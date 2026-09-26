Le pagelle del Gran Premio di Azerbaijan dopo la vittoria di Russell in volata su Verstappen, ottimo 3° posto di Hadjar con le Ferrari ancora fuori dal podio e Antonelli risalito al 5° posto

Tra gli alti e basse delle pagelle azere ci sono gli zeri, forse uno (Colapinto?), forse di più. Chi lo sa. Non di certo da “0” la gara a Baku di Russell e Verstappen che hanno dato vita ad un arrivo in stile volata di ciclismo. La spunta George impeccabile come non succedeva da tempo. Antonelli limita le perdite mentre le Ferrari sono una continua delusione, senza velocità e i due piloti, Leclerc ma soprattutto Hamilton impotenti e anche un po’ remissivi. E allora gustiamoci ste pagelle del Gran Premio di Azerbaijan!

Le pagelle del Gran Premio di Azerbaijan

Russell 10 : per una volta gli va tutto bene, è tutto perfetto, a cominciare da lui che non sbarella mai e mantiene il sangue freddo anche davanti a due Safety Car e quella gialla sull’uscita di Bottas che sembrava messa lì a rompere le uova nel paniere sul più bello. Alla fine però porta a casa 25 punti, una grossa iniezione di fiducia e resta l’unico ostacolo tra Antonelli e il mondiale.

: per una volta gli va tutto bene, è tutto perfetto, a cominciare da lui che non sbarella mai e mantiene il sangue freddo anche davanti a due Safety Car e quella gialla sull’uscita di Bottas che sembrava messa lì a rompere le uova nel paniere sul più bello. Alla fine però porta a casa 25 punti, una grossa iniezione di fiducia e resta l’unico ostacolo tra Antonelli e il mondiale. Verstappen 9 : meriterebbe la vittoria per quello che ha fatto, partito 8° gli ha presi tutti e passati uno ad uno tranne l’ultimo ma ci è andato vicino Max, a un decimo, dal suo primo successo alla fine di una gara tutta all’attacco. Encomiabile, sto primo hurrà arriverà prima o poi, del resto ne ha così tanti…

: meriterebbe la vittoria per quello che ha fatto, partito 8° gli ha presi tutti e passati uno ad uno tranne l’ultimo ma ci è andato vicino Max, a un decimo, dal suo primo successo alla fine di una gara tutta all’attacco. Encomiabile, sto primo hurrà arriverà prima o poi, del resto ne ha così tanti… Antonelli 7 : dentro un week end pesante pieno di insidie ed errori la porta a casa e si porta un bel gruzzolo di punti che rendono meno amaro l’aver dovuto vedere il compagno di team salire sul podio più alto. Guardando classifica e calendario, una calcolatrice o un pallottoliere alla mano ci sta.

: dentro un week end pesante pieno di insidie ed errori la porta a casa e si porta un bel gruzzolo di punti che rendono meno amaro l’aver dovuto vedere il compagno di team salire sul podio più alto. Guardando classifica e calendario, una calcolatrice o un pallottoliere alla mano ci sta. Hadjar 9 : si è preso un mese di stop forzata dopo aver fatto chissà cosa ma si è fatto ampiamente perdonare al ritorno, prende il toro per le corna, inteso come Red Bull e lo porta avanti al suo compagno, poi diligentemente si fa da parte, lascia passare Max e non lo insidia anche quando potrebbe e vorrebbe, nel finale paga un po’ dazio ma fa un podio nel modo migliore per festeggiare e giustificare il fresco rinnovo,

: si è preso un mese di stop forzata dopo aver fatto chissà cosa ma si è fatto ampiamente perdonare al ritorno, prende il toro per le corna, inteso come Red Bull e lo porta avanti al suo compagno, poi diligentemente si fa da parte, lascia passare Max e non lo insidia anche quando potrebbe e vorrebbe, nel finale paga un po’ dazio ma fa un podio nel modo migliore per festeggiare e giustificare il fresco rinnovo, Hamilton 4 : lento e lamentoso, passi che la Ferrari non ne abbia ma lui paga dazio da Leclerc, sia con le gomme soft che alla ripartenza con le gomme medie oltre ad essere sverniciato da Verstappen e Antonelli senza opporre resistenza. Lewis sta faticando e si vede.

: lento e lamentoso, passi che la Ferrari non ne abbia ma lui paga dazio da Leclerc, sia con le gomme soft che alla ripartenza con le gomme medie oltre ad essere sverniciato da Verstappen e Antonelli senza opporre resistenza. Lewis sta faticando e si vede. Leclerc 7 : lui almeno ci ha provato, sia venerdì in qualifica che in gara, arriva a ridosso del podio sfruttando i disastri McLaren e la difficile risalita di Kimi. Non poteva fare di meglio.

: lui almeno ci ha provato, sia venerdì in qualifica che in gara, arriva a ridosso del podio sfruttando i disastri McLaren e la difficile risalita di Kimi. Non poteva fare di meglio. Norris 5 : buttato fuori da Colapinto ma fino a quel momento non è che avesse fatto faville. Anzi

: buttato fuori da Colapinto ma fino a quel momento non è che avesse fatto faville. Anzi Colapinto 0 : decide di dare una botta alla sua gara, peccato che l’abbia data anche al povero Gasly facendo strike con Norris. Pare che Briatore voglia accettare l’errore e le scuse. Ora Flavio sta cercando un’accetta bella grossa…

: decide di dare una botta alla sua gara, peccato che l’abbia data anche al povero Gasly facendo strike con Norris. Pare che Briatore voglia accettare l’errore e le scuse. Ora Flavio sta cercando un’accetta bella grossa… Piastri 5 : sembrava tornato quello pre Baku 2025 ed invece sul più bello, dopo essere stato passato da Max rivive vecchi fantasmi proprio su quella pista dello scorso anno e dimentica di frenare in curva 1. Recidivo!

: sembrava tornato quello pre Baku 2025 ed invece sul più bello, dopo essere stato passato da Max rivive vecchi fantasmi proprio su quella pista dello scorso anno e dimentica di frenare in curva 1. Recidivo! Lindbla 8 : continua a fare il fenomeno, si prende un 7° posto gigantesco con tanto di colpo di reni su Ocon. Questo è bravo!

: continua a fare il fenomeno, si prende un 7° posto gigantesco con tanto di colpo di reni su Ocon. Questo è bravo! Sainz 7,5: da Baku a Baku, Carlos su una pista a lui gradita ritrova un po’ di Williams e soprattutto la zona punti. Un punto di (ri)partenza si dice in questi casi.

La cronaca e il report del GP di Baku