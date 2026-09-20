Le pagelle del Gran Premio di Austria MotoGP dominato da Pedro Acosta davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi con Marquez quinto e Bagnaia settimo

Ci ha messo 56 gare per vincerne una. Voto 10 e chi se non a lui in queste pagelle dal sapore tirolese. Finalmente Pedro Acosta ha sfatato il tabù del “predestinato” che non vince mai. Un successo che è il modo migliore di salutare la KTM, nella gara di casa, in Austria, la scuderia, il marchio che ha creduto in lui facendogli fare il salto di categoria e lanciandolo in MotoGP. Dietro di lui in Stiria Martin, Bezzecchi e Marquez si sono affrontati con alterne fortune per il Mondiale con Marc che ne esce un tantino ridimensionato ma nemmeno più di tanto.

Le pagelle del Gp di Austria

Pedro Acosta 10 : se l’è sudata, se l’è cercata, la voleva a tutti i costi questa prima vittoria e se l’è meritata. Specie se 24 ore prima ti stendi come un novellino quando hai un’eternità sul secondo a tre giri dalla fine. Dalla polvere, della ghiaia, all’altare della vittoria che è la prima e si sa, non si scorda mai, anche e soprattutto quando andrà in Ducati, il prossimo anno, a giocarsela con Marquez magari per il titolo.

: se l’è sudata, se l’è cercata, la voleva a tutti i costi questa prima vittoria e se l’è meritata. Specie se 24 ore prima ti stendi come un novellino quando hai un’eternità sul secondo a tre giri dalla fine. Dalla polvere, della ghiaia, all’altare della vittoria che è la prima e si sa, non si scorda mai, anche e soprattutto quando andrà in Ducati, il prossimo anno, a giocarsela con Marquez magari per il titolo. Marc Marquez 6,5 : non è a posto e si vede, pasticcia un po’ in partenza, poi anche qualche giro dopo quando sbaglia una frenata e torna come un gambero indietro dovendo ricostruire tutta la sua gara. Alla fine in una giornata non proprio idilliaca limita i danni arrivando 5° e comunque prima Ducati. Sempre lui e chi se no.

: non è a posto e si vede, pasticcia un po’ in partenza, poi anche qualche giro dopo quando sbaglia una frenata e torna come un gambero indietro dovendo ricostruire tutta la sua gara. Alla fine in una giornata non proprio idilliaca limita i danni arrivando 5° e comunque prima Ducati. Sempre lui e chi se no. Martin 8 : ha provato a vincerla ma ad un certo punto ha capito che non era cosa giocarsela con Acosta e si è messo lì buono buonino a difendere il fortino del 2° posto che gli garantiva la leadership del Mondiale. Ha vinto poco ma fa tanti punti Martiantor e per ora la classifica gli dà ragione.

: ha provato a vincerla ma ad un certo punto ha capito che non era cosa giocarsela con Acosta e si è messo lì buono buonino a difendere il fortino del 2° posto che gli garantiva la leadership del Mondiale. Ha vinto poco ma fa tanti punti Martiantor e per ora la classifica gli dà ragione. Bezzecchi 7,5 : ha un sussulto nel finale quando prova a prendere Martin ma fa un piccolo errore che per poco non lo sparava fuori pista in franta in stile Acosta nella Sprint e allora desiste e si prende il podio. Non è il Bez brillante di inizio stagione e questo lo abbiamo capito ma i punti di ritardo in classifica cominciano a diventare tanti.

: ha un sussulto nel finale quando prova a prendere Martin ma fa un piccolo errore che per poco non lo sparava fuori pista in franta in stile Acosta nella Sprint e allora desiste e si prende il podio. Non è il Bez brillante di inizio stagione e questo lo abbiamo capito ma i punti di ritardo in classifica cominciano a diventare tanti. Bagnaia 6,5 : senza lode ma senza infamia ed in un momento delicato e difficile come quello che sta passando Pecco è già tanta roba. Prova a stare coi migliori ma quando capisce che oltre quella posizione non può andare fa un buono, ottimo ritmo, che è molto meglio del Pecco fermo al palo e spesso caduto di queste ultime settimane. Convalescente.

: senza lode ma senza infamia ed in un momento delicato e difficile come quello che sta passando Pecco è già tanta roba. Prova a stare coi migliori ma quando capisce che oltre quella posizione non può andare fa un buono, ottimo ritmo, che è molto meglio del Pecco fermo al palo e spesso caduto di queste ultime settimane. Convalescente. Di Giannantonio 5 : ha perso lo smalto del tempi migliori, lui e il suo team, fino a qualche settimana fa, nominalmente e matermaticamente era in lotta per il titolo, ora è superato pure da Acosta con Ogura in corsia di sorpasso. Non bene Diggia.

: ha perso lo smalto del tempi migliori, lui e il suo team, fino a qualche settimana fa, nominalmente e matermaticamente era in lotta per il titolo, ora è superato pure da Acosta con Ogura in corsia di sorpasso. Non bene Diggia. Ogura 7 : come un vero samurai giapponese è tornato alla stragrande dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare un paio di gare ed è tornato ad andare forte come faceva prima. Senza fare una piega se non per pennellare le curve. Nemmeno troppo lontano dal podio. Eroe!

: come un vero samurai giapponese è tornato alla stragrande dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare un paio di gare ed è tornato ad andare forte come faceva prima. Senza fare una piega se non per pennellare le curve. Nemmeno troppo lontano dal podio. Eroe! Binder 7 : gode del traino Acosta e del fatto di giocare in casa della KTM, anche lui torna ad antichi vecchi splendori, molto meglio di Bastianini , solo 11° che invece non risente più di tanto dei benefici casalinghi del marchio

: gode del traino Acosta e del fatto di giocare in casa della KTM, anche lui torna ad antichi vecchi splendori, molto meglio di , solo 11° che invece non risente più di tanto dei benefici casalinghi del marchio Alex Marquez 4 : un fine settimana passato più a combattere contro le cadute che contro gli avversari.

: un fine settimana passato più a combattere contro le cadute che contro gli avversari. Yamaha 3 : crisi senza fine con tutti e 4 i piloti a occupare 4 delle ultime 5 posizioni. Allo sbando

: crisi senza fine con tutti e 4 i piloti a occupare 4 delle ultime 5 posizioni. Allo sbando Morbidelli 3: non ci crede nemmeno più lui, forse, finisce lontanissimo, appunto in mezzo alle Yamaha ma con una Ducati. Male Franco, male.

Rivivi la gara del Red Bull Ring