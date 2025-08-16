Pagelle Inter-Olympiacos 2-0: Thuram in clima campionato, Lautaro ispirato, Sucic da rivedere

Al San Nicola di Bari vittoria in scioltezza per i nerazzurri di Chivu: attaccanti in grande spolvero, Dumfries in palla, gol e sostituzione a scopo precauzionale per Dimarco

Frequentatore di stadi ed esperto di calcio, ama agganciare e far domande a idoli e futuri campioni. Anzi, spesso precorre gli addetti ai lavori e li scova prima di loro

Bastano Dimarco e Thuram all’Inter per vincere nell’ultima amichevole precampionato, al San Nicola di Bari, contro i greci dell’Olympiacos. Al 16′ il gol che ha sbloccato la partita, firmato dal nazionale azzurro su assist di un ispirato Lautaro Martinez. Dimarco è stato di lì a poco sostituito in via precauzionale per un fastidio muscolare.

Al 53′ il raddoppio dell’attaccante francese, pronto a ribadire in rete una corta respinta di Tzolakis su botta di Dumfires. Tanti buoni segnali per Christian Chivu in vista di Inter-Torino in programma alle 20:45 di lunedì 25 agosto. Il conto alla rovescia per il debutto stagionale in Serie A può dirsi ufficialmente iniziato.

Inter-Olympiacos, la chiave della partita

La vivacità dell’Inter nello sviluppo di una manovra offensiva che, smaltiti i carichi di lavoro, è palesemente più fluida ed efficace rispetto alle ultime uscite precampionato. Tante occasioni da gol testimoniano una crescita e l’apprendimento dei dettami di Chivu al cospetto di un avversario non irresistibile ma pur sempre di caratura internazionale. Ottime indicazioni in vista della prima partita da tre punti, che è ormai alle porte.

Inter, top e flop

Thuram 7.5: In clima campionato. Sgasa, inventa, accelera, semina il panico nella difesa greca. Nel secondo tempo il premio meritato per un’ottima prestazione: la spinge dentro approfittando di una botta di Dumfries respinta da Tzolakis.

In clima campionato. Sgasa, inventa, accelera, semina il panico nella difesa greca. Nel secondo tempo il premio meritato per un’ottima prestazione: la spinge dentro approfittando di una botta di Dumfries respinta da Tzolakis. Dimarco 7: Capitalizza una gran giocata di Thuram sfrutta al meglio da Lautaro. Tempestivo nello spedire in fondo al sacco il pallone. Poi s’infortuna: problemi alla coscia destra. Sostituito in via precauzionale. Un pizzico di apprensione per Chivu in vista del debutto in campionato il prossimo 25 agosto a San Siro contro il Torino.

Capitalizza una gran giocata di Thuram sfrutta al meglio da Lautaro. Tempestivo nello spedire in fondo al sacco il pallone. Poi s’infortuna: problemi alla coscia destra. Sostituito in via precauzionale. Un pizzico di apprensione per Chivu in vista del debutto in campionato il prossimo 25 agosto a San Siro contro il Torino. Lautaro 6,5: Si dà un gran da fare, firma l’assist per Dimarco.

Si dà un gran da fare, firma l’assist per Dimarco. Mkhitaryan 6: Si spende per i compagni di squadra, cerca la giocata illuminante con fortune alterne.

Si spende per i compagni di squadra, cerca la giocata illuminante con fortune alterne. Barella 5,5: Come sempre fondamentale nel centrocampo nerazzurro. Peccato per qualche momento di nervosismo evitabile che macchia la prestazione di color giallo come l’ammonizione che riceve sul finire del primo tempo.

Come sempre fondamentale nel centrocampo nerazzurro. Peccato per qualche momento di nervosismo evitabile che macchia la prestazione di color giallo come l’ammonizione che riceve sul finire del primo tempo. Sucic 5,5: Parte titolare, ma non riesce a lasciare un segno tangibile sulla partita.

Inter-Olympiacos, la pagella dell’arbitro

Inter-Olympiacos è stata diretta da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato e Mattia Politi. Ordinaria amministrazione, ma con l’attenzione giusta per sedare sul nascere qualche animo che va ad esacerbarsi all’improvviso. Voto 6,5.

