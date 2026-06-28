Il ritorno alla vittoria di Russell gli vale un bel 10 in pagella al Gp di Austria che ha visto un ridimensionamento della Ferrari con Hamilton che ha lottato e Leclerc crollato, bene Antonelli che limita i danni

C’è meno entusiasmo in queste pagelle e pagelline direttamente dalla Stiria tanto calda da far male alle gomme Ferrari, qualsiasi tipo, ma capace di raggelare le speranze alimentate dall’exploit di Hamilton in Spagna. E se è vero che la verità sta nel mezzo, lì ci troviamo un Leclerc in crisi e un Antonelli terribilmente solido capace di portare a casa un podio e limitare i danni in quello che è stato a tutti gli effetti un week end perfetto per Russell dove si è ritrovato anche Verstappen.

Le pagelle del Gran Premio di Austria

Russell 10 : dalla furbata di sabato in qualifica alla gara perfetta, nulla da dire, nulla da obiettare, era la sua domenica, era il suo week end, lo aspettava da tempo, lo aveva anche un po’ sognato prima di vivere un incubo in questi 120 giorni di bastonate prese da Antonelli. E’ giusto che se la goda.

: dalla furbata di sabato in qualifica alla gara perfetta, nulla da dire, nulla da obiettare, era la sua domenica, era il suo week end, lo aspettava da tempo, lo aveva anche un po’ sognato prima di vivere un incubo in questi 120 giorni di bastonate prese da Antonelli. E’ giusto che se la goda. Hamilton 7 : in una domenica tremendamente difficile per la Ferrari lotta come un leone segno che si è ritrovato davvero alla grande, il paragone col compagno è impietoso. Per qualche giro all’inizio illude pure che si possa fare un’altra Barcellona. Ma invece così non è e lui l’aveva detto sin dal primo giro del venerdì.

: in una domenica tremendamente difficile per la Ferrari lotta come un leone segno che si è ritrovato davvero alla grande, il paragone col compagno è impietoso. Per qualche giro all’inizio illude pure che si possa fare un’altra Barcellona. Ma invece così non è e lui l’aveva detto sin dal primo giro del venerdì. Antonelli 8,5 : le ha prese un po’ all’inizio, specie lottando con Leclerc e col freno della sua Mercedes che non si lasciava pigiare specie in curva 3. Ma ha guidato alla grande come solo un campioncino sa fare. Bravo Kimi!

: le ha prese un po’ all’inizio, specie lottando con Leclerc e col freno della sua Mercedes che non si lasciava pigiare specie in curva 3. Ma ha guidato alla grande come solo un campioncino sa fare. Bravo Kimi! Leclerc 4 : poco o nulla di dire se non che questa SF-26 con o senza nuovi e vecchi freni lui non la digerisce ancora. Le prende un po’ da tutti, sverniciato ad ogni tre per due, anche da Hadjar nel finale. Finisce 8° ultimo dei 4 top team. Erano quasi meglio i due ritiri delle due gare precedenti…

: poco o nulla di dire se non che questa SF-26 con o senza nuovi e vecchi freni lui non la digerisce ancora. Le prende un po’ da tutti, sverniciato ad ogni tre per due, anche da Hadjar nel finale. Finisce 8° ultimo dei 4 top team. Erano quasi meglio i due ritiri delle due gare precedenti… Norris 5 : finora era stato sempre il migliore del duo McLaren, qui prende una suonata dal compagno in palla e finisce pure lui dietro Hadjar. Non in giornata il campione del mondo.

: finora era stato sempre il migliore del duo McLaren, qui prende una suonata dal compagno in palla e finisce pure lui dietro Hadjar. Non in giornata il campione del mondo. Verstappen 9 : Max è tornato, o meglio, non se n’era mai andato, finora sempre e spesso abbandonato o limitato dal mezzo. Che qui filava e lui quando il mezzo va almeno un po’ ci mette il fois gras. Non a caso SuperMax

: Max è tornato, o meglio, non se n’era mai andato, finora sempre e spesso abbandonato o limitato dal mezzo. Che qui filava e lui quando il mezzo va almeno un po’ ci mette il fois gras. Non a caso SuperMax Piastri 8 : finalmente un segnale di vita dall’australiano che finora aveva sonnecchiato sugli allori dello scorso anno, quasi in continuità con l’ultima parte di stagione un po’ spuntata. Colpo di reni, 4° posto e forse una svolta.

: finalmente un segnale di vita dall’australiano che finora aveva sonnecchiato sugli allori dello scorso anno, quasi in continuità con l’ultima parte di stagione un po’ spuntata. Colpo di reni, 4° posto e forse una svolta. Hadjar 8 : finora lo abbiamo preso come pietra di paragone, per Norris, per Leclerc, per Verstappen. Ma resta un garone del francesino in palla e nei tempi di tutti i big con lui e davanti a lui mettendosene un paio di dietro. Finalmente un degno compagno di Max.

: finora lo abbiamo preso come pietra di paragone, per Norris, per Leclerc, per Verstappen. Ma resta un garone del francesino in palla e nei tempi di tutti i big con lui e davanti a lui mettendosene un paio di dietro. Finalmente un degno compagno di Max. Lawson e Lindblad 7,5: oramai vanno in coppia, come i Carabinieri nelle barzellette ma loro non fanno ridere, anzi vanno forte e per un altro week end finiscono a punti entrambi senza guidare mezzi spaziali.

La cronaca e il report del GP di Austria

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