Partita straordinaria del Bruges a San Siro, dove l’Inter di Cristian Chivu cade sotto i colpi della squadra di Leko, trascinata da un super Nicolò Tresoldi. Tripletta per il talento italo-tedesco, che si conferma uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo, in attesa di capire per quale nazionale sceglierà di giocare, avendo a disposizione sia Italia che Germania. In casa nerazzurra, tra i pochi a salvarsi c’è il solito Lautaro Martinez, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo, ma inutile ai fini del risultato finale. Akanji soffre Tresoldi, mentre Bastoni e Dimarco non riescono a contenere lo strapotere fisico di Forbs, autentica scheggia impazzita sull’out di destra dell’undici belga. Vermant rende vano anche il gol di Bonny, con i nerazzurri che incappano nella seconda sconfitta consecutiva in Champions League e vedono diventare il prossimo impegno casalingo già decisivo per il proprio cammino europeo. Un plauso, nella sua serata, a Yann Sommer, grande ex di turno e protagonista di due grandissime parate nei secondi 45 minuti. Riscatto personale dopo un avvio di stagione non facile.
Pagelle Inter-Bruges 3-4: Tresoldi ne fa tre, non basta la doppietta di Lautaro. Gol e spettacolo a San Siro
La squadra di Leko sbanca San Siro, rifilando un poker alla formazione di Chivu: prestazione straordinaria sotto porta del talento italo-tedesco, che oscura persino il capitano nerazzurro
Le pagelle dell'Inter: Lautaro non basta, male Martinez sul secondo gol di Tresoldi
Qui di seguito le pagelle dell'Inter di Chivu:
- J. Martinez voto 5,5: Troppo grave l'errore in uscita in occasione del secondo gol del Bruges. Forbs e Tresoldi lo puniscono. Nel finale, però, si esalta in un paio di occasioni, confermandosi fortissimo tra i pali.
- Bisseck voto 6: Con fisicità e atletismo, tiene botta contro gli elementi offensivi del Bruges. Tra i pochi a salvarsi.
- Akanji voto 5: Fa fatica a tenere in velocità Tresoldi e Forbs, arrivando spesso in ritardo sulle seconde palle. Tanti errori in appoggio.
- Bastoni voto 5,5: Forbs non gli consente di trascorrere una serata tranquilla. Limita i danni come può, ma non basta.
- Diouf voto 6: Propositivo ed esuberante dal punto di vista fisico, ma poco preciso negli ultimi 30 metri. Cresce nella ripresa, sfiorando anche il gol.
- Barella voto 5,5: Tanta quantità e poca qualità nella serata odierna. Ultimo a mollare, ma non è la sua partita; dal 78' Bonny voto 6,5: Lascia il segno nel recupero ma non basta.
- Calhanoglu voto 5: Spacca la traversa nel primo tempo, ma è anche colui che spende il fallo in occasione del calcio di rigore conquistato da Forbs e trasformato da Tresoldi. Cala alla distanza, non essendo al top; dal 67' Sucic voto 5,5: Non riesce ad incidere, entrando in un momento delicato del match.
- Zielinski voto 6: Regista aggiunto dell'Inter, complici le condizioni non ottimali di Calhanoglu, detta i tempi di gioco in mezzo al campo, interpretando il ruolo di interno alla sua maniera; dall'88' Stankovic s.v.
- Dimarco voto 5,5: Sempre presente sulla corsia mancina, in costante proiezione offensiva. Non ha un cliente comodo sulla sua fascia di competenza, ma riesce ugualmente ad inserirsi nell'area avversaria e a servire l'assist per Lautaro. Nella seconda frazione, va ad un passo da un gol tanto bello quanto importante; dal 78' Spence s.v.
- Lautaro Martinez voto 7: Ritrova il gol in Champions League, facendo perno sul diretto avversario e infilando Sommer con un colpo da calcio a 5. Nella ripresa, però, manca un'occasione clamorosa, lasciandosi ipnotizzare dal portiere svizzero. Nel finale, arriva la doppietta ma serve a poco. Il migliore dei suoi.
- Thuram voto 5,5: Partecipa attivamente all'azione che porta al gol di Lautaro, per poi andare vicinissimo alla gioia personale in almeno due o tre occasioni. Bello ma poco concreto; dal 67' P. Esposito voto 6: Entra per conferire fisicità al reparto offensivo nerazzurro, ingaggiando un bel duello con Lee. Va vicinissimo al gol, non riuscendo a dare forza al pallone da buonissima posizione.
Tresoldi e Forbs trascinano il Bruges: top e flop della squadra di Leko
TOP
- Tresoldi voto 8: Si presenta al pubblico di San Siro con una tripletta. Da tifoso milanista, non male. Prima freddo dagli 11 metri, poi lesto nell'approfittare del pasticcio difensivo dell'Inter, depositando in fondo al sacco la rete del 2-1 belga. Pochi minuti più tardi, arriva anche il tap-in vincente sulla respinta di Martinez. What else? L'italo-tedesco è un centravanti di cui sentiremo parlare in futuro.
- Forbs voto 7: È lui il vero motore del Bruges. Costretto a ripiegare su Dimarco in fase di non possesso, ha sempre la forza per ripartire sull'out di destra della formazione belga. Conquista il rigore del momentaneo 1-0, poi beffa Martinez con un tunnel quasi involontario, mettendo Tresoldi davanti alla porta sguarnita. Propizia anche il terzo sigillo di Tresoldi.
- Sommer voto 7: Da grande ex della serata, merita la copertina al termine dei 90 minuti. Non per romanticismo, ma per la super parata con il piede sinistro sulla conclusione ravvicinata di Lautaro Martinez, seguita dall'intervento tanto bello quanto inutile sull'azione del secondo gol del "Toro".
FLOP
- Vanaken voto 5,5: Prova a farsi vedere sulla trequarti offensiva, cercando di rappresentare un riferimento per i compagni, ma non sempre con grande qualità. Buono il lavoro sporco su Calhanoglu.
- Lee voto 5: Entra al posto dell'infortunato Spileers, ma soffre maledettamente la fisicità e la capacità di proteggere il pallone di Pio Esposito, chiamato a rilevare Thuram nella ripresa.
- Vetlesen voto 5,5: Tra i meno brillanti del Bruges, fatica a leggere il palleggio di Zielinski nella prima ora di gioco.
Tresoldi mattatore, serata da sogno per il ragazzo italo-tedesco
Nicolò Tresoldi continua a far parlare di sé. Per il ragazzo classe 2004 originario di Cagliari, ma cresciuto in Germania, la serata di San Siro è quella della consacrazione. A soli 22 anni, va a segno tre volte contro l'Inter di Cristian Chivu, trascinando il suo Bruges verso una vittoria dal sapore storico. Freddo dal dischetto, poi sempre al posto giusto al momento giusto, come testimoniano le due reti realizzate nella seconda frazione di gioco, da vero rapinatore d'area di rigore. In entrambi i casi dovrà pagare una cena a Forbs, che prima salta con un tunnel (piuttosto fortuito) Josep Martinez e poi, nella circostanza successiva, calcia addosso al portiere spagnolo, che consegna di fatto la sfera allo stesso Tresoldi. La confessione del papà ha svelato la fede calcistica del talento italo-tedesco, già finito nel mirino di tanti top club europei, in attesa di capire per quale nazionale deciderà di giocare. Una bella storia.
Rohit Saggi, buona prova dell'arbitro di Inter-Bruges
Ottima gestione dei cartellini, sempre vicino all'azione nei momenti importanti e bravo a tenere i nervi saldi nel momento decisivo dell'incontro. Si va a mille all'ora, ma lui c'è sempre. Il norvegese è una lieta sorpresa al "Meazza", dove la gara si fa più nervosa nella ripresa, dove il Bruges beffa l'Inter e accende lo stadio. Un paio di falli di mano richiesti da ambo gli schieramenti nelle rispettive aree di rigore, ma non c'è nulla. Saggi non fa una piega, il Var conferma. Bravi anche gli assistenti, quasi impeccabili nell'arco dei 90 minuti.