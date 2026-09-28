Riscatto azzurro in Nations League, goleada sul campo della selezione guidata da Montella e rischio retrocessione allontanato: buone risposte da giovani e veterani.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia cambia radicalmente marcia rispetto alla versione sbiadita con il Belgio. Gli azzurri di Roberto Mancini espugnano in bello stile l’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa imponendosi per 3-0. Che la musica sia diversa lo si percepisce già dai primi minuti. Questione di voglia che si tramuta in intensità e che diventa qualità anche nel palleggio. Tonali si mette in cabina di regia con Fagioli a supportarlo. A sbloccare il punteggio ci pensa Bastoni che sfrutta una clamorosa ingenuità dello juventino Celik. L’arma più affilata degli ospiti si chiama Frattesi, i cui tempi di inserimento sono al solito perfetti. Proprio il laziale capitalizza una respinta corta di Bayindir, non esente da colpe, per raddoppiare. Il tris, invece, è a firma di Kayode a coronamento di un’azione corale da parte dell’Italia.

La Turchia è poca cosa. A risvegliarla dal torpore ci pensa Baris Yilmaz che batte Donnarumma e suona la carica ai suoi compagni. Le reti potevano essere anche due, se non fosse stato per il fuorigioco attivo di Aydin sulla sua conclusione. Ad ogni modo Pio Esposito aveva già fatto in modo di rimettere a posto le distanze con un colpo di testa. Questo è il colpo di grazia anche perché la squadra di Montella ha poche armi e zero concretezza per dare ulteriore fastidio. L’Italia s’è desta e finalmente. Segnale incoraggiante per i Mancio Boys.