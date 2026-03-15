Pagelle Gp Cina F1: Antonelli è diventato grande, Hamilton e Leclerc show da infarto. Alpine, effetto Briatore

Voti, pagelle, top e flop del Gp di Cina con la prima storica vittoria di Antonelli davanti a Russell e con Hamilton che ha battuto Leclerc. Tracollo McLaren e Verstappen, impresa Alpine di Briatore

La luce negli occhi pieni di lacrime di Kimi Antonelli la dice lunga sulla favola che sta vivendo il pilota italiano capace di vincere una gara da veterano in Cina, una vera e propria impresa a Shanghai. Ridimensionato Russell che aveva vinto in Australia e nella Sprint. Andrea si scopre maturo. Status che Hamilton ha passato da tempo ma che non gli ha tolto la voglia di combattere, è tornato, ha battuto Leclerc e dà un segnale forte alla Ferrari.

Nella domenica del disastro doppio della McLaren e del de profundis per Verstappen e la Red Bull da registrare la piccola impresa dell’Alpine di Flavio Briatore capace di portare due macchine a punti con Gasly e Colapinto.

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GP Australia pagelle top, Antonelli 10: è nata una stella

Ci sembra troppo presto per dargli la lode ma è come se l’avesse ricevuta. Ha fatto tutto bene così come il suo percorso di crescita passato dalle difficoltà dello scorso anno, all’esordio con una macchina in difficoltà. Ha saputo soffrire e si è forgiato a 18 anni. Ora ne raccoglie i frutti. Ha sbagliato e imparato, anche sulla partenze. Pole e vittoria, nulla da dire, ragazzi, è nata una stella con il futuro davanti. Prendilo Kimi!

GP Australia pagelle flop, McLaren e Verstappen

Un incubo, doppio, triplo da chi ha occupato i primi tre gradini del podio dello scorso anno. Vedere Norris e Piastri non riuscire nemmeno a partire, Max veleggiare a centro gruppo facendo a sportellate con gente che vedeva solamente in giro per il paddock, è un po’ snervante e anche avvilente. C’è tanto lavoro da fare a Woking e Milton Keys.

La cronaca e il report del Gp di Cina

F1, pagelle Gp Shanghai

Russell (Mercedes) 6 : aveva fatto un po’ il gradasso in pista ancor di più fuori. Antonelli gli ha dato una bella ridimensionata. Resta il favorito numero 1 per vincere il titolo considerando l’astronave che guida e l’esperienza in curriculum ma a Shanghai ha avuto un avvertimento e la pressione è comunque tutta su di lui. Medita George!

: aveva fatto un po’ il gradasso in pista ancor di più fuori. Antonelli gli ha dato una bella ridimensionata. Resta il favorito numero 1 per vincere il titolo considerando l’astronave che guida e l’esperienza in curriculum ma a Shanghai ha avuto un avvertimento e la pressione è comunque tutta su di lui. Medita George! Leclerc (Ferrari) 5,5 : meriterebbe di più per il duello con Hamilton ma alla fine della fiera paga amaramente un errorino in frenata quando era davanti lasciando il podio a Lewis. Paga dazio anche nelle pagelle.

: meriterebbe di più per il duello con Hamilton ma alla fine della fiera paga amaramente un errorino in frenata quando era davanti lasciando il podio a Lewis. Paga dazio anche nelle pagelle. Hamilton (Ferrari) 8 : lampi di sir Lewis gli avevamo avuto in Australia e nella Sprint ma poi sempre dietro Leclerc. Qui ha venduto cara la pelle da 7 volte campione del mondo. Ed è stato ripagato. Per Maranello una buona notizia, il vecchio leone è tornato. Contenti tutti, un bene per la F1 e non solo per i ferraristi.

: lampi di sir Lewis gli avevamo avuto in Australia e nella Sprint ma poi sempre dietro Leclerc. Qui ha venduto cara la pelle da 7 volte campione del mondo. Ed è stato ripagato. Per Maranello una buona notizia, il vecchio leone è tornato. Contenti tutti, un bene per la F1 e non solo per i ferraristi. Ferrari 7: grazie per lo spettacolo, per lo show, per le botte da orbi che si sono dati Hamilton e Leclerc liberi di correre senza farsi male. Onore ai piloti e anche al muretto che non ha messo becco confidando nella maturità dei drivers. Se abbiamo avuto spettacolo nella parte centrale della gara e se non sarà un Mondiale monomarca è merito della rossa. Mercedes non appare così lontana.

Norris e Piastri (McLaren) sv : nulla da dire, appiedati come quelli che aspettano la corsa di un bus che non arriva.

: nulla da dire, appiedati come quelli che aspettano la corsa di un bus che non arriva. Verstappen (Red Bull) 4: vedendo questa Mercedes e la sua Red Bull chissà quanto starà masticando amaro per non averci pensato quando Toto Wolff due anni fa gli ha chiesto di andare a Brackley al posto di Hamilton.