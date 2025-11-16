Pagelle GP Valencia e classifica finale MotoGP nel segno dei Marquez: Bagnaia annus horribilis, Bezzecchi on fire

I voti ai principali protagonisti del GP di Valencia vinto da Marco Bezzecchi su Raul Fernandez e Di Giannantonio con Bagnaia ancora una volta per terra ma stavolta speronato da Zarco

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ultimo giorno di scuola, ultimi voti e votacci per queste pagelle direttamente da Valencia dove Bezzecchi ha chiuso in bellezza e come meglio non poteva un finale di stagione da pretendente al titolo 2026, lui e l’Aprilia. Come peggio non poteva ha invece chiuso Pecco Bagnaia perchè al peggio non c’è mai fine in questo 2025 da buttare, tutto o quasi. Ma è stato soprattutto l’anno del mono Marquez e la classifica finale della MotoGP parla chiaro.

Le pagelle del Gp della Comunità Valenciana

Francesco Bagnaia 2 : sono le vittorie in gara di Pecco, in America e a Motegi. Tutto il resto è da buttare. E siccome la fortuna sarà cieca ma la sfiga ci vede benissimo, questa deve essersi ossessionata di Bagnaia tanto da non lasciarlo in pace per tutto il Mondiale. Incredibile quello che ha vissuto Pecco in tutta la stagione e quest’ultima, ennesima caduta in gara, incolpevole e centrato da Zarco al primo giro è la fotografia del 2025 del pilota torinese. Dai che si volta pagina!

: sono le vittorie in gara di Pecco, in America e a Motegi. Tutto il resto è da buttare. E siccome la fortuna sarà cieca ma la sfiga ci vede benissimo, questa deve essersi ossessionata di Bagnaia tanto da non lasciarlo in pace per tutto il Mondiale. Incredibile quello che ha vissuto Pecco in tutta la stagione e quest’ultima, ennesima caduta in gara, incolpevole e centrato da Zarco al primo giro è la fotografia del 2025 del pilota torinese. Dai che si volta pagina! Bezzecchi 10 : campione del mondo della seconda metà di stagione. Il Bez ci ha preso gusto, ha replicato il menù di Portimao: pole, piazzamento nella Sprint e vittoria in gara. L’Aprilia è cresciuta, come dimostra il 2° posto di Raul Fernandez, e lui è maturato. Adesso si può davvero sognare in grande.

: campione del mondo della seconda metà di stagione. Il Bez ci ha preso gusto, ha replicato il menù di Portimao: pole, piazzamento nella Sprint e vittoria in gara. L’Aprilia è cresciuta, come dimostra il 2° posto di Raul Fernandez, e lui è maturato. Adesso si può davvero sognare in grande. Acosta 6 : ci ha provato come al solito, questa sua prima vittoria la voleva come il pane ma non aveva i denti, cioè la moto e le gomme. Ha fatto quel che poteva all’inizio, poi si è dovuto accontentare del 4°.

: ci ha provato come al solito, questa sua prima vittoria la voleva come il pane ma non aveva i denti, cioè la moto e le gomme. Ha fatto quel che poteva all’inizio, poi si è dovuto accontentare del 4°. Alex Marquez 6 : anche lui in modalità Sprint vale il fratello, sul long run come a Portimao ha ceduto alla distanza, praticamente fermo nel finale. Ma chiude un anno da top driver anche se sempre nell’ombra del fratello.

: anche lui in modalità Sprint vale il fratello, sul long run come a Portimao ha ceduto alla distanza, praticamente fermo nel finale. Ma chiude un anno da top driver anche se sempre nell’ombra del fratello. Fabio Di Giannantonio 8 : che bello vedere Diggia là davanti, come l’ha corsa, come l’ha aggredita fino al sorpasso deciso su Acosta per il podio. Dovrebbe, deve essere sempre così, dalla prima gara all’ultima. Serve continuità!

: che bello vedere Diggia là davanti, come l’ha corsa, come l’ha aggredita fino al sorpasso deciso su Acosta per il podio. Dovrebbe, deve essere sempre così, dalla prima gara all’ultima. Serve continuità! Morbidelli 4 : si è fatto male e non è giusto infierire. La sensazione è che che potesse benissimo andare sulla sua piazzola in altro modo e da un’altra parte che lambire la moto di Aleix Espargaro. Non così Morbido, e oltre il danno la beffa salterà i test!

: si è fatto male e non è giusto infierire. La sensazione è che che potesse benissimo andare sulla sua piazzola in altro modo e da un’altra parte che lambire la moto di Aleix Espargaro. Non così Morbido, e oltre il danno la beffa salterà i test! Zarco 0 : una non frenata che ha tolto di mezzo Bagnaia ma questo è il meno forse, è l’azione che è pericolosa in se per se. Ma sei fuori?!

: una non frenata che ha tolto di mezzo Bagnaia ma questo è il meno forse, è l’azione che è pericolosa in se per se. Ma sei fuori?! Nicolò Bulega 6,5: un punto a Portimao, un punto a Valencia. Non poteva fare meglio al primo approccio in MotoGP ma niente male per il vice campione della Sbk. Insomma sarebbe da approfondire se ci fosse posto in griglia prima o poi.

Rivivi il GP di Valencia

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classifica Mondiale Piloti MotoGP

1 Marc Marquez Ducati 545 2 Alex Marquez Ducati 467 3 Marco Bezzecchi Aprilia 353 4 Pedro Acosta KTM 307 5 Francesco Bagnaia Ducati 288

Ultimo giorno di scuola arrivederci al 2026 ma prima i test

Ciao ciao Motomondiale! Con il Gran Premio della Comunità Valenciana si chiude questa lunghissima stagione, anche estenuante soprattutto in MotoGP con Sprint e gara in tutte le tappe del calendario. C’è davvero bisogno di una sosta, di un riposo, curativo per Marquez e Martin ad esempio, ma anche pensando a Rueda e Dettwiler tanto per fare due nomi. O a Bagnaia che ha bisogno di ritrovare se stesso prima della sua Ducati.

Ci sarà tempo per riposare e pensare al prossimo anno ma prima la MotoGP vive un’appendice al 2025 che è al tempo stesso un prologo al 2026 con i test che si svolgeranno proprio martedì e sempre al Ricardo Tormo di Valencia. Poi davvero si stacca la spina, sia loro che noi…