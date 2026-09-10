Cristante sblocca il risultato con un diagonale chirurgico dalla distanza, ma a inizio ripresa Greenwood imbecca per Brown che beffa Svilar, decisivo in almeno due occasioni.

A Istanbul, la Roma esordisce con un pareggio nella Phase League di Champions League, fermando sull’1-1 il Fenerbahce. Cristante sblocca il risultato con un gol dalla distanza (passaggio decisivo di Malen), ma a inizio ripresa, un errore difensivo dei giallorossi consente ai turchi di pareggiare con Brown (assist di Greenwood).

Greenwood, quasi un ex dell’incontro considerata la trattativa con la Roma quest’estate, impressiona nel primo tempo, con sgasate e giochi di gambe che esaltano i tifosi del Fenerbache. A tratti, però, è troppo egoista, ma è mezza squadra. Per la Roma spicca Kone, tentacolare in mezzo al campo: la sua pressione costante sui portatori di palla turchi è continua ed efficace. Suo il merito al 20′, quando Dybala spaventa Ederson con una botta secca ma centrale. Poi esce a inizio ripresa, forse per un problema muscolare. E la Roma cala.

Quanta personalità per la squadra di Gasperini: chiedere a Cristante, che con una coordinazione perfetta, con un diagonale preciso dai 18 metri, indovina l’angolino, concludendo meravigliosamente bene un’azione personale di Malen (l’olandese si rivedrà al tiro soltanto al 21′ della ripresa). Il primo tempo si chiude con i giallorossi avanti di un gol.

Ma l’inizio di ripresa è una doccia gelata per la Roma: Mancini non legge l’inserimento di Brown, imbeccato da Greenwood e glaciale davanti a Svilar, che per due volte tiene la Roma a galla, soprattutto sul neo-entrato Aydin al 28′. Molto male il posizionamento del difensore giallorosso, ma hanno responsabilità pure Ndicka e Wesley. Nel finale rocambolesca traversa del Fenerbahce ed esordio in giallorosso per De Roon.