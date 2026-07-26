C’è qualcosa che non va in questa Ferrari che buca abbastanza clamorosamente l’appuntamento con il Gp di Ungheria, tanti errori, dei piloti e del box che pesano sull’assenza di entrambe le rosse dal podio dell’Hungaroring. Pagelle ma sarebbe meglio dire pagellacce per Hamilton che pasticcia ancora e ancora, così come per Leclerc senza infamia e senza lode. Quella che si prende di certo Norris, non a caso campione del mondo, ma anche Verstappen ed Antonelli che salgono sul podio, soprattutto dopo l’ennesima dimostrazione di grande maturità, insomma un podio da campioni del mondo… e ci siamo capiti!
Le pagelle del Gran Premio di Ungheria
- Norris 10 e lode:
- Verstappen 9:
- Antonelli 8:
- Leclerc 5:
- Hamilton 4:
- Russell 5,5:
- Piastri 7,5:
- Hadjar 7:
- Lawson 8: oramai è una presenza fissa nella zona punti, stavolta ha sverniciato Lawson (6) soffiandogli anche gli aggiornamenti grazie al miglior piazzamento di Silverstone. Interessante!
- Hulkenberg 7: due gare di fila a punti con la Audi, non aggiungiamo altro.
- Sainz 2:
- Alonso 7:
- Stroll 7+:
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