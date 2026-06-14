La prima gioia di Hamilton con la Ferrari è da masterclass da parte di Lewis, anche fortunato per la VSC di Alonso: tutte le pagelle e pagelline del Gp di Catalunya

Possono passare gli anni ma un 7 volte campione del mondo non può dimenticare come si vince, come si è perfetti, come fa andare una monoposto. Lo ha dimostrato Hamilton, Ci ha messo un po’ a fare sua la Ferrari ma a Barcellona ha messo sulla pista del Montmelò tutto il repertorio di classe e talento. E anche quella fortuna che non guasta mai. Pagelle e pagelline in salsa catalana che rendono omaggio a Lewis e alla Ferrari che ha chiuso il gap con la Mercedes. Con una menzione per Antonelli, bravo e sfortunato. Solo sfortunato invece Leclerc in modalità Calimero.

Le pagelle del Gran Premio di Catalunya

Hamilton 10 e lode: una rincorsa partita da lontano, dal suo arrivo a Maranello, che ha vissuto più di un momento delicato. E proprio quando nessuno ci credeva più che il vecchio leone ha tirato fuori gli artigli, a far capire che di abdicare il regno non c’è tanta voglia. Qualche timido segnale a inizio stagione, poi la svolta quando gli han chiesto se si ritirasse. Quasi colpito nell’orgoglio, re Luigi ha messo in fila due secondi posti, una partenza in prima fila, sempre mettendosi dietro il più giovane compagno di squadra. E poi non la ciliegina ma la torta, in crescendo rossiniano tanto per restare in tema di colore Ferrari. Il click dalle fp3 alle qualifiche, dove ha trovato quasi un secondo nel manico, nel piede, nella testa. Da lì è cominciata la sua corsa verso questa vittoria quanto mai meritata. E’ tutto vero Lewis. Bentornato Sir!

Antonelli 8,5 : nel giorno in cui non ha vinto dopo 5 gare di fila, Kimi ha fatto vedere ancora una volta se ci fosse bisogno che non è là davanti a tutti per caso, in classifica. Una grinta incredibile, un finale in crescendo, un sorpasso sul filo del rasoio sull’inglesino compagno di squadra. Roba da pelo sullo stomaco che solo il ritiro ha strozzato ingiustamente. Continua così AKA!

: nel giorno in cui non ha vinto dopo 5 gare di fila, Kimi ha fatto vedere ancora una volta se ci fosse bisogno che non è là davanti a tutti per caso, in classifica. Una grinta incredibile, un finale in crescendo, un sorpasso sul filo del rasoio sull’inglesino compagno di squadra. Roba da pelo sullo stomaco che solo il ritiro ha strozzato ingiustamente. Continua così AKA! Leclerc 4 : non sappiamo cosa ci sia scritto nel rinnovo con la Ferrari ma da quando Charles ha firmato quel contratto non gliene ha andata bene una. Tre volte nel muro tra Monaco e Barcellona e poi il ritiro a pochi giri dalla fine di una gara in perenne rincorsa, un po’ sacrificato e un po’ sfortunato. In più quello vicino di box che ha vinto roba che a Charles manca da parecchio. Oltre il danno la beffa. Non è periodo, passerà.

: non sappiamo cosa ci sia scritto nel rinnovo con la Ferrari ma da quando Charles ha firmato quel contratto non gliene ha andata bene una. Tre volte nel muro tra Monaco e Barcellona e poi il ritiro a pochi giri dalla fine di una gara in perenne rincorsa, un po’ sacrificato e un po’ sfortunato. In più quello vicino di box che ha vinto roba che a Charles manca da parecchio. Oltre il danno la beffa. Non è periodo, passerà. Russell 7,5 : serviva un segnale, serviva una vittoria da sbattere in faccia ad Antonelli. La gara non l’ha vinta però ha piazzato comunque un 18-0 importante per la classifica. Ma Kimi l’ha preso e passato nel finale, è stato battuto da Hamilton. Insomma George non esce rafforzato da Barcellona.

: serviva un segnale, serviva una vittoria da sbattere in faccia ad Antonelli. La gara non l’ha vinta però ha piazzato comunque un 18-0 importante per la classifica. Ma Kimi l’ha preso e passato nel finale, è stato battuto da Hamilton. Insomma George non esce rafforzato da Barcellona. Norris 7 : mette una pezza a un week end McLaren partito bene e finito maluccio. Buono il passo ma sempre dietro alle Mercedes, della serie vorrei ma non posso, eppure ha annichilito Piastri.

: mette una pezza a un week end McLaren partito bene e finito maluccio. Buono il passo ma sempre dietro alle Mercedes, della serie vorrei ma non posso, eppure ha annichilito Piastri. Verstappen 6,5 : ci ha messo tutto il talento del mondo ma oltre questo, 4° posto, con quella Red Bull non può fare, alla faccia delle tabelle e tabelline FIA che dicono sia il motore migliore. Povero Max.

: ci ha messo tutto il talento del mondo ma oltre questo, 4° posto, con quella Red Bull non può fare, alla faccia delle tabelle e tabelline FIA che dicono sia il motore migliore. Povero Max. Alonso 10 : la sua gara è una delle peggiori della sua carriera, non per colpa sua, ma ha il merito col suo ritiro a spalancare le porte del successo di Hamilton. Cuore Ferrari, sempre!

: la sua gara è una delle peggiori della sua carriera, non per colpa sua, ma ha il merito col suo ritiro a spalancare le porte del successo di Hamilton. Cuore Ferrari, sempre! Piastri 5 : prende mezza pista dal compagno di squadra che va sul podio. Lontano parente di quello dello scorso anno.

: prende mezza pista dal compagno di squadra che va sul podio. Lontano parente di quello dello scorso anno. Hadjar 5,5 : partito come un bradipo ha rabberciato la gara per demeriti altrui, vedi i ritiri di Kimi e Charles.

: partito come un bradipo ha rabberciato la gara per demeriti altrui, vedi i ritiri di Kimi e Charles. Gasly 8 : ha beccato quasi più punti lui qui a Barcellona di Hamilton, terzo ieri di recupero del podio di Monaco e poi 7° oggi, è quasi un record.

: ha beccato quasi più punti lui qui a Barcellona di Hamilton, terzo ieri di recupero del podio di Monaco e poi 7° oggi, è quasi un record. Colapinto 7 : detto e ridetto fino alla noia, da quando ha conosciuto Messi è diventato un altro, poi a Barcellona si è pure presentato con la maglia dell’Argentina.

: detto e ridetto fino alla noia, da quando ha conosciuto Messi è diventato un altro, poi a Barcellona si è pure presentato con la maglia dell’Argentina. Lawson e Lindblad 7: a punti ancora, con la Racing Bulls, a braccetto, con tanta costanza.

La cronaca e il report del GP di Barcellona

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