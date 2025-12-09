Pagelle Inter-Liverpool 0-1: Bastoni ingenuo, Thuram e Lautaro non pervenuti, Calha e Acerbi ko

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per i nerazzurri: il fallo di Bastoni su Wirtz nel finale porta al rigore che Szoboszlai realizza decidendo la partita

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l’Inter (la sesta stagionale), che deve arrendersi al Liverpool. Decide un calcio di rigore di Szoboszlai a due minuti dal novantesimo. La squadra nerazzurra non è apparsa nella sua miglior serata: il Liverpool si è fatto preferire sul piano della manovra, la squadra di Chivu non è mai stata continua nella sua proposta offensiva.

Inter, Calha e Acerbi costretti a uscire

Pessima notizia dopo 10′ per l’Inter; problema muscolare per Calhanoglu (contrattura all’adduttore), e sostituzione immediata per il turco. Al suo posto Zielinski che si piazza davanti alla difesa e gioca una gran partita. Meglio il Liverpool in avvio, i nerazzurri faticano a creare gioco e Sommer deve opporre i guanti in più di un’occasione. Dopo mezz’ora anche i muscoli di Acerbi (risentimento al flessore) impongono il cambio forzato a Chivu, ed al 32′ il consulto al Var annulla il gol del vantaggio di Konatè con grande esultanza di San Siro. L’Inter cresce, e sul finire di primo tempo Alisson deve impegnarsi per negare il gol a Lautaro Martinez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni di Inter-Liverpool

La decide Szoboszlai su rigore

Il secondo tempo è molto più equilibrato e le occasioni latitano, anche se il Liverpool si fa sempre preferire in quanto a trame di gioco. Bradley spaventa Sommer all’80’, poi Bastoni trattiene Wirtz e l’arbitro concede il rigore che Szoboszlai realizza. L’assedio finale dei nerazzurri non produce effetti, il Liverpool porta via i tre punti senza soffrire più di tanto. Arsenal in casa e Borussia Dortmund fuori sono le prossime avversarie dell’Inter: l’ingresso diretto agli ottavi di Champions è ancora tutto da guadagnare.

Top&flop Inter

Zielinski 7 – Evade la marcatura di McAllister con corsa e tecnica, si mette in proprio cercando due volte la conclusione. Grande impatto sulla partita

Sommer 6,5 – Risponde presente nel primo tempo quando viene chiamato in causa

Barella 6 – Jones a tratti lo sovrasta, poi esce alla distanza. Tra tante difficoltà è comunque tra i migliori nonostante qualche imprecisione

Bastoni 5,5 – Cresce alla distanza appoggiando con costanza la manovra offensiva: Isak sbatte spesso su di lui. Gran salvataggio in avvio di ripresa, ma commette una clamorosa ingenuità regalando il rigore decisivo

Acerbi 5 – Mezz’ora di grande difficoltà sia contro Isak che Ekitike. Poi il muscolo cede ed è costretto a uscire

Thuram 5 – Sbaglia tanto, in particolare un tocco in area di rigore che poteva liberare Lautaro al tiro. Sembra appannato fisicamente

Top&flop Liverpool

Alisson 7 – Gran parata su Lautaro sul finale di primo tempo, per il resto non viene mai impegnati

Gravenberch 7 – Dominatore assoluto della prima mezz’ora, è il faro del Liverpool

Szoboszlai 7 – Uomo ovunque, appoggia la manovra aiutando sempre i compagni. Rigore perfetto nel momento topico

Ekitike 5,5 – Molto attivo sia a sinistra che a destra, “procura” l’infortunio muscolare ad Acerbi ma Akanji alla fine riesce a limitarlo

Isak 5 – Fa da perno centrale ma non entra mai veramente in partita e nel secondo tempo viene inevitabilmente sostituito

Mac Allister 5,5 – Cerca di non dare punti di riferimento, ma commette qualche errore di misura. Zielinski lo porta in giro per il campo e lui non entra mai davvero in partita

La pagella dell’arbitro

Zwayer F. (Ger) 6 – Il Var lo aiuta sul gol annullato a Ekitike, il rigore concesso al Liverpool a termini di regolamento ci può stare, anche se appare un po’ generoso.