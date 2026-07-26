Le pagelle del Gran Premio di Ungheria con il ritorno alla vittoria di Norris, il podio di Verstappen e di un sempre più maturo Antonelli con la delusione Ferrari, Leclerc spuntato e Hamilton ancora penalizzato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è qualcosa che non va in questa Ferrari che buca abbastanza clamorosamente l’appuntamento con il Gp di Ungheria, tanti errori, dei piloti e del box che pesano sull’assenza di entrambe le rosse dal podio dell’Hungaroring. Pagelle ma sarebbe meglio dire pagellacce per Hamilton che pasticcia ancora e ancora, così come per Leclerc senza infamia e senza lode. Quella che si prende di certo Norris, non a caso campione del mondo, ma anche Verstappen ed Antonelli che salgono sul podio, soprattutto dopo l’ennesima dimostrazione di grande maturità, insomma un podio da campioni del mondo… e ci siamo capiti!

Le pagelle del Gran Premio di Ungheria

Norris 10 e lode :

: Verstappen 9 :

: Antonelli 8 :

: Leclerc 5 :

: Hamilton 4 :

: Russell 5,5 :

: Piastri 7,5 :

: Hadjar 7 :

: Lawson 8 : oramai è una presenza fissa nella zona punti, stavolta ha sverniciato Lawson (6) soffiandogli anche gli aggiornamenti grazie al miglior piazzamento di Silverstone. Interessante!

: oramai è una presenza fissa nella zona punti, stavolta ha sverniciato Lawson (6) soffiandogli anche gli aggiornamenti grazie al miglior piazzamento di Silverstone. Interessante! Hulkenberg 7 : due gare di fila a punti con la Audi, non aggiungiamo altro.

: due gare di fila a punti con la Audi, non aggiungiamo altro. Sainz 2 :

: Alonso 7 :

: Stroll 7+:

La cronaca e il report del GP di Ungheria

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