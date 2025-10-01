Pagelle di Villarreal-Juventus 2-2: l'ex Veiga gela i bianconeri dopo la rimonta firmata Gatti e Conceicao

Igor Tudor sbaglia completamente formazione e condanna la Juventus ad un primo tempo in cui è totalmente preda del Villarreal. La bella notizia per i bianconeri è che il punteggio resta di 1-0 per gli spagnoli, grazie al gol di Mikautadze, con danni contenuti soprattutto da Perin. Nella ripresa, così, la Vecchia Signora riesce a ribaltarla con la clamorosa rovesciata di Gatti e con il solito Conceicao. Quando il grosso sembra fatto, ecco che la testa di Veiga sbuca per il 2-2 beffa.
- Le scelte di Marcelino e Tudor
- Pépé e Mikautadze fanno impazzire la Juve
- Conceicao risveglia i bianconeri ma non basta
- Le pagelle della Juventus
- Top e flop del Villarreal
Le scelte di Marcelino e Tudor
La Juve torna in campo in Champions dopo la bella rimonta con il Borussia Dortmund. La formazione è quella annunciata alla vigilia, con le novità Perin e Cabal dal primo minuto e il rientro tra i titolari di Jonathan David. Cambia ruolo Koopmeiners che da mediano torna trequartista. Pesanti le assenze di Bremer e Thuram. Nel Villarreal manca la stella Gerard Moreno e nel 4-3-3 scelto da Marcelino la punta centrale è Mikautadze con ai lati Pépé e l’ex interista Buchanan.
Pépé e Mikautadze fanno impazzire la Juve
L’asse Pépé-Mikautadze spaventa subito la Juventus. Cabal soffre la verve dell’esterno ivoriano ma va ko per infortunio muscolare dopo appena 15 minuti. Poco dopo l’uscita del colombiano i bianconeri prendono gol con Cambiaso che non riesce a contenere la terribile coppia del Villarreal facendosi infilare del georgiano per l’1-0. Perin si fa poi aiutare dal palo per negare a Pedraza il 2-0. Sempre il numero 1 piemontese tiene in piedi la Vecchia Signora su Buchanan.
Conceicao risveglia i bianconeri ma non basta
Tudor si rende conto dell’errore nella formazione iniziale e prova subito da inizio ripresa ad inserire Conceicao per Koopmeiners. Il portoghese serve a David un pallone da spingere solamente in porta e il canadese manda fuori clamorosamente. Serata storta? Non proprio perché Gatti in rovesciata segna un gol meraviglioso. E Conceicao completa la rimonta in contropiede. Nel finale la Juve si schiaccia in difesa a protezione del risultato e viene punita dall’ex Renato Veiga sbucato dal nulla di testa da angolo.
Le pagelle della Juventus
- Perin 6,5 Compie tre buone parate, che servono a tenere in piedi i bianconeri nel delicato primo tempo. Nel finale crolla sul colpo di testa di Veiga non irresistibile.
- Kalulu 6 Il Villarreal attacca più dalla zona opposta. Ne approfitta per salire un po’ di più rispetto a Kelly ma senza particolare feeling con Joao e Koop.
- Gatti 7 Salva una potenziale occasione da gol ad inizio gara. Poi va in sofferenza come gli altri ma segna una rete da cineteca.
- Kelly 5,5 Dalle sue parti c’è il terribile Pépé con tutto ciò che ne consegue. Non è adeguatamente supportato dai compagni ma l’inglese non è sempre
- Cambiaso 4 Al di là del possibile fallo, ci va leggero nell’azione dell’1-0. Poi vaga per il campo ma senza cattiveria o voglia di rivalsa. (Dal 79′ Rugani ng).
- Locatelli 6,5 Lotta per due a metà campo. Magari in costruzione non è raffinato, però ci mette notevole intensità. Rimanendo lucido anche nei momenti di difficoltà della squadra.
- McKennie 6 Leggermente confusionario però attivo. Non a caso arriva più volte a rendersi pericoloso in area avversaria
- Cabal 5,5 La sua partita dura poco: 15 minuti scarsi. In questo breve lasso di tempo, però, rischia due volte su Pépé. (Dal 16′ Joao Mario 5,5 Un po’ troppa frenesia nella gestione di alcuni palloni).
- Koopmeiners 4 Più che l’olandese, ormai, il caso da analizzare è chi lo manda in campo. A prescindere dal ruolo l’esito è sempre insufficiente tra errori in appoggio e palle pericolose perse. (Dal 46′ Conceicao 7,5 Cambia volto alla partita in 10 minuti).
- Yildiz 5,5 Nessun guizzo stavolta, anche per l’ottima marcatura di Murino. Paga anche la stanchezza accumulata. (Dal 79′ Adzic ng).
- David 4,5 Inconsistente lì davanti. Facile presa della coppia difensiva del Sottomarino. Si divora, inoltre, un gol a porta vuota a testimonianza del momento di poca serenità che sta vivendo. Sfortunato, invece, in occasione della traversa. (Dall’86’ Vlahovic ng).
Top e flop del Villarreal
- Pépé 7 Fa ammattire la retroguardia bianconera
- Mikautadze 7 In passato la Juve lo ha cercato e stasera il motivo si intuisce. Bel peperino e anche freddo sotto porta.
- Renato Veiga 7 Sublima la sua prestazione con il gol del 2-2.
- Mourino 6,5 Il compito affidatogli è difficile ma lo assolve nel migliore dei modi.
- Tenas 5 Punto debole della squadra, al pari di una fase difensiva non completamente convincente. Non ci sono papere da evidenziare ma non dà sicurezza tra rinvii sbagliati e una personalità non da numero 1.
- Parejo 4,5 Sciagurato il pallone perso che porta all’1-2 di Conceicao.