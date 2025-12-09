Pagelle Inter-Liverpool 0-1: Bastoni ingenuo, Thuram e Lautaro non pervenuti, Calha e Acerbi ko

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l’Inter (la sesta stagionale), che deve arrendersi al Liverpool. Decide un calcio di rigore di Szoboszlai a due minuti dal novantesimo. La squadra nerazzurra non è apparsa nella sua miglior serata: il Liverpool si è fatto preferire sul piano della manovra, la squadra di Chivu non è mai stata continua nella sua proposta offensiva.
Inter, Calha e Acerbi costretti a uscire
Pessima notizia dopo 10′ per l’Inter; problema muscolare per Calhanoglu (contrattura all’adduttore), e sostituzione immediata per il turco. Al suo posto Zielinski che si piazza davanti alla difesa e gioca una gran partita. Meglio il Liverpool in avvio, i nerazzurri faticano a creare gioco e Sommer deve opporre i guanti in più di un’occasione. Dopo mezz’ora anche i muscoli di Acerbi (risentimento al flessore) impongono il cambio forzato a Chivu, ed al 32′ il consulto al Var annulla il gol del vantaggio di Konatè con grande esultanza di San Siro. L’Inter cresce, e sul finire di primo tempo Alisson deve impegnarsi per negare il gol a Lautaro Martinez.
La decide Szoboszlai su rigore
Il secondo tempo è molto più equilibrato e le occasioni latitano, anche se il Liverpool si fa sempre preferire in quanto a trame di gioco. Bradley spaventa Sommer all’80’, poi Bastoni trattiene Wirtz e l’arbitro concede il rigore che Szoboszlai realizza. L’assedio finale dei nerazzurri non produce effetti, il Liverpool porta via i tre punti senza soffrire più di tanto. Arsenal in casa e Borussia Dortmund fuori sono le prossime avversarie dell’Inter: l’ingresso diretto agli ottavi di Champions è ancora tutto da guadagnare.
Top&flop Inter
Zielinski 7 – Evade la marcatura di McAllister con corsa e tecnica, si mette in proprio cercando due volte la conclusione. Grande impatto sulla partita
Sommer 6,5 – Risponde presente nel primo tempo quando viene chiamato in causa
Barella 6 – Jones a tratti lo sovrasta, poi esce alla distanza. Tra tante difficoltà è comunque tra i migliori nonostante qualche imprecisione
Bastoni 5,5 – Cresce alla distanza appoggiando con costanza la manovra offensiva: Isak sbatte spesso su di lui. Gran salvataggio in avvio di ripresa, ma commette una clamorosa ingenuità regalando il rigore decisivo
Acerbi 5 – Mezz’ora di grande difficoltà sia contro Isak che Ekitike. Poi il muscolo cede ed è costretto a uscire
Thuram 5 – Sbaglia tanto, in particolare un tocco in area di rigore che poteva liberare Lautaro al tiro. Sembra appannato fisicamente
Top&flop Liverpool
Alisson 7 – Gran parata su Lautaro sul finale di primo tempo, per il resto non viene mai impegnati
Gravenberch 7 – Dominatore assoluto della prima mezz’ora, è il faro del Liverpool
Szoboszlai 7 – Uomo ovunque, appoggia la manovra aiutando sempre i compagni. Rigore perfetto nel momento topico
Ekitike 5,5 – Molto attivo sia a sinistra che a destra, “procura” l’infortunio muscolare ad Acerbi ma Akanji alla fine riesce a limitarlo
Isak 5 – Fa da perno centrale ma non entra mai veramente in partita e nel secondo tempo viene inevitabilmente sostituito
Mac Allister 5,5 – Cerca di non dare punti di riferimento, ma commette qualche errore di misura. Zielinski lo porta in giro per il campo e lui non entra mai davvero in partita
La pagella dell’arbitro
Zwayer F. (Ger) 6 – Il Var lo aiuta sul gol annullato a Ekitike, il rigore concesso al Liverpool a termini di regolamento ci può stare, anche se appare un po’ generoso.