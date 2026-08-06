Pagelle Fiorentina-Deportivo La Coruña 1-1: Ndour brilla, Atta convince. Pongracic rovina tutto nel finale

La Fiorentina si fa raggiungere all'ultimo respiro dal Deportivo La Coruña e chiude sull'1-1 la sua amichevole estiva. Ottime indicazioni per Grosso per larghi tratti della gara, ma il finale lascia l'amaro in bocca.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Finisce 1-1 l’amichevole del Viola Park tra Fiorentina e Deportivo La Coruna. I viola avevano meritato il vantaggio grazie alla splendida conclusione al volo di Ndour nel primo tempo e per oltre novanta minuti hanno controllato la partita, creando diverse occasioni per raddoppiare e concedendo pochissimo agli spagnoli. Proprio quando il successo sembrava ormai in cassaforte, però, una punizione concessa ingenuamente da Pongracic ha permesso al Deportivo di trovare il pareggio con Nsongo, complice una deviazione in area che ha sorpreso la difesa viola. Restano comunque buone sensazioni sul piano del gioco e dell’organizzazione, ma il finale rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare.