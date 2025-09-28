Pagelle Empoli-Carrarese: Shpendi torna a segnare, Finotto blocca Pagliuca. I Toscani non escono dalla crisi

Il derby toscano tra Empoli e Carrarese chiude la quinta giornata di Serie B: Finotto nel finale riprende la partita dopo il gol del neo entrato Ceesay

Si chiude la quinta giornata di Serie B con il derby toscano tra Empoli e Carrarese: 2-2 al Castellani. L’Empoli che parte subito forte: al 2′ Elia prova la conclusione al volo, ma Bleve si fa trovare pronto e devia. La Carrarese però non resta a guardare e al 15′ passa in vantaggio: corner battuto da Zuelli e inserimento vincente di Zanon, che sorprende la difesa e batte Fulignati. L’Empoli sembra accusare il colpo, ma reagisce e trova il pareggio poco prima dell’intervallo: al 43’ Elia calcia da fuori, il pallone sbatte sul palo e Shpendi è rapidissimo nel ribadire in rete.

Finotto la riprende nel finale: 2-2 tra Empoli e Carrarese

Nella ripresa i ritmi calano: al 48’ Bozhanaj viene ammonito, ma di vere occasioni da gol non ce ne sono più. L’Empoli tiene il pallino del gioco, la Carrarese si chiude bene e cerca di mettere in difficoltà in ripartenza. La sfida si riaccende nel finale, quando al 78′ il neo entrato Ceesay riporta aventi i suoi. Passano 10 minuti, la Carrarese attacca a testa bassa e riporta il risultato in parità con il gol di Finotto, su assist di Abiuso.

Top e flop dell’Empoli

Stiven Shpendi – 7,5: Torna a segnare e lo fa quando più serve regalando in pareggio. Fiuto da attaccante puro, trova la rete con grande reattività.

Andrea Fulignati – 7: Sempre attento e reattivo, tiene a galla la squadra con parate importanti.

Franco Carboni – 5,5: Il suo compito è quello di portare qualità, ma oggi non si è vista. Nervoso e impreciso, prende anche un giallo che ne condiziona la gara.

Nosà Obaretin – 5,5: Fatica a trovare le misure agli avversari e soffre troppo nelle marcature.

Top e Flop della Carrarese

Simone Zanon – 7: il suo inserimento vale il gol del vantaggio, tempismo perfetto.

Mattia Finotto – 6,5: Primo gol stagionale per l’attaccante dei gialloblù. Gol fondamentale per il pareggio: ottima partita anche con la squadra, oltre alla rete

Kleis Bozhanaj – 5,5: ammonito e poco incisivo, non riesce a dare qualità.

Nicolás Schiavi – 5: solitamente il leader tecnico della squadra, nel derby non riesce a incidere. Prestazione sottotono, mai davvero pericoloso in avanti.

Il Modena in rimonta: Pescara ko

La domenica di Serie B si era aperta con la vittoria del Modena contro il Pescara: 2-1 al Braglia. Stop per gli abruzzesi dopo il poker rifilato proprio all’Empoli nella scorsa giornata. Olzer aveva portato avanti la squadra di Vivarini sul finale del primo tempo, ma nella ripresa il Modena entra con un piglio diverso e ribala tutto in cinque minuti. Al 52′ Gliozzi su rigore trova il gol del pareggio, Sersanti al 58′ segna il gol del definitivo 2-1. Il Pescara nel finale non riesce ad abbattere il muro del Modena e non riesce a evitare la terza sconfitta in campionato.