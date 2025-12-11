Pagelle Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: Kean segna e spreca, pendolino Dodò, Gudmundsson scuote i viola

La Fiorentina torna a vincere in Conference League dopo due ko: Kean sblocca di testa al 18', Mykhaylenko pareggia nella ripresa. La risolve il subentrato Gudmundsson.

La Fiorentina torna alla vittoria in Conference League dopo due sconfitte di fila: battuta 2-1 la Dinamo Kiev al “Franchi”, viola a 9 punti dopo 5 giornate. Dzeko spreca in avvio, Kean fa meglio e di testa porta avanti i viola. Nella ripresa De Gea si salva su Voloshin, ma non arriva sul siluro di Mykhaylenko che pareggia i conti. Vanoli indovina i cambi e Gudmundsson fa vincere la Fiorentina dopo un miracolo di Nescheret su Kean.

Fiorentina-Dinamo Kiev, la chiave del match

Ampio turnover per Paolo Vanoli, che rispetto al Sassuolo ne cambia due in difesa (Viti e Pongracic per Ranieri e Marì), addirittura quattro a centrocampo (l’intera mediana con Richardson, Nicolussi Caviglia e Ndour titolari), inserisce Fortini sulla sinistra e conferma Kean accanto a Dzeko. Tra i pali imprescindibile De Gea.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pronti, via e l’incornata di Dzeko sorvola d’un soffio la porta della Dynamo sul cross di Dodò, l’ultimo dei tre confermati dal tecnico viola. Il brasiliano ci riprova al 18’ e stavolta la Fiorentina la sblocca: traversone dalla destra, Kean sbuca alle spalle di Thiare e insacca di testa. Al 37′ nuovo tentativo dell’attaccante azzurro, che si accentra e scarica un destro telefonato per Neshcheret. Poi ci prova Richardson con una sventola alta di sinistro.

Un lampo della Dinamo a inizio ripresa: destro forte di Voloshin sul primo palo, De Gea se la cava. È il preludio al sorprendente pareggio degli ucraini: al 10′, Mykhaylenko esplode un destro terrificante che si infila all’incrocio dei pali. Clamorosa, poi, la chance sprecata da Kean a un metro dalla porta della Dinamo sulla sponda di Viti: conclusione sull’esterno della rete, era più difficile sbagliare che segnare.

A metà frazione Vanoli inserisce Kouamè, Gudmundsson e Parisi provando a scuotere una Fiorentina involuta nella ripresa. L’islandese entra bene in partita e al 27′ quasi indovina l’angolo al termine di un’azione personale. Troppo centrale, invece, il colpo di testa di Ndour, che salva Nescheret. Al terzo tentativo arriva il 2-1 viola: cross di Parisi dalla sinistra, Nescheret fa un miracolo respingendo il colpo di testa di Kean con le gambe, ma sulla ribattuta Gudmundsson gonfia la rete.

Nel finale si ripete l’asse Parisi-Kean: lancio del terzino irpino, l’attaccante difende palla e calcia forte, trovando ancora uno strepitoso Nescheret sulla sua strada. Poi un brivido corre lungo la schiena dei viola sul colpo di testa di Yarmolenko, che non direziona bene il pallone e grazia De Gea.

Top e flop Fiorentina

Gudmundsson 7 – Entra e cambia volto alla Fiorentina, che nella ripresa si era spenta dopo aver subito l’1-1. Sfiora il gol in diagonale, lo trova ribadendo in rete la respinta di Nescheret su Kean.

– Entra e cambia volto alla Fiorentina, che nella ripresa si era spenta dopo aver subito l’1-1. Sfiora il gol in diagonale, lo trova ribadendo in rete la respinta di Nescheret su Kean. Dodò 6,5 – Spinge sulla destra e spedisce in area cross dolci come cioccolatini. Kean ringrazia e porta avanti i viola. Si conferma nella ripresa.

– Spinge sulla destra e spedisce in area cross dolci come cioccolatini. Kean ringrazia e porta avanti i viola. Si conferma nella ripresa. Kean 6,5 – Con una poderosa inzuccata dà il primo scossone al match, ma si divora il 2-1 a un metro da Neshcheret, che poi gli nega due volte la doppietta personale.

– Con una poderosa inzuccata dà il primo scossone al match, ma si divora il 2-1 a un metro da Neshcheret, che poi gli nega due volte la doppietta personale. Parisi 6,5 – Entra benissimo in partita e manda due volte in porta Kean con lanci illuminanti: sul primo nasce il 2-1 di Gudmundsson, sul secondo si esalta il bravo Nescheret.

– Entra benissimo in partita e manda due volte in porta Kean con lanci illuminanti: sul primo nasce il 2-1 di Gudmundsson, sul secondo si esalta il bravo Nescheret. Fortini 6,5 – È un diesel, carbura col passare dei minuti acquisendo coraggio e personalità. Anche Vanoli apprezza. Nella ripresa diventa insuperabile in difesa.

– È un diesel, carbura col passare dei minuti acquisendo coraggio e personalità. Anche Vanoli apprezza. Nella ripresa diventa insuperabile in difesa. Viti 6,5 – A Guerrero lascia solo un colpo di testa dopo 65′ di gioco. Marcatura stretta, strettissima, che l’attaccante della Dinamo soffre tremendamente.

– A Guerrero lascia solo un colpo di testa dopo 65′ di gioco. Marcatura stretta, strettissima, che l’attaccante della Dinamo soffre tremendamente. Dzeko 5,5 – È vero, prende bene il tempo al difensore avversario, ma quel colpo di testa solitamente lo butta dentro. Ci riprova nel secondo tempo, ma con lo stesso risultato.

– È vero, prende bene il tempo al difensore avversario, ma quel colpo di testa solitamente lo butta dentro. Ci riprova nel secondo tempo, ma con lo stesso risultato. Ndour 5 – Rimedia un giallo pesante che gli farà saltare la trasferta a Losanna, esce in ritardo su Mykhaylenko e avrebbe la chance per il 2-1 che non sfrutta di testa.

Top e flop Dinamo Kiev

Mykhaylenko 7 – Compassato nel primo tempo, cala l’asso a inizio ripresa pareggiando con un destro imprendibile.

– Compassato nel primo tempo, cala l’asso a inizio ripresa pareggiando con un destro imprendibile. Nescheret 6,5 – Nessuna colpa sulle due reti viola, compie un grande intervento su Kean prima del tap-in di Gudmundsson.

– Nessuna colpa sulle due reti viola, compie un grande intervento su Kean prima del tap-in di Gudmundsson. Voloshin 6,5 – Uno dei più propositivi tra le fila della Dinamo, spaventa De Gea a inizio ripresa.

– Uno dei più propositivi tra le fila della Dinamo, spaventa De Gea a inizio ripresa. Guerrero 5 – Sparisce tra Viti e Comuzzo, si vede solo con un colpo di testa a metà ripresa.

– Sparisce tra Viti e Comuzzo, si vede solo con un colpo di testa a metà ripresa. Zakharchenko 5 – Si dimentica di marcare Kean in occasione del vantaggio viola. Topica gravissima.

– Si dimentica di marcare Kean in occasione del vantaggio viola. Topica gravissima. Thiare 5 – Chiude tardi su Kean, ma il grosso dell’errore è del compagno di reparto. L’azzurro gli scappa via pure nell’azione del 2-1 e stavolta le colpe sono tutte sue.

La pagella dell’arbitro Milanovic (Serbia)

Nel primo tempo la partita scorre via senza grossi sussulti e con estrema correttezza. Un solo giallo, giusto e pesante, per Ndour, che entra in ritardo su Tymchyk e viene ammonito: era diffidato, salterà la prossima. Non grazia neppure Dubinchak che strappa la maglia a Kean. Tanti gialli nel finale. Sanziona pure Gudmundsson per una trattenuta su Thiare, lo stesso difensore per un placcaggio su Kean, Vivcharenko per un fallaccio su Fortini e Kouadio per un pallone sparato via lontano: decisioni giuste. Voto: 6,5.