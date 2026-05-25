C’è un ragazzino di 19 anni che sta vivendo un momento magico. Andrea Kimi Antonelli il suo nome, quattro le vittorie consecutive in F1 dopo il GP del Canada e non sembra davvero volersi fermare sto tipetto che impara la lezione al sabato e la mette in atto la domenica. Il karma punisce Russell mentre si rivede finalmente l’Hamilton dei tempi migliori a differenza di Leclerc che cincischia ma finisce 4°. Nelle pagelline e pagellacce che tutto il mondo ci invidia c’è spazio pure per il disastro McLaren e per l’eroico Colapinto.
Le pagelle del Gran Premio del Canada
- Antonelli 10 e lode: ha preso un paio di ceffoni al sabato, li ha restituiti con gli interessi alla domenica, anche con l’aiuto della dea bendata che ha mandato in malora la power unir del rivale. Kimi però era lì, ha tampinato l’inglesino per tutta la corsa, stavolta senza strafare, senza andare fuori giri, segno che il ragazzino impara in fretta. La seconda parte della gara è stata una passeggiata anche se chiusa col giro più veloce finale. Fenomeno!
- Russell 7: il suo l’aveva fatto prima del 30° giro, alla sua maniera, con un po’ di malizia contro il giovane compagno. Ma il karma l’ha punito, forse troppo visto che si è ritrovato da primo a fuori dalla corsa nel momento peggiore col ragazzino lanciato, lanciatissimo. Si fa dura George.
- Hamilton 9: una gara da 7 volte campione del mondo dentro un’esperienza in rosso ancora avara di robe alla sua altezza. In Canada Lewis ha ritrovato la magia dei tempi andati, con qualche errorino qua e là, pure in gara ma ha tirato come un dannato tornando sotto Max e passandolo alla vecchia maniera. Un lampo di classe, di luce, che sia l’inizio e non il canto del cigno. Vecchio leone.
- McLaren 2: si è data la zappa sui piedi, due volte, su entrambi i piedi scegliendo delle scarpe sbagliate, pardon gomme buone solo per un tempo da lupi che non è mai arrivato. Da lì un caos dopo l’altro. Doppio zero, come a inizio stagione. Hatakiri.
- Verstappen 7,5: torna a respirare aria di montagna, di prime posizioni dopo quella del Nurburgring. Il sorpasso subito da Hamilton nel finale gli toglie mezzo punto.
- Leclerc 5,5: mai acceso, mai in ritmo, sempre battuto dal compagno ultraquarantenne. Insomma il Canada fosse per lui sarebbe cancellato dal calendario da tempo. Incubo.
- Hadjar 7: passa più tempo ai box a scontare penalità che in pista ma alla fine arraffa un 5° posto che è oro visto quello che ha combinato
- Colapinto 8: da quando l’ha toccato Messi è diventato una specie di Fangio dei giorni nostri, due gare a punti di fila, batte ancora Gasly. Alla faccia di chi lo voleva congedare.
- semafori di Montreal 0: si spengono le luci (dei semafori) anzi no, tacciono le voci nel senso che non si capisce cosa sia successo specie quando la Racing Bulls del povero Lindblad deve essere spinta fino al fondo al rettilineo mentre le monoposto sfilano al suo fianco. Spaesati.
La cronaca e il report del GP del Canada
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