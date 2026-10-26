Le pagelle del Gran Premio di Austin vinto da un Antonelli vicinissimo al mondiale e magistrale nella gestione della corsa, grande gara di Leclerc meglio di Verstappen mentre Hamilton arriva tardi, Russell ridimensionato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è un nuovo sceriffo in città. La citazione riporta a Michael Jordan quando si impose davanti a due mostri sacri del basket come Larry Bird e Magic Johnson. La stessa cosa ha fatto Kimi Antonelli vincendo ad Austin e mettendosi dietro nell’ordine Leclerc, Verstappen, Hamilton e Norris. Ancora una volta. Specie ora ad un passo dal diventare campione del mondo (domenica prossima in Messico). Kimi la fa da padrone in pista, in classifica e anche nelle nostre pagelle tra voti e votacci col cappello da cowboy in testa. Sempre in testa proprio come Antonelli quest’anno.

Le pagelle del GP di Austin

Antonelli 10 e lode : siccome abbiamo finito gli aggettivi ne dobbiamo riciclare qualcuno. Scherzi a parte, difficile capire dove finisca la superiorità della Mercedes e dove inizi il talento di sto ragazzo qua che domina qualifiche e gare che non lo vedevano favorito con un crescendo rossiniano dal venerdì alla domenica. Solido, veloce, gentile con le gomme. Ecco, abbiam sfornato tre aggettivi per Kimi ma ora basta perchè li dobbiam tenere per domenica prossima dove serviranno fiumi di parole. Dai, che ci siamo!

: siccome abbiamo finito gli aggettivi ne dobbiamo riciclare qualcuno. Scherzi a parte, difficile capire dove finisca la superiorità della Mercedes e dove inizi il talento di sto ragazzo qua che domina qualifiche e gare che non lo vedevano favorito con un crescendo rossiniano dal venerdì alla domenica. Solido, veloce, gentile con le gomme. Ecco, abbiam sfornato tre aggettivi per Kimi ma ora basta perchè li dobbiam tenere per domenica prossima dove serviranno fiumi di parole. Dai, che ci siamo! Leclerc 10 : merita il massimo dei voti Charles perchè l’abbiam spesso bastonato ma da Silverstone il monegasco ha switchato. Sarà per l’imminente paternità, ha trovato il passo, ha capito il deployment e tutte le altre menate delle nuove monoposto. E al di là dei limiti cronici della SF-26 oramai è stabilmente davanti a Lewis. Gli manca solo la vittoria.

: merita il massimo dei voti Charles perchè l’abbiam spesso bastonato ma da Silverstone il monegasco ha switchato. Sarà per l’imminente paternità, ha trovato il passo, ha capito il deployment e tutte le altre menate delle nuove monoposto. E al di là dei limiti cronici della SF-26 oramai è stabilmente davanti a Lewis. Gli manca solo la vittoria. Verstappen 7,5: se si è perso lui o la Red Bull difficile dirlo, fatto sta che arrivava ad Austin con i galloni da testa di serie numero 1 ed invece si è ritrovato in crisi sul passo che a Singapore era stata la sua forza. Mai davvero in bolla non si è arreso, ha provato pure a essere aggressivo con la strategia perchè in testa lui ha solo la vittoria ma alla fine ha rischia di perdere il podio. Ma tanto a lui interessa poco un 3° posto.

Hamilton 6 : raggiunge la sufficienza solo per il buon finale quando ritrova manico e passo con le gomme hard montante nell’ultimo stint sulla sua Ferrari. Eppure, Malesia a parte, continua a faticare ad andare a podio e a battere Leclerc. Solo colpa della macchina che è meno “sua”?

: raggiunge la sufficienza solo per il buon finale quando ritrova manico e passo con le gomme hard montante nell’ultimo stint sulla sua Ferrari. Eppure, Malesia a parte, continua a faticare ad andare a podio e a battere Leclerc. Solo colpa della macchina che è meno “sua”? Norris 6,5 : partiva dietro, ha provato a giocare il jolly di una sola sosta ma ha fatto la fine di Hamilton a Singapore. Temerario.

: partiva dietro, ha provato a giocare il jolly di una sola sosta ma ha fatto la fine di Hamilton a Singapore. Temerario. Russell 2 : come i punti che lo tengono ancora in corsa per il titolo formalmente e matematicamente. Giorgio però becca 54 secondo dall’altra Mercedes guidata da Antonelli. Che sarà pure un fenomeno ma lui finisce dietro tutto il lotto di quelli buoni. Ridimensionato.

: come i punti che lo tengono ancora in corsa per il titolo formalmente e matematicamente. Giorgio però becca 54 secondo dall’altra Mercedes guidata da Antonelli. Che sarà pure un fenomeno ma lui finisce dietro tutto il lotto di quelli buoni. Ridimensionato. Lawson 8 : Abbonato alla zona punti, abbonato ai voti buoni. Ha convinto a suon di risultati Red Bull e Racing Bulls a tenerlo.

: Abbonato alla zona punti, abbonato ai voti buoni. Ha convinto a suon di risultati Red Bull e Racing Bulls a tenerlo. Hadjar 5,5 : si è addormentato in partenza, passato dalle Ferrari, ha allungato il primo stint e si è un po’ smarrito.

: si è addormentato in partenza, passato dalle Ferrari, ha allungato il primo stint e si è un po’ smarrito. Piastri 4,5 : anonimo come pochi, non si capisce cosa gli sia successo da un anno a questa parte.

: anonimo come pochi, non si capisce cosa gli sia successo da un anno a questa parte. Sainz 3: colto da un raptus ad un certo punto, come già successo in Ungheria, decide di bloccare una Ferrari, quella di Hamilton, in fase di doppiaggio. Bandiera blu non ti conosco.

La cronaca e il report del Gp di Austin