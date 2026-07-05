Le pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna con la splendida vittoria di Leclerc che rinasce a Silverstone, insperato 2° Russell e un Hamilton graziato dalla direzione corsa, peccato per Antonelli

La rinascita di Leclerc, la sfortuna di Antonelli, un po’ di pasticci di Hamilton, tutto questo e non solo nelle pagelline e pagellacce del Gran Premio di Silverstone che ha incoronato la Ferrari al 2° successo stagionale su una pista dove doveva fare fatica ma che ha rovinato con la scelta un po’ scellerata di fermare Lewis pensando a una ripartenza che non c’è stata. Voti e pagelle, top e flop come se fossimo in un pub inglese.

Le pagelle del Gran Premio di Silverstone

Leclerc 10 : qualcuno amante delle etichette l’aveva dato addirittura per finito dopo un paio di svarioni, ecco la risposta alle critiche da parte di Charles che ha stravolto la sua SF-26 e con essa il week end di Silverstone e forse la stagione. Alla faccia dei de profundis.

: qualcuno amante delle etichette l’aveva dato addirittura per finito dopo un paio di svarioni, ecco la risposta alle critiche da parte di Charles che ha stravolto la sua SF-26 e con essa il week end di Silverstone e forse la stagione. Alla faccia dei de profundis. Antonelli 8 : sfortunato, stoico, tremendamente forte lo stesso Kimi che ha provato fino alla fine a portare un paio di punti a casa e ce l’avrebbe pure fatta senza una penalità forse assurda per un track limits quando la sua Mercedes non ne voleva sapere di stare in strada. Davvero un peccato perchè senza quel problema probabilmente l’avrebbe vinta.

: sfortunato, stoico, tremendamente forte lo stesso Kimi che ha provato fino alla fine a portare un paio di punti a casa e ce l’avrebbe pure fatta senza una penalità forse assurda per un track limits quando la sua Mercedes non ne voleva sapere di stare in strada. Davvero un peccato perchè senza quel problema probabilmente l’avrebbe vinta. Hamilton 7 : sarà stata la tensione di ritrovarsi una macchina buona in casa davanti al suo pubblico ma non è stato perfetto come in altre occasione e come all’inizio del week end. Pasticcia allo start, pasticcia con le bandiere gialle ma si becca solo una reprimenda laddove altri in altre occasioni si sarebbero presi la penalità che lo avrebbe mandato fuori dal podio. E ci si mette pure il box Ferrari che lo richiama quando forse lo si poteva tenere dentro. Abbiamo già detto “pasticcio”?

: sarà stata la tensione di ritrovarsi una macchina buona in casa davanti al suo pubblico ma non è stato perfetto come in altre occasione e come all’inizio del week end. Pasticcia allo start, pasticcia con le bandiere gialle ma si becca solo una reprimenda laddove altri in altre occasioni si sarebbero presi la penalità che lo avrebbe mandato fuori dal podio. E ci si mette pure il box Ferrari che lo richiama quando forse lo si poteva tenere dentro. Abbiamo già detto “pasticcio”? Russell 8 : fatica a stare dietro Antonelli eppure tra Barcellona e Silverstone si ritrova con un 45-0 pesante nei confronti di Kimi. A casa sua si vede piombare dall’alto un 2° posto e deve ringraziare Verstappen che con la sua uscita gli ha regalato due posizioni. Continua a prendere la paga da Kimi ma continua a recuperargli punti.

: fatica a stare dietro Antonelli eppure tra Barcellona e Silverstone si ritrova con un 45-0 pesante nei confronti di Kimi. A casa sua si vede piombare dall’alto un 2° posto e deve ringraziare Verstappen che con la sua uscita gli ha regalato due posizioni. Continua a prendere la paga da Kimi ma continua a recuperargli punti. Norris 7 : tira fuori il massimo dalla sua McLaren che è ben poca cosa rispetto agli standard di un anno quando filava come il vento verso il titolo.

: tira fuori il massimo dalla sua McLaren che è ben poca cosa rispetto agli standard di un anno quando filava come il vento verso il titolo. Piastri 5 : parte troppo dietro e resta intruppato nelle baruffe di centro gruppo, la sosta lo condanna a un inseguimento che non viene nemmeno premiato da un punticino.

: parte troppo dietro e resta intruppato nelle baruffe di centro gruppo, la sosta lo condanna a un inseguimento che non viene nemmeno premiato da un punticino. Verstappen 4 : nervoso, ancora una volta, come in Austria cerca di andare oltre il limite per provare a fare quel qualcosa in più che sta macchina non gli permette. Fa male vedere un 4 volte campione del mondo così ma come dice Gerry Scotti, la ruota gira per tutti.

: nervoso, ancora una volta, come in Austria cerca di andare oltre il limite per provare a fare quel qualcosa in più che sta macchina non gli permette. Fa male vedere un 4 volte campione del mondo così ma come dice Gerry Scotti, la ruota gira per tutti. Hadjar 8 : il ragazzino cresce all’ombra di SuperMax e si permette anche di stargli davanti per un po’. Il 5° posto finale è un premio alla sua crescita. Nei magnifici 8 ci sta eccome.

: il ragazzino cresce all’ombra di SuperMax e si permette anche di stargli davanti per un po’. Il 5° posto finale è un premio alla sua crescita. Nei magnifici 8 ci sta eccome. Lawson e Lindblad 8 : oramai sono come i fratelli De Rege, vanno sempre in coppia, al traguardo, Liam davanti e Arvind subito dopo, ma stavolta la loro corsa valle alla Racing Bulls un 6° e 7° posto. Solidi come pochi al momento.

: oramai sono come i fratelli De Rege, vanno sempre in coppia, al traguardo, Liam davanti e Arvind subito dopo, ma stavolta la loro corsa valle alla Racing Bulls un 6° e 7° posto. Solidi come pochi al momento. Bortoleto 8,5 : portare un’Audi a punti è cosa non facile, portarla 8° è impresa assoluta. Bravissimo Gabriel.

: portare un’Audi a punti è cosa non facile, portarla 8° è impresa assoluta. Bravissimo Gabriel. Colapinto e Gasly 7 : il caos finale, la “moria” di macchine e piloti li porta in zona punti, loro erano lì ad approfittarne e son stati bravi anche perchè la Racing Bulls è oramai nei tubi di scarci dell’Alpine nel Mondiale costruttori.

: il caos finale, la “moria” di macchine e piloti li porta in zona punti, loro erano lì ad approfittarne e son stati bravi anche perchè la Racing Bulls è oramai nei tubi di scarci dell’Alpine nel Mondiale costruttori. Sainz 4: ha un attimo di abbiocco utile a far venire un colpo al cuore ai tifosi Ferrari e una rabbia da “vaffa” a Leclerc al momento del doppiaggio. E menomale che sono ottimi amici.

La cronaca e il report di Silverstone