Pagelle Inter-Lecce 1-0: Pio Esposito lancia la fuga, Lautaro determinante, Thuram e Barella in ombra

Un gol del giovane centravanti regala il successo ai nerazzurri al termine di una partita difficile e poco brillante: decisivo anche il "Toro" in occasione del gol

Tre volte su quattro, chi vince il titolo di campione d’inverno poi si aggiudica anche lo Scudetto. Non è detto che la storia debba ripetersi sempre allo stesso modo, ma i sei punti di vantaggio che l’Inter ora può vantare nei confronti di Napoli e Milan (in attesa della partita dei rossoneri contro il Como) hanno il sapore della prima fuga di stagione.

Inter lenta, Lecce senza sbavature

Eppure i nerazzurri hanno fatto tanta fatica per venire a capo di un Lecce attento, ben messo in campo e per nulla disposto a recitare il ruolo della vittima designata. Il Lecce si presenta con un 4-3-3 per nulla timoroso, nell’Inter Zielinski fa il regista al posto dell’infortunato Calhanoglu. I padroni di casa iniziano a carburare con il passare dei minuti, Bonny impegna Falcone poi si procura un rigore che il Var toglie dopo un lungo consulto con Maresca. Grosse difficoltà dei nerazzurri a fare gioco, il Lecce pressa a tutto campo e riparte con coraggio. Il primo tempo si chiude così a reti bianche, manovra nerazzurra poco fluida e salentini molto attenti.

Pio Esposito lancia la fuga

Il secondo tempo si apre con Barella che impegna Falcone e l’Inter che progressivamente alza il ritmo. Chivu prova a ribaltare la squadra con i cambi, e si gioca il tridente Esposito-Thuram-Lautaro per scardinare la difesa del Lecce, ma sono i pugliesi con Siebert a sfiorare il gol. Ci pensa Pio Esposito a sbloccarla: la palla arriva a Lautaro dopo un tocco dello stesso Pio Esposito, Falcone devia la conclusione ma il giovane centravanti si avventa e da due passi scarica in rete. Il Lecce non demorde, Chivu ritorna al 3-5-2 e porta a casa tre punti importantissimi nella lotta Scudetto.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5 Un’uscita di pugno e una posizione “allegra” che Sottil non punisce sul finale di tempo. Nel secondo tempo nega il gol a Siebert

Akanji 6 Sottil gli crea qualche problema, non sembra in una delle sue serate migliori

Acerbi 6 Stulic è un punto di riferimento comodo, bravo in qualche chiusura nel secondo tempo

Bastoni 6,5 Dei tre centrali è quello che appoggia di più l’azione, mette qualche pallone interessante in area

Diouf 5 Messo in un ruolo che non gli appartiene, oltretutto è un piede sinistro: ha forza a volontà, ma commette qualche errore di troppo

Barella 5,5 Solito moto perpetuo con pochi guizzi; Maleh lo tampona bene. Falcone gli nega il gol prima del cambio

Zielinski 6 Cuore della manovra nerazzurra, spesso di mette in proprio e tenta anche la conclusione

Mkhitaryan 5,5 Inizia con qualche errore di troppo, poi suona la carica ma difetta di precisione nelle conclusioni

Carlos Augusto 6 Danilo Veiga gli mette la muserola nel primo tempo, nella ripresa aumenta i giri e arriva più volte a crossare dal fondo

Bonny 5,5 Più intraprendente del compagno di reparto, in particolare nel primo tempo, anche se non riesce a incidere

Thuram 5 Lento, svogliato, impreciso. Brutta copia del vero Thuram

Pio Esposito 7 Entra e segna: non serve altro

Luis Henrique 6 Prova a dare un contributo nell’assalto finale

Frattesi 6 Cerca uno spazio che però non riesce a trovare, ma entra con il giusto atteggiamento

Lautaro 6,5 Mette lo zampino nell’azione del gol

Sucic sv

Le pagelle del Lecce

Falcone 6,5 Attento su Bonny e nelle uscite, nel secondo tempo è chiamato in causa molto più spesso

Veiga 6 Nel primo tempo blocca tutte le iniziative di Carlos Augusto, nel secondo tempo la musica cambia

Tiago Gabriel 6,5 Chiunque vada a sbattere contro di lui, puntualmente rimbalza

Siebert 5 Non fa rimpiangere Gaspar, attento ed efficace anche se non sempre pulito. Nel secondo tempo sfiora anche il gol, ma si perde Pio Esposito nel momento chiave

Gallo 6 Vecchio mestierante dei campi verdi, arriva con l’esperienza e la furbizia dove non arrivano i piedi

Maleh 6 Moto perpetuo che crea problemi a tutta l’Inter, quantità e qualità

Coulibaly 6,5 Attento e preciso, cerca di seguire Zielinski e di cucire il gioco

Gandelman 5,5 Corre tanto, non sempre con costrutto, ma l’impegno non manca

Pierotti 6 Moto perpetuo, nel secondo tempo fa quasi il terzino perché l’Inter attacca soprattutto da quel lato

Stulic 5 Non entra praticamente mai nel gioco, tranne qualche sporadico e ininfluente episodio

Sottil 6 A sinistra costringe spesso Akanji ad aiutare Diouf, prova a sorprendere Sommer nel finale di primo tempo

Kaba 5 Entra e le sbaglia probabilmente tutte

Tete Morente 5 Non dà segnali della sua presenza

N’dri Ingresso forse tardivo

Sala sv

La pagella dell’arbitro

Maresca 6 Giusta l’ammonizione per simulazione a Thuram, il Var lo aiuta in occasione del rigore concesso in un primo momento a Bonny