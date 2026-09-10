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CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Pagelle Fenerbahce-Roma 1-1: Cristante chirurgico, Svilar sempre attento, Dybala e Malen a intermittenza

Cristante sblocca il risultato con un diagonale chirurgico dalla distanza, ma a inizio ripresa Greenwood imbecca per Brown che beffa Svilar, decisivo in almeno due occasioni.

6 min di lettura

Carmine Roca

Carmine Roca

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

A Istanbul, la Roma esordisce con un pareggio nella Phase League di Champions League, fermando sull’1-1 il Fenerbahce. Cristante sblocca il risultato con un gol dalla distanza (passaggio decisivo di Malen), ma a inizio ripresa, un errore difensivo dei giallorossi consente ai turchi di pareggiare con Brown (assist di Greenwood).

Greenwood, quasi un ex dell’incontro considerata la trattativa con la Roma quest’estate, impressiona nel primo tempo, con sgasate e giochi di gambe che esaltano i tifosi del Fenerbache. A tratti, però, è troppo egoista, ma è mezza squadra. Per la Roma spicca Kone, tentacolare in mezzo al campo: la sua pressione costante sui portatori di palla turchi è continua ed efficace. Suo il merito al 20′, quando Dybala spaventa Ederson con una botta secca ma centrale. Poi esce a inizio ripresa, forse per un problema muscolare. E la Roma cala.

Quanta personalità per la squadra di Gasperini: chiedere a Cristante, che con una coordinazione perfetta, con un diagonale preciso dai 18 metri, indovina l’angolino, concludendo meravigliosamente bene un’azione personale di Malen (l’olandese si rivedrà al tiro soltanto al 21′ della ripresa). Il primo tempo si chiude con i giallorossi avanti di un gol.

Ma l’inizio di ripresa è una doccia gelata per la Roma: Mancini non legge l’inserimento di Brown, imbeccato da Greenwood e glaciale davanti a Svilar, che per due volte tiene la Roma a galla, soprattutto sul neo-entrato Aydin al 28′. Molto male il posizionamento del difensore giallorosso, ma hanno responsabilità pure Ndicka e Wesley. Nel finale rocambolesca traversa del Fenerbahce ed esordio in giallorosso per De Roon.

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Pagelle Fenerbahce

Ederson 6 - Resta in piedi fino all'ultimo e sventa la bordata di Dybala. Imprendibile il diagonale di Cristante.

Muldur 5,5 - Un po' troppo nervoso in alcuni frangenti, ne risente la prestazione.

Skriniar 6,5 - Malen gli gira un po' al largo, perché gli fa sentire il fisico. Prova di sostanza.

Ake 6 - Svolge il compitino con attenzione, nulla di trascendentale in marcatura.

Brown 7 - Con i suoi movimenti favorisce la mobilità degli esterni offensivi, poi si mette in proprio e pareggia a inizio ripresa.

Yuksek 6,5 - La novità tattica del Fenerbache, con una diagonale su Malen sventa un pericolo nel primo tempo.

Kante 6 - Soffre Kone, tanto. Ma la sgasata palla al piede a inizio ripresa, prima dell'assist a Muriqi, vale da sola un voto alto in pagella.

Elmaz 6 - Suo il primo tiro in porta, un rasoterra poco potente. Sufficiente (17' st Mercan 6 - Dinamico nel finale di partita).

Greenwood 7 - A tutto campo, inizia a destra, ma le cose più interessanti le fa sulla sinistra. Assist sontuoso per Brown.

Muriqi 5 - Lavora di sponda, ma è troppo statico per impensierire Mancini e compagni. E si divora il 2-1 davanti a Svilar. (27' st Lukaku 6 - Entra bene in partita con l'assist ad Aydin).

Akturkoglu 6 - Attaccante generoso, spinge, ripiega, raddoppia. Impensierisce Svilar al 12', ma rischia sul fallo su Dybala poco fuori l'area di rigore. (27' st Aydin 6 - Sfiora subito il gol del 2-1, trovando un ottimo Svilar sulla sua strada).

Pagelle Roma

Svilar 6,5 - Attento su Akturtoglu, che non allarga troppo la conclusione. Nulla può sul lob di Brown per l'1-1, ma evita il 2-1 su Muriqi e l'uscita di testa su Brown vale mezzo gol. Super anche sul tiro sporco di Aydin.

Mancini 5 - C'è Greenwood dalle sue parti, lo tiene tutto sommato bene, ma sbaglia clamorosamente il posizionamento difensivo sull'imbucata di Brown. (29' st Balerdi sv)

Ndicka 5,5 - Prende in consegna Muriqi, scontro senza esclusione di colpi. Non bene sul pareggio del Fenerbache.

Hermoso 6,5 - Si spinge anche oltre la metà campo per seguire a vista Greenwood. È il primo a impostare, difende bene.

Rensch 6 - Di sostanza, senza fronzoli, un po' meglio nel primo tempo. (29' st Molina sv)

Cristante 7 - Ha coraggio, tira e segna dalla distanza. Gran bel duello con Kante, capisce bene le situazioni e le gestisce con esperienza.

Kone 6,5 - Davanti al suo idolo Kante è tentacolare: sradica palloni, uno lo serve a Dybala al 20' che impegna Ederson. Esce, probabilmente, per qualche problemino muscolare. (8' st Pisilli 5,5 - Non benissimo, anzi. Un po' di errori in impostazione).

Wesley 5 - Compassato, lento, fuori fase. Non spinge mai sull'acceleratore e si fa fregare da Brown sul gol dell'1-1.

Dybala 6 - Conclude forte, ma centrale al 20'. Esce un po' dalla partita e vi rientra a metà ripresa, quando quasi conquista un calcio di rigore. È vivo.

Soule 5,5 - Qualche lampo, timido. Qualche cross interessante, ma nel complesso non brilla. (29' st Mora sv)

Malen 6 - Offuscato dai centrali difensivi, trova metri di campo fuori dall'area e costruisce l'azione del gol di Cristante (42' st De Roon sv)

Il migliore in campo

Bryan Cristante e Mason Greenwood si prendono la palma di migliore in campo. Solido, determinato, efficace in mezzo al campo, il centrocampista giallorosso. Fa addirittura meglio alla conclusione, imprendibile quella partita dal suo destro al 39' del primo tempo: una saetta precisa e velenosa, troppa roba per Ederson.

L'esterno inglese è una spina nel fianco per la difesa giallorossa. I difensori di Gasperini se la cavano benone fino a inizio ripresa, quando l'imbucata per Brown manda in tilt l'intera retroguardia.

La pagella dell'arbitro Manzano (Spagna)

Il primo tempo scivola via senza problemi, gestisce una partita corretta e piacevole. In 5' nella ripresa sventola due gialli, prima a Rensch sull'1-0 per la Roma e poi a Brown, subito dopo il gol dell'1-1. Sorvola sulla lieve trattenuta di Muldur su Dybala: il rigore sembrava esagerato, ma il contatto c'era. Il fischietto spagnolo, però, non ha dubbi sul contatto tra Akturkoglu (che ammonisce per proteste) e Dybala in area turca: prima concede il rigore, poi cambia idea e assegna, giustamente, la punizione dal limite.

L'errore grave lo commette al 26', quando non concede un calcio di punizione alla Roma, per un fallo di Muldur (pure lui ammonito) su Wesley. Il Var non può intervenire, sarebbe potuta essere una buona chance per la Roma. Giuste, invece, le ammonizioni a Yuksek e Cristante, nel concitato finale di partita. Voto: 5,5.

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