Pagelle Genoa-Atalanta 0-1: Leali e Sommariva rovinano il Grifone. La decide Hien nel finale, male Scamacca

Ecco i top e flop del match del Marassi, valevole per la 16a giornata di Serie A. Il rosso non esalta la Dea che trova comunque nel recupero la rete dei 3 punti.

Si era messa subito bene la partita per l’Atalanta. Palla persa da Norton-Cuffy, fallo disperato di Leali su Maldini e cartellino rosso per il portiere del Genoa. Doveva essere l’inizio per la Dea ma è stata invece la fine. O quasi. La superiorità numerica non ha dato lo slancio necessario alla formazione orobica per mettere sotto un avversario volitivo e in ottimo stato di forma. Anzi, ai punti sono i rossoblù a creare di più. Poi nel finale dal nulla sbuca Hien che di testa infila un colpevole Sommariva. Palladino si prende 3 punti ormai insperati. Sconfitta che sa di beffa per De Rossi.

Le scelte di De Rossi e Palladino

I precedenti tra Genoa e Atalanta sono in equilibrio. Anzi, nel totale il Grifone è leggermente in vantaggio rispetto alla Dea con 39 vittorie a fronte delle 38 dell’avversario. Da anni, però, questo equilibrio è venuto a mancare: gli orobici arrivano all’appuntamento reduci da 5 vittorie di fila e più in generale i liguri non prendono il bottino pieno addirittura dal 2018. Dopodiché, ci sono la classifica e l’attualità che vedono i rossoblù a rischio e i nerazzurri in una posizione anonima che non rispecchia le ambizioni del club.

Serve vincere, insomma. E per centrare l’obiettivo, De Rossi conferma il 3-5-2 e sceglie Ekuban in attacco accanto a Vitinha e non Colombo. Palladino rispolvera Musah in mediana, ragion per cui arretra De Roon nel terzetto difensivo. Lookman è in Coppa d’Africa, così tocca a Maldini agire a supporto di De Ketelaere e Scamacca.

Pasticcio Norton-Cuffy e Leali va fuori

Dopo 3 minuti, la partita già cambia. La frittata la combina Norton-Cuffy e le conseguenze le paga Leali, espulso dal direttore di gara per un intervento in scivolata fuori area su Maldini avviato a rete. Episodio simile a quello accaduto al Franchi nel pomeriggio con Okoye. Nonostante l’inferiorità numerica, il Genoa non rinuncia a giocare approfittando anche di un’Atalanta piuttosto lunga in campo e dunque non capace di tenere bene le distanze. Il forcing finale della Dea è improduttivo e così si va al riposo con uno 0-0 che – tenendo conto di quanto accaduto – è oro per il Grifone.

Il cuore del Grifone non basta

Prova a farsi perdonare Norton-Cuffy ad inizio ripresa, andando via ad Ederson e Kolasinac e offrendo una palla da spingere solo in porta Vitinha: il portoghese clamorosamente colpisce il palo esterno. L’Atalanta non riesce a cambiare marcia. Ci prova il subentrante Sulemana a mettere un pizzico di verve in campo ma poco lucida. Anzi, è Colombo a impegnare Carnesecchi in una parata non banale. L’Atalanta ci prova nel finale e trova con Hien la rete dei 3 punti: determinante, però, l’uscita a vuoto di Sommariva.

Top e flop del Genoa

Vasquez 7 Come era il discorso del gioco per i duri? Il messicano non molla mai.

Come era il discorso del gioco per i duri? Il messicano non molla mai. Frendrup 7 Sempre ben posizionato, intercetta un notevole numero di palloni.

Sempre ben posizionato, intercetta un notevole numero di palloni. Vitinha 6 Ottima partita a tutto campo, la interpreta bene tenendo conto dell’inferiorità numerica con straordinaria generosità. Però un attaccante non può sbagliare un gol come quello di avvio ripresa.

Ottima partita a tutto campo, la interpreta bene tenendo conto dell’inferiorità numerica con straordinaria generosità. Però un attaccante non può sbagliare un gol come quello di avvio ripresa. Leali 4,5 Travolge Maldini e si fa espellere in avvio: non la scelta migliore per la squadra.

Travolge Maldini e si fa espellere in avvio: non la scelta migliore per la squadra. Norton-Cuffy 5 L’errore commesso dopo 3 minuti condiziona il resto della partita. Che, per la cronaca, sarebbe anche ben giocato.

L’errore commesso dopo 3 minuti condiziona il resto della partita. Che, per la cronaca, sarebbe anche ben giocato. Sommariva 4 Serataccia per i portieri. Dopo il rosso a Leali, ci si mette pure lui a rovinare i piani concedendo a Hien l’1-0.

