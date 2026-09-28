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CALCIO UEFA NATIONS LEAGUE

Pagelle di Turchia-Italia 1-4: Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito, è tripudio azzurro. Celik, serata no

Riscatto azzurro in Nations League, goleada sul campo della selezione guidata da Montella e rischio retrocessione allontanato: buone risposte da giovani e veterani.

5 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia cambia radicalmente marcia rispetto alla versione sbiadita con il Belgio. Gli azzurri di Roberto Mancini espugnano in bello stile l’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa imponendosi per 3-0. Che la musica sia diversa lo si percepisce già dai primi minuti. Questione di voglia che si tramuta in intensità e che diventa qualità anche nel palleggio. Tonali si mette in cabina di regia con Fagioli a supportarlo. A sbloccare il punteggio ci pensa Bastoni che sfrutta una clamorosa ingenuità dello juventino Celik. L’arma più affilata degli ospiti si chiama Frattesi, i cui tempi di inserimento sono al solito perfetti. Proprio il laziale capitalizza una respinta corta di Bayindir, non esente da colpe, per raddoppiare. Il tris, invece, è a firma di Kayode a coronamento di un’azione corale da parte dell’Italia.

La Turchia è poca cosa. A risvegliarla dal torpore ci pensa Baris Yilmaz che batte Donnarumma e suona la carica ai suoi compagni. Le reti potevano essere anche due, se non fosse stato per il fuorigioco attivo di Aydin sulla sua conclusione. Ad ogni modo Pio Esposito aveva già fatto in modo di rimettere a posto le distanze con un colpo di testa. Questo è il colpo di grazia anche perché la squadra di Montella ha poche armi e zero concretezza per dare ulteriore fastidio. L’Italia s’è desta e finalmente. Segnale incoraggiante per i Mancio Boys.

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Le pagelle dell'Italia: tutti sugli scudi, Tonali domina a centrocampo

  • Donnarumma 6 Serata da spettatore. Tocca pochissimi palloni, di parate vere e proprie neanche a parlarne.
  • Kayode 7,5 Debutto da ricordare con la maglia della Nazionale. Non si limita a spingere con continuità sulla destra, ma trova anche il gol del definitivo 3-0, dopo essere stato protagonista dell'azione del raddoppio. Personalità evidente anche nell'esultanza sotto il settore dei tifosi turchi.
  • Scalvini 6,5 Partita ordinata e senza sbavature evidenti. La Turchia fatica a trovare spazi e il centrale contribuisce a mantenere compatta la retroguardia. Non deve compiere interventi spettacolari, ma svolge con attenzione il proprio compito.
  • Bastoni 7 Apre la partita con il gol dell'1-0, il quarto centro con la maglia dell'Italia, sfruttando l'errore di Celik sugli sviluppi del corner. Oltre alla rete offre una prestazione sicura, dando solidità alla difesa e accompagnando bene la manovra.
  • Ruggeri 6,5 Spinge quando può e garantisce ampiezza sulla corsia mancina. Non ha lo stesso impatto offensivo di Kayode, ma interpreta bene una partita nella quale l'Italia mantiene quasi sempre il controllo. Sul gol turco fa una mezza dormita.
  • Tonali 7 Dà ritmo al centrocampo e contribuisce alla pressione alta richiesta da Mancini. La sua capacità di giocare in verticale aiuta l'Italia a sorprendere una Turchia spesso incapace di uscire dalla propria metà campo. Prestazione concreta con giocata che propizia l'1-4 di Pio.
  • Fagioli 6,5 Prezioso nel palleggio e nel primo sviluppo dell'azione. È proprio da una sua giocata che nasce la prima conclusione di Raspadori e partecipa a una squadra che riesce a muovere rapidamente il pallone. Buona personalità. (Dal 76' Romano ng).
  • Raspadori 6,5 Non trova il gol, nonostante alcune conclusioni interessanti, ma si muove molto e tende ad accentrarsi per favorire gli inserimenti dei compagni. La sua partecipazione alla manovra offensiva è positiva, anche se gli manca la giocata decisiva. (Dal 46' Cambiaghi 6 Volenteroso. Trova comunque modo di far sentire la sua presenza nonostante qualche errore).
  • F. Esposito 7,5 Segna e firma l'assist per il 3-0 di Kayode. Sfiora inoltre la rete nei primi minuti, costringendo Bayindir alla deviazione in corner. Buon lavoro spalle alla porta e presenza costante nell'area turca. (Dal 76' Scamacca ng).
  • S. Esposito 7 La scelta di schierare i due fratelli insieme premia Mancini. Sebastiano si muove soprattutto partendo da sinistra, creando spazio per Pio e Raspadori. Non trova il gol, ma partecipa a una prima frazione giocata a ritmi molto elevati. (Dal 63' Doumbia 6 Offre un contributo positivo nella gestione del finale).

Top e flop della Turchia: si salva solo Yilmaz

  • Baris Yilmaz 7 Scatenato: è lui che dà la carica per indurre i compagni a reagire. I gol potevano essere due: sul secondo, però, c'è fuorigioco attivo di Aydin.
  • Guler 5,5 È uno dei giocatori più talentuosi della Turchia, ma stavolta riesce raramente a entrare nel vivo della partita. L'Italia gli concede poco tempo per pensare e la sua qualità rimane sostanzialmente inespressa.
  • Demiral 5,5 Prova a limitare le iniziative degli attaccanti azzurri e in un'occasione anticipa Pio Esposito, ma nel complesso soffre il ritmo dell'Italia. La retroguardia concede troppo spazio e arriva spesso in ritardo. Dura un tempo.
  • Kocku 5 In difficoltà nel centrocampo turco, non riesce a dare continuità alla manovra e viene sostituito all'intervallo.
  • Bayindir 5 Pessima la respinta sulla quale poi si fionda Frattesi per il 2-0 azzurro.
  • Celik 4 La sua serata negativa comincia con l'errore sul primo gol, quando non riesce ad allontanare il pallone sugli sviluppi del corner e regala di fatto a Bastoni la possibilità di sbloccare la partita. Da quel momento fatica a ritrovare sicurezza e la Turchia crolla sotto la pressione azzurra.

Il migliore in campo: Frattesi è un'arma micidiale

  • Frattesi 7,5 Segna il secondo gol azzurro con un facile tap-in dopo la conclusione di Kayode respinta da Bayindir. Ma non c'è soltanto la rete: si inserisce continuamente e dà profondità alla manovra. Una presenza costante negli ultimi metri.
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