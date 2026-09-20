Ci ha messo 56 gare per vincerne una. Voto 10 e chi se non a lui in queste pagelle dal sapore tirolese. Finalmente Pedro Acosta ha sfatato il tabù del “predestinato” che non vince mai. Un successo che è il modo migliore di salutare la KTM, nella gara di casa, in Austria, la scuderia, il marchio che ha creduto in lui facendogli fare il salto di categoria e lanciandolo in MotoGP. Dietro di lui in Stiria Martin, Bezzecchi e Marquez si sono affrontati con alterne fortune per il Mondiale con Marc che ne esce un tantino ridimensionato ma nemmeno più di tanto.
Le pagelle del Gp di Austria
- Pedro Acosta 10: se l’è sudata, se l’è cercata, la voleva a tutti i costi questa prima vittoria e se l’è meritata. Specie se 24 ore prima ti stendi come un novellino quando hai un’eternità sul secondo a tre giri dalla fine. Dalla polvere, della ghiaia, all’altare della vittoria che è la prima e si sa, non si scorda mai, anche e soprattutto quando andrà in Ducati, il prossimo anno, a giocarsela con Marquez magari per il titolo.
- Marc Marquez 6,5: non è a posto e si vede, pasticcia un po’ in partenza, poi anche qualche giro dopo quando sbaglia una frenata e torna come un gambero indietro dovendo ricostruire tutta la sua gara. Alla fine in una giornata non proprio idilliaca limita i danni arrivando 5° e comunque prima Ducati. Sempre lui e chi se no.
- Martin 8: ha provato a vincerla ma ad un certo punto ha capito che non era cosa giocarsela con Acosta e si è messo lì buono buonino a difendere il fortino del 2° posto che gli garantiva la leadership del Mondiale. Ha vinto poco ma fa tanti punti Martiantor e per ora la classifica gli dà ragione.
- Bezzecchi 7,5: ha un sussulto nel finale quando prova a prendere Martin ma fa un piccolo errore che per poco non lo sparava fuori pista in franta in stile Acosta nella Sprint e allora desiste e si prende il podio. Non è il Bez brillante di inizio stagione e questo lo abbiamo capito ma i punti di ritardo in classifica cominciano a diventare tanti.
- Bagnaia 6,5: senza lode ma senza infamia ed in un momento delicato e difficile come quello che sta passando Pecco è già tanta roba. Prova a stare coi migliori ma quando capisce che oltre quella posizione non può andare fa un buono, ottimo ritmo, che è molto meglio del Pecco fermo al palo e spesso caduto di queste ultime settimane. Convalescente.
- Di Giannantonio 5: ha perso lo smalto del tempi migliori, lui e il suo team, fino a qualche settimana fa, nominalmente e matermaticamente era in lotta per il titolo, ora è superato pure da Acosta con Ogura in corsia di sorpasso. Non bene Diggia.
- Ogura 7: come un vero samurai giapponese è tornato alla stragrande dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare un paio di gare ed è tornato ad andare forte come faceva prima. Senza fare una piega se non per pennellare le curve. Nemmeno troppo lontano dal podio. Eroe!
- Binder 7: gode del traino Acosta e del fatto di giocare in casa della KTM, anche lui torna ad antichi vecchi splendori, molto meglio di Bastianini, solo 11° che invece non risente più di tanto dei benefici casalinghi del marchio
- Alex Marquez 4: un fine settimana passato più a combattere contro le cadute che contro gli avversari.
- Yamaha 3: crisi senza fine con tutti e 4 i piloti a occupare 4 delle ultime 5 posizioni. Allo sbando
- Morbidelli 3: non ci crede nemmeno più lui, forse, finisce lontanissimo, appunto in mezzo alle Yamaha ma con una Ducati. Male Franco, male.