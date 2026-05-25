Pagelle Gp Canada F1: Antonelli-Hamilton, l'abbraccio dice tutto. Leclerc spettatore, disastro McLaren

La rivincita di Antonelli un piatto servito freddo in faccia a Russell: le nostre pagelle del Gran Premio del Canada vinto da Kimi davanti a un rinato Hamilton e Verstappen col disastro McLaren e l'exploit di Colapinto

Pubblicato: 25-05-2026 00:27 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio