Pagelle Gp Australia F1: Hamilton rinato ma battuto da Leclerc, Russell principino

Voti, pagelle, top e flop del Gp di Australia con la vittoria di Russell davanti ad Antonelli e Leclerc con Hamilton quarto

Ci voleva un inizio da adrenalina per giustificare la levataccia e per fortuna lo abbiamo avuto. Anche se alla fine il risultato non è stato poi così diverso dalle qualifiche e dai pronostici. Ripartiamo dai nostri personalissimi “top e flop”, le pagelle rigorosamente da primo giorno di scuola e che anche quest’anno vi dovete sorbire un po’ come il dominio di questa Mercedes pigliatutto con una tiratina d’orecchie per questa Ferrari che poteva almeno provarci a fare un pit stop, e vabbè. Vediamo sti voti va.

GP Australia pagelle top, Mercedes 10: alla faccia di tutti

Hanno fatto la macchina migliore, amen. Han trovato la zona grigia, argento nel loro caso che diventa ora. E adesso tutti zitti, soprattutto la Federazione che si è fatta buggerare da un regolamento che ha scritto lei stessa. Adesso tocca agli altri inseguire, come nel 2014. Un film già visto.

GP Australia pagelle, flop Piastri 0 come i giri fatti

Corri in casa, davanti al tuo pubblico, nella prima gara dopo esserti giocato il Mondiale lo scorso anno e cosa fai? Ti vai a spanteganare prima del via, prima dello schieramento, durante il giro della domenica per andarti a mettere in griglia utile in teoria solo per prendere applausi. E invece hai raccolto solo travasi di bile, la tua e quella dei vertici McLaren.

F1, pagelle Melbourne

Russell (Mercedes) 10 : il principino ha fatto le cose per bene, senza strafare senza mai farsi prendere dal duello rusticano con Leclerc all’inizio. Sapeva di avere il cavallo buono e ha aspettato il momento buono per andare via. Hadjar e il muretto Ferrari hanno fatto il resto.

: il principino ha fatto le cose per bene, senza strafare senza mai farsi prendere dal duello rusticano con Leclerc all’inizio. Sapeva di avere il cavallo buono e ha aspettato il momento buono per andare via. Hadjar e il muretto Ferrari hanno fatto il resto. Leclerc (Ferrari) 9 : ha fatto bene, benone, in qualifica e in gara. Si è messo lì e come al solito Charles ci ha creduto, come lo scorso anno con un paracarro tra le mani. Ci ha fatto divertire in quei primi giri in testa. Porta a casa il massimo dei massimo. Come sempre.

: ha fatto bene, benone, in qualifica e in gara. Si è messo lì e come al solito Charles ci ha creduto, come lo scorso anno con un paracarro tra le mani. Ci ha fatto divertire in quei primi giri in testa. Porta a casa il massimo dei massimo. Come sempre. Hamilton (Ferrari) 8 : battuto sì ancora una volta da Leclerc ma almeno in palla, a ridosso, rinato con queste macchine. Il baronetto c’è ancora, almeno questo ha fatto vedere, a noi e dimostrato a se stesso. Bentornato sir Lewis.

: battuto sì ancora una volta da Leclerc ma almeno in palla, a ridosso, rinato con queste macchine. Il baronetto c’è ancora, almeno questo ha fatto vedere, a noi e dimostrato a se stesso. Bentornato sir Lewis. Antonelli (Mercedes) 8 : Se è vero che il secondo è il primo dei battuti come diceva il Drake, Kimi continua nella sua crescita e complice l’astronave che ha nelle mani si prende sto secondo posto ma che deve essere l’antipasto di una stagione all’attacco. Dai Andrea!

: Se è vero che il secondo è il primo dei battuti come diceva il Drake, Kimi continua nella sua crescita e complice l’astronave che ha nelle mani si prende sto secondo posto ma che deve essere l’antipasto di una stagione all’attacco. Dai Andrea! Ferrari 5: la tiratina d’orecchie ci sta per una strategia rivedibile dopo la prima VSC. Al di là delle valutazioni sulle gomme tanto valeva giocarsi il primo posto fermando uno tra i due, meglio Leclerc. Al massimo si faceva un secondo pit come hanno fatto gli altri dietro. Non avrebbe rischiato nulla.