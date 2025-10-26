Pagelle Fiorentina-Bologna 2-2: Castro illumina, Bernardeschi pasticcia, Pioli s'aggrappa a Gudmundsson e Kean

Quinto risultato utile consecutivo per il Bologna di Italiano, la Fiorentina di Pioli evita il baratro della crisi piena rimontando con due rigori nel finale da 2-0 a 2-2: la Viola resta, però, ancora a secco di vittorie, penultima in classifica.
Al Franchi decidono i gol di Castro al 25′, Cambiaghi al 52′ pattati dagli undici metri da Gudmundsson (73′) e Kean (94′). In grande difficoltà i toscani al cospetto degli emiliani, quasi perfetti, ma che possono provare a ripatire dalla reazione d’orgoglio nel finale.
Lo stato di grazia e di intesa collettiva, palese in casa Bologna, che andato a schiantarsi come un’impetuosa onda sul fragile castello di sabbia che è, in questo momento, la Fiorentina: in crisi e slegata, nonostante il successo in Conference League contro il Rapid Vienna. Una squadra vera e consolidata contro un gruppo che non è riuscito ancora a trovare una precisa identità e rischia grosso come testimoniato dalla posizione in classifica. Con il tecnico sempre più sul filo del rasoio, salvato da due episodi e una reazione di puro cuore nel finale.
Fiorentina, top e flop
- Kean 6.5: L’ultimo a mollare: penalizzato dalla mancanza di rifornimenti adeguati per esprimere le sue doti da realizzatore, decisivo nel guadagnarsi e trasformare il penalty del 2-2.
- Gudmundsson 6: La palla che calcia dal dischetto pesa come un macigno. Rischia di veder parato il suo destro a incrociare, ma fa centro regalando un finale di speranza alla Fiorentina.
- Dodo 5.5: Gioca una partita generosissima, pesca il braccio di Ferguson permettendo alla Fiorentina di accorciare su rigore. Si divora il gol del 3-2.
- Ranieri 5.5: Sfiora il gol nel primo tempo, ma soffre maledettamente la catena Holm-Orsolini.
- Mandragora 5: Lontano parente del giocatore decisivo che sa essere.
- Pablo Marì 5: Non riesce a guidare il reparto. In difesa la Fiorentina è un colabrodo. Colpa di tutti, sua non di meno.
- Fagioli 4.5: Non riesce a prendere per mano il centrocampo. Si eclissa col passare dei minuti e viene sostituito, inevitabilmente, dopo il raddoppio del Bologna.
Bologna, top e flop
- Castro 7.5: Un gioiello al volo e sblocca la partita. Talento puro, cristallino, destinato a brillare ad altissimi livelli.
- Cambiaghi 7.5: Ancora una volta in formato nazionale. Freddo davanti a De Gea. A tratti imprendibile.
- Orsolini 7: Duetta alla perfezione con Holm. C’è la sua firma sull’azione che porta al 2-0 del Bolo.
- Miranda 6.5: Giganteggia in difesa e sfiora pure un gol. Pilastro della retroguardia rossoblù.
- Holm 6: Tela di Penelope. Suo l’assist per il gol di Cambiaghi. Espulso per somma di ammonizioni.
- Ferguson 5.5: Maldestro il tocco di mano su cross di Dodo: calcio di rigore per la Fiorentina.
- Bernardeschi 5: Entra, fischiatissimo, e causa il calcio di rigore che permette di pareggiare alla Fiorentina con un movimento scomposto delle braccia a protezione del volto.
Fiorentina-Bologna, la pagella dell’arbitro
Fiorentina-Bologna è stata diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 1 assistito da Imperiale (Genova) e Preti (Mantova). Quarto ufficiale Guida (Torre Annunziata). Al VAR Paterna (Teramo) e Marini (Roma 1). Assegna un calcio di rigore alla Fiorentina per fallo di mano di Lucumì e poi lo revoca dopo aver fatto ricorso al monitor. Convalida un gol a Dallinga e poi lo cassa dopo un altro ricorso all’on-field review. Ed è ancora una volta necessaria una revisione per assegnare il penalty a favore della Fiorentina, nel finale, per un braccio fuori sagoma di Bernardeschi. Voto 5.5.