene fuori un rocambolesco pareggio con doppio vantaggio bianconero e successiva rimonta granata. Non basta per la Champions e non colma i rimpianti per ciò che poteva essere non è stato in casa Juve. Dusan Vlahovic grande protagonista con una doppietta: ultime reti per la Vecchia Signora? Tra i granata in gol Casadei e Adams.
- Le scelte di Vanoli e Spalletti
- Sentenza Vlahovic che sblocca il derby
- Casadei e Adams ridanno vita al Cuore Toro
- Le pagelle della Juventus
- Top e flop del Torino
Le scelte di Vanoli e Spalletti
Alla fine si gioca in un clima di tensione e scontri e non più in contemporanea con gli altri campi. Senza Bremer e senza Yildiz ma con Vlahovic e Thuram: così la Juventus si gioca le residue possibilità di Champions in un derby di fine stagione carico di rimpianti e pieno di dubbi sul futuro. In mezzo a tante scelte forzate, Spalletti ne fa una voluta panchinando nuovamente Di Gregorio in favore di Perin. Il Torino ci crede e vuole tornare a battere la Vecchia Signora a 11 anni dall’ultima volta. Vanoli non fa turnover e schiera i suoi con un 3-4-1-2 con Vlasic in appoggio alla coppia pesante Simeone-Zapata.
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Sentenza Vlahovic che sblocca il derby
Il Torino gioca con voglia e intensità. L’atteggiamento è difensivo ma con idee chiare su come e quando ripartire. Nella Juve c’è un modulo poco chiaro, anche per la posizione di McKennie che si trova di fatto ovunque svariando da destra a sinistra e soffermandosi talvolta anche in mezzo. I bianconeri trovano il gol dopo 23′ grazie a una percussione di Thuram e alla caparbietà di Vlahovic, nuovamente a bersaglio. Il serbo di testa sfiora il raddoppio. I granata vanno vicini al pareggio con Gineitis.
Casadei e Adams ridanno vita al Cuore Toro
La Juve torna in campo nella ripresa con la certezza di non potersi più qualificare per la Champions. La voglia di vincere non viene ridimensionata, con Cambiaso che impegna subito Paleari e con Locatelli che calcia di poco sul fondo. Al terzo tentativo è ancora Vlahovic a segnare, su assist perfetto di Conceicao. Il Torino, però, non ci sta ad assistere inerme al trionfo del nemico. L’ingresso di Casadei riapre il confronto: il centrocampista di testa segna il suo sesto gol. Il forcing finale dei granata mette in difficoltà i bianconeri e Che Adams trova la rete del definitivo 2-2. Ci sono delle colpe evidenti di Spalletti per i cambi, nessuno dei quali ha portato vantaggi alla Vecchia Signora.
Le pagelle della Juventus
- Perin 6 Si fa trovare pronto in uscita e tra i pali. Non irreprensibile sulla respinta con la quale Adams fa 2-2.
- Kalulu 6,5 Gioca in costante proiezione offensiva, anche se i cross non sono proprio la specialità della casa.
- Gatti 5 Coinvolto suo malgrado nell’azione del primo gol granata. Poco sicuro in difesa.
- Kelly 5,5 Non del tutto centrato. Non è un caso che dalle sue parti la Juve soffra un po’ di più.
- McKennie 5,5 Fa un po’ di tutto senza eccellere in nulla.
- Locatelli 5,5 Male nel finale quando perde lucidità.
- Thuram 6 La mancata convocazione in Nazionale ne ha riacceso la verve. Oggi lo si è rivisto nella vecchia versione, quella che funzionava meglio. Almeno all’inizio perché poi la condizione cala: presidia male il palo sul gol di Casadei. (Dal 70′ Koopmeiners 5,5 Non dà una mano).
- Cambiaso 5,5 Soffre Pedersen. Punto debole della retroguardia juventina. (Dal 63′ Holm 5,5 Sua la deviazione sul tiro di Adams. Prova una bella conclusione dalla distanza sulla quale Paleari fa bella figura.).
- Conceicao 6,5 Primo tempo volenteroso ma poco efficace. Nella ripresa è suo l’assist per il 2-0 di Vlahovic. (Dal 70′ Miretti 5,5 Poco incisivo: entra timido).
- Boga 6 Gioca, punta, si muove. Manca il guizzo vincente però fa la sua parte. (Dal 78′ Zhegrova ng).
- Vlahovic 7,5 Timbra ancora il cartellino (due volte) e rianima rimpianti sul passato e dubbi sul futuro. (Dal 63′ David 5 Entra e scivola subito facendo capire che anche questa non è serata).
Top e flop del Torino
- Casadei 7 Entra e segna. Giocatore in grande crescita.
- Adams 7 Altro cambio azzeccato da D’Aversa.
- Paleari 6,5 Compie almeno due parate di ottimo livello.
- Pedersen 6,5 Il più cercato dai compagni. Molto attivo sull’out di destra, in grado di mettere in difficoltà la Juve.
- Obrador 6,5 Altra prova significativa di questo terzino, tra gli arrivi più determinanti di gennaio.
- Simeone 5,5 Avrebbe voglia di spaccare il mondo. Però non riesce e risulta anche innocuo per i centrali bianconeri.
- Zapata 5,5 Prova a metterci il fisico ma Gatti lo contiene. Poi sparisce dal match, finché non viene sostituito.
- Ismajli 5 Non convince la retroguardia del Toro, non impeccabile in marcatura l’albanese.