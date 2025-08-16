Pagelle Inter-Olympiacos 2-0: Thuram in clima campionato, Lautaro ispirato, Sucic da rivedere

Bastano Dimarco e Thuram all’Inter per vincere nell’ultima amichevole precampionato, al San Nicola di Bari, contro i greci dell’Olympiacos. Al 16′ il gol che ha sbloccato la partita, firmato dal nazionale azzurro su assist di un ispirato Lautaro Martinez. Dimarco è stato di lì a poco sostituito in via precauzionale per un fastidio muscolare.
Al 53′ il raddoppio dell’attaccante francese, pronto a ribadire in rete una corta respinta di Tzolakis su botta di Dumfires. Tanti buoni segnali per Christian Chivu in vista di Inter-Torino in programma alle 20:45 di lunedì 25 agosto. Il conto alla rovescia per il debutto stagionale in Serie A può dirsi ufficialmente iniziato.
Inter-Olympiacos, la chiave della partita
La vivacità dell’Inter nello sviluppo di una manovra offensiva che, smaltiti i carichi di lavoro, è palesemente più fluida ed efficace rispetto alle ultime uscite precampionato. Tante occasioni da gol testimoniano una crescita e l’apprendimento dei dettami di Chivu al cospetto di un avversario non irresistibile ma pur sempre di caratura internazionale. Ottime indicazioni in vista della prima partita da tre punti, che è ormai alle porte.
Inter, top e flop
- Thuram 7.5: In clima campionato. Sgasa, inventa, accelera, semina il panico nella difesa greca. Nel secondo tempo il premio meritato per un’ottima prestazione: la spinge dentro approfittando di una botta di Dumfries respinta da Tzolakis.
- Dimarco 7: Capitalizza una gran giocata di Thuram sfrutta al meglio da Lautaro. Tempestivo nello spedire in fondo al sacco il pallone. Poi s’infortuna: problemi alla coscia destra. Sostituito in via precauzionale. Un pizzico di apprensione per Chivu in vista del debutto in campionato il prossimo 25 agosto a San Siro contro il Torino.
- Lautaro 6,5: Si dà un gran da fare, firma l’assist per Dimarco.
- Mkhitaryan 6: Si spende per i compagni di squadra, cerca la giocata illuminante con fortune alterne.
- Barella 5,5: Come sempre fondamentale nel centrocampo nerazzurro. Peccato per qualche momento di nervosismo evitabile che macchia la prestazione di color giallo come l’ammonizione che riceve sul finire del primo tempo.
- Sucic 5,5: Parte titolare, ma non riesce a lasciare un segno tangibile sulla partita.
Inter-Olympiacos, la pagella dell’arbitro
Inter-Olympiacos è stata diretta da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato e Mattia Politi. Ordinaria amministrazione, ma con l’attenzione giusta per sedare sul nascere qualche animo che va ad esacerbarsi all’improvviso. Voto 6,5.