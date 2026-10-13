La squadra di Leko sbanca San Siro, rifilando un poker alla formazione di Chivu: prestazione straordinaria sotto porta del talento italo-tedesco, che oscura persino il capitano nerazzurro

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Partita straordinaria del Bruges a San Siro, dove l’Inter di Cristian Chivu cade sotto i colpi della squadra di Leko, trascinata da un super Nicolò Tresoldi. Tripletta per il talento italo-tedesco, che si conferma uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo, in attesa di capire per quale nazionale sceglierà di giocare, avendo a disposizione sia Italia che Germania. In casa nerazzurra, tra i pochi a salvarsi c’è il solito Lautaro Martinez, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo, ma inutile ai fini del risultato finale. Akanji soffre Tresoldi, mentre Bastoni e Dimarco non riescono a contenere lo strapotere fisico di Forbs, autentica scheggia impazzita sull’out di destra dell’undici belga. Vermant rende vano anche il gol di Bonny, con i nerazzurri che incappano nella seconda sconfitta consecutiva in Champions League e vedono diventare il prossimo impegno casalingo già decisivo per il proprio cammino europeo. Un plauso, nella sua serata, a Yann Sommer, grande ex di turno e protagonista di due grandissime parate nei secondi 45 minuti. Riscatto personale dopo un avvio di stagione non facile.