Pagelle di Villarreal-Juventus 2-2: l'ex Veiga gela i bianconeri dopo la rimonta firmata Gatti e Conceicao

Ecco i top e flop del match dell'Estadio de la Ceramica, 2a giornata di Champions. I bianconeri buttano un tempo, poi si riscattano con i cambi ma non portano a termine il compito.

Igor Tudor sbaglia completamente formazione e condanna la Juventus ad un primo tempo in cui è totalmente preda del Villarreal. La bella notizia per i bianconeri è che il punteggio resta di 1-0 per gli spagnoli, grazie al gol di Mikautadze, con danni contenuti soprattutto da Perin. Nella ripresa, così, la Vecchia Signora riesce a ribaltarla con la clamorosa rovesciata di Gatti e con il solito Conceicao. Quando il grosso sembra fatto, ecco che la testa di Veiga sbuca per il 2-2 beffa.

Le scelte di Marcelino e Tudor

La Juve torna in campo in Champions dopo la bella rimonta con il Borussia Dortmund. La formazione è quella annunciata alla vigilia, con le novità Perin e Cabal dal primo minuto e il rientro tra i titolari di Jonathan David. Cambia ruolo Koopmeiners che da mediano torna trequartista. Pesanti le assenze di Bremer e Thuram. Nel Villarreal manca la stella Gerard Moreno e nel 4-3-3 scelto da Marcelino la punta centrale è Mikautadze con ai lati Pépé e l’ex interista Buchanan.

Pépé e Mikautadze fanno impazzire la Juve

L’asse Pépé-Mikautadze spaventa subito la Juventus. Cabal soffre la verve dell’esterno ivoriano ma va ko per infortunio muscolare dopo appena 15 minuti. Poco dopo l’uscita del colombiano i bianconeri prendono gol con Cambiaso che non riesce a contenere la terribile coppia del Villarreal facendosi infilare del georgiano per l’1-0. Perin si fa poi aiutare dal palo per negare a Pedraza il 2-0. Sempre il numero 1 piemontese tiene in piedi la Vecchia Signora su Buchanan.

Conceicao risveglia i bianconeri ma non basta

Tudor si rende conto dell’errore nella formazione iniziale e prova subito da inizio ripresa ad inserire Conceicao per Koopmeiners. Il portoghese serve a David un pallone da spingere solamente in porta e il canadese manda fuori clamorosamente. Serata storta? Non proprio perché Gatti in rovesciata segna un gol meraviglioso. E Conceicao completa la rimonta in contropiede. Nel finale la Juve si schiaccia in difesa a protezione del risultato e viene punita dall’ex Renato Veiga sbucato dal nulla di testa da angolo.

Le pagelle della Juventus

Perin 6,5 Compie tre buone parate, che servono a tenere in piedi i bianconeri nel delicato primo tempo. Nel finale crolla sul colpo di testa di Veiga non irresistibile.

Compie tre buone parate, che servono a tenere in piedi i bianconeri nel delicato primo tempo. Nel finale crolla sul colpo di testa di Veiga non irresistibile. Kalulu 6 Il Villarreal attacca più dalla zona opposta. Ne approfitta per salire un po’ di più rispetto a Kelly ma senza particolare feeling con Joao e Koop.

Il Villarreal attacca più dalla zona opposta. Ne approfitta per salire un po’ di più rispetto a Kelly ma senza particolare feeling con Joao e Koop. Gatti 7 Salva una potenziale occasione da gol ad inizio gara. Poi va in sofferenza come gli altri ma segna una rete da cineteca.

Salva una potenziale occasione da gol ad inizio gara. Poi va in sofferenza come gli altri ma segna una rete da cineteca. Kelly 5,5 Dalle sue parti c’è il terribile Pépé con tutto ciò che ne consegue. Non è adeguatamente supportato dai compagni ma l’inglese non è sempre

Dalle sue parti c’è il terribile Pépé con tutto ciò che ne consegue. Non è adeguatamente supportato dai compagni ma l’inglese non è sempre Cambiaso 4 Al di là del possibile fallo, ci va leggero nell’azione dell’1-0. Poi vaga per il campo ma senza cattiveria o voglia di rivalsa. (Dal 79′ Rugani ng ).

Al di là del possibile fallo, ci va leggero nell’azione dell’1-0. Poi vaga per il campo ma senza cattiveria o voglia di rivalsa. (Dal 79′ ). Locatelli 6,5 Lotta per due a metà campo. Magari in costruzione non è raffinato, però ci mette notevole intensità. Rimanendo lucido anche nei momenti di difficoltà della squadra.

Lotta per due a metà campo. Magari in costruzione non è raffinato, però ci mette notevole intensità. Rimanendo lucido anche nei momenti di difficoltà della squadra. McKennie 6 Leggermente confusionario però attivo. Non a caso arriva più volte a rendersi pericoloso in area avversaria

Leggermente confusionario però attivo. Non a caso arriva più volte a rendersi pericoloso in area avversaria Cabal 5,5 La sua partita dura poco: 15 minuti scarsi. In questo breve lasso di tempo, però, rischia due volte su Pépé. (Dal 16′ Joao Mario 5,5 Un po’ troppa frenesia nella gestione di alcuni palloni).

La sua partita dura poco: 15 minuti scarsi. In questo breve lasso di tempo, però, rischia due volte su Pépé. (Dal 16′ Un po’ troppa frenesia nella gestione di alcuni palloni). Koopmeiners 4 Più che l’olandese, ormai, il caso da analizzare è chi lo manda in campo. A prescindere dal ruolo l’esito è sempre insufficiente tra errori in appoggio e palle pericolose perse. (Dal 46′ Conceicao 7,5 Cambia volto alla partita in 10 minuti).

Più che l’olandese, ormai, il caso da analizzare è chi lo manda in campo. A prescindere dal ruolo l’esito è sempre insufficiente tra errori in appoggio e palle pericolose perse. (Dal 46′ Cambia volto alla partita in 10 minuti). Yildiz 5,5 Nessun guizzo stavolta, anche per l’ottima marcatura di Murino. Paga anche la stanchezza accumulata. (Dal 79′ Adzic ng ).

Nessun guizzo stavolta, anche per l’ottima marcatura di Murino. Paga anche la stanchezza accumulata. (Dal 79′ ). David 4,5 Inconsistente lì davanti. Facile presa della coppia difensiva del Sottomarino. Si divora, inoltre, un gol a porta vuota a testimonianza del momento di poca serenità che sta vivendo. Sfortunato, invece, in occasione della traversa. (Dall’86’ Vlahovic ng).

Top e flop del Villarreal